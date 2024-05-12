Edge tarayıcısına AI otomatik doldurma geliyor

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Başta CoPilot olmak üzere Windows işletim sistemine her seviyede yapay zekâ özelliklerini entegre eden Microsoft, Edge tarayıcısına dokunuşlarını sürdürüyor. Bu kez yapay zekâ destekli otomatik doldurma geliyor.

Edge tarayıcısı akıllanıyor

Otomatik doldurma özelliği yıllardır tarayıcılarda ve işletim sistemlerinde artık sıradan bir özellik haline geldi. Geliştiriciler otomatik doldurma özelliğini daha da iyi hale getirerek kullanıcılara sunmaya çalışıyor. Microsoft ise bugüne kadar en gelişmiş Edge otomatik doldurma özelliğini hayata geçirdi.

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Yeni güncelleme ile otomatik doldurma artık bir sanal asistana dönüşüyor. Özellik sadece formları algılayarak en doğru şekilde doldurmakla kalmıyor ayrıca kullanıcının ülkesine göre de bunu şekillendiriyor.

Yine yardım gereken kompleks formlarda da otomatik doldurma özelliği hataları en aza indirerek kullanıcıların görevine odaklanmasını sağlıyor. Kullanıldıkça da doğruluk oranını arttırıyor. Güncelleme zaman içerisinde tüm kullanıcılara dağıtılacak.

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Edge tarayıcısı artık asistanınız oluyor