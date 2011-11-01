Microsoft: Google, Android ile bizim omuzlarımızda yükseliyor

Android kullanımına ait iki patenti elinde bulundurması nedeniyle 9 ayrı Android cihaz üreticisinden lisans bedeli alan Microsoft, Google'ı eleştiren bir açıklama yaptı.





SFGate sitesine verdiği demeçte Microsot fikri haklar grubu genel danışmanı Horacio Gutierrez, Android ile Google'ın diğer insanların çalışmalarının üzerine konarak yükseldiğini belirtti.





Gutierrez Android cihaz üreticilerinin patent ihlalinden doğacak olası hukuki süreçlerin önüne geçmek amacıyla lisans ücreti anlaşmaları yaptıklarını belirten Gutierrez lisanslama işleminin kimsenin gözünü korkutmaması gerektiğini belirtti.





Gutierrez içerik senkronizasyonu gibi teknolojilerin akıllı telefonun olmazsa olmazları arasında olduğunu ve elbette bunu kullanmak isteyen firmaların sahibine lisans ücreti ödemeleri gerektiğini vurguladı.





Microsoft uzun yıllardır akıllı telefonların modern ve sofistike olması için Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. Google ise bu çalışmalardan doğan teknolojileri özgürce kullanabileceğini düşünüyor. Gutierrez bu noktada Google'ı, Microsoft gibi milyarlarca dolar yatırım yaparak teknoloji geliştiren firmaları çiğneyerek büyümekle suçluyor.





Google CEO'su Larry Page ise Motorola Mobility firmasını satın aldıkları gün Apple ve Microsoft'un elele vererek Android'e karşı rekabeti öldürücü patent saldırıları yaptığı şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.