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Microsoft: Google, Android ile bizim omuzlarımızda yükseliyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Android kullanımına ait iki patenti elinde bulundurması nedeniyle 9 ayrı Android cihaz üreticisinden lisans bedeli alan Microsoft, Google'ı eleştiren bir açıklama yaptı.

SFGate sitesine verdiği demeçte Microsot fikri haklar grubu genel danışmanı Horacio Gutierrez, Android ile Google'ın diğer insanların çalışmalarının üzerine konarak yükseldiğini belirtti.

Gutierrez Android cihaz üreticilerinin patent ihlalinden doğacak olası hukuki süreçlerin önüne geçmek amacıyla lisans ücreti anlaşmaları yaptıklarını belirten Gutierrez lisanslama işleminin kimsenin gözünü korkutmaması gerektiğini belirtti.

Gutierrez içerik senkronizasyonu gibi teknolojilerin akıllı telefonun olmazsa olmazları arasında olduğunu ve elbette bunu kullanmak isteyen firmaların sahibine lisans ücreti ödemeleri gerektiğini vurguladı.

Microsoft uzun yıllardır akıllı telefonların modern ve sofistike olması için Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. Google ise bu çalışmalardan doğan teknolojileri özgürce kullanabileceğini düşünüyor. Gutierrez bu noktada Google'ı, Microsoft gibi milyarlarca dolar yatırım yaparak teknoloji geliştiren firmaları çiğneyerek büyümekle suçluyor. 

Google CEO'su Larry Page ise Motorola Mobility firmasını satın aldıkları gün Apple ve Microsoft'un elele vererek Android'e karşı rekabeti öldürücü patent saldırıları yaptığı şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

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2K 7 yıl en beğenilen
Benim anlamadığım adam yasal yolu izliyorsa patent parasını ödüyorsa üstüne kondu diye niye laf yapıyorsun.
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acmtncy 7 yıl
ah microsoft ne kadar söylensen de senin os'inin esamesinin okunmadığı akıllı telefon pazarının yarısından fazlası android'e ait. çok biliyorsan sen kullansaydın patentlerini de ortaya android gibi bişey çıkarsaydın.
ah microsoft ne kadar söylensen de senin os'inin esamesinin okunmadığı akıllı telefon pazarının yarısından fazlası android'e ait. çok biliyorsan sen kullansaydı...
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Mr. Jingles 7 yıl darkaura
darkaura
microsoft kadar oyunu kirli oynayan cok az firma vardir herhalde. zaten icinde bu kadar buyuk bir avukat ordusu barindiran baska sirket yok. gecmiste neler yaptiklarina dair bir suru hikaye anlatabilirim ama lafi uzatmaya gerek yok. yakin zamanda nokiada cevirdigi oyunlar yeter.

Kesinlikle. Adamlar Nokia'nın CEO'sunu bile adamlarından çıkardılar. Ve akıllıca bir taktik ile Nokia'nın uğruna milyon dolarlar harcadığı MeeGo ve Symbian'ı tek hamlede elinden çıkartıp iki sistemi de saf dışı bıraktırdılar. Halbuki MeeGo gelişen teknoloji dünyasında Nokia'nın "tek başına" kurtuluşunun garantisi durumundaydı. Ve Symbian'ı orta seviyeye kaydırmasıyla Android'e çok sağlam bir darbe vurmuş olacaktı. 2000'li yıllardaki Nokia-Symbian hakimiyeti şimdi Nokia-MeeGo olarak devam edecekti. Ama Microsoft'un Nokia içindeki kadrolaşmış yöneticileri Nokia'yı Microsoft'un kucağına attı. Şimdi kendi özgürlüğünü kaybetti ve her şey Microsoft'un elinde.
darkauramicrosoft kadar oyunu kirli oynayan cok az firma vardir herhalde. zaten icinde bu kadar buyuk bir avukat ordusu barindiran baska sirke...
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eozenir 7 yıl
ya andorid için microsoft a para ödeniyorsa microsoftun burda konuşmasına gerek yok. parasını alıyorsa susacak. ama andorid mi aman uzak dursun. wp 7.5 li telefonu bekliyorum nokia bana hitap eden güzel bir telefon yaptı.
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Mobile Prof. 7 yıl
Olur oyle boyle.
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geberit 7 yıl
Valal şu and androidin desteği çok güzel ,kullanımı rahat ,software desteği süper her tür soft var ,ben şimdiye bakarım android gayet güzel gidiyor, bir sıkıntısı var oda güncelleme olayı bazı telefon firmaları ya geç kalıyor yada yeni telefon satmak için eskisine destek vermiyor ,tek sıkıntısıda olsa gayet ciddi bir sorundur bana göre.
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oktayakgoz 7 yıl
kedi yetişemediği ciğere pis dediği gibi herkes bakıyorum microsofta laf söyleme çabasında. yeter ya bıktırdınız.
linuxcular açız edebiyetı yapıyor, mac ciler ise en iyisi biziz. kimseye yalancı demiyoruz ama olay ortada. bugun mac kullanan arkadaşlar her mac aldıklarında microsoftun para kazandığını biliyorlar mı ? yada batan firmayı ayakta tutanın microsoft olduğunu. linuxcular hep kötülerler microsoftu para kazanıyor vs vs vs diye. sen kazan. aptalmısın. kazanamıyorsun diye bedava bişi yapmanın kimseye manası yok. yapılanlarda ortada 20 nci yılında pazar payı ortadadır.
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SS10 7 yıl
bir işin içine futbol ve siyaset tartışması girmişse o işten birşey bekleme daha

artık futbol siyaset ve bu teknolojileri dahil ediyorum. abi bu nedir ya babanızın şirketleri mi bunlar
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Ciddiyetsiz 7 yıl
burada şirketlere olan sempati başrolde aslında. kime sorarsanız sorun Google'ı öyle veya böyle sever/sempati duyar ama iş Microsoft'a gelince biraz değişir. Bunun nedeni de Google'ın söylemi. İnternet özgür olmalı diyor insanların hoşuna gidiyor tabi bu... Madem internet o kadar özgür olmalı açıklasın Google arama motorunun algoritmasını/kodlarını da daha kaliteli arama motorları buradan yola çıkıp kendilerini geliştirsinler...
neymiş MS uyanıkmış para tırtıklıyomuş vs. işi yazılım geliştirmek olan bir şirket geliştirdiği yazılımdan tabiki parasını çatır çatır alacak. sen otur bi dünya adam çalıştır, binlerce saatini harca, yatırım yap, para harca... sonra gelsinler beleşe kullansınlar. var mı böyle mantık?
adam haraç kesmiyor hakkını alıyor.
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sertacarslan 7 yıl
Microsoft'un Android kullanan firmalardan lisans ücreti adı altında haraç aldığı patentlerin ne olduğunu bilen var mı?
Ben bazılarını sayayım; elektronik postaların, takvimlerin ve rehberlerin eş zamanlanması, toplantıların planlanması, sinyal ve batarya seviyesindeki değişiklikleri bildiren uygulamalar, vs.
Bunun gibi Android aleyhinde kullandığı 8-10 tane patenti var, hatta adamlar rahatlıkla "patentlerimizi ihlal etmemeleri mümkün değil" bile diyebiliyorlar. Aynı uygulamalar iOS'ta da var, ona neden dava açmıyor, o da başka bir konu.
Microsoft tarihteki en şanslı firmalardan biridir. Çok doğru bir zamanda çok doğru bir yerde olup, defalarca kez hata yapmasına rağmen rakipsizlikten yine de piyasadan silinmemiş, sonra bir şekilde bu durumu değiştirmiş ve yine rakipsizliğin de avantajlarını kullanarak çok da başarılı olmuş bir firmadır.
Mobil teknolojilerde de bahsettiğim patentler bu durumu gözler önüne seriyor. Pil seviyesi simgesi ya da mail senkronizasyonu için patent olur mu? Amerika'daysan, ilk sen başvurursan, parayıda bastırırsan oluyormuş maalesef.
Konumuza dönersek, Microsoft yöneticisi resmen Google'nin Android ile yakaladığı başarısına duydukları kıskançlığı kelimelere dökmüş...
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SystemApps 7 yıl
androidin gelişim sürecine bakarsak bugünkü windowsphoneden farklı değildi.şimdi ise windows phonenin önemli eksiklikleri var.Android ise her sürümüyle bunu kapatyor artık eksikliklerle değil yeniliklerle uğraşıyor.Ancak şuna değinilmeli.Wİndows phone ile ios aynı kulvarda değiller.İos kendi bildiğini okuyan kendi içinde yenilikci! ve hatrı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip iken windows phonenin böyle bir kitlesi yok.
windows phoneyi incelediğimizde önceden kısıtlama olarak bakılan eksikliklerden bazılarımesela
yığın depolama özelliği yoktu
kişiselleştirilebilir zil sesi yoktu
multitask yoktu
7.5 sürümü ile bu önemli eksiklikler giderildi.Ancak iosu incelediğimizde tasın aynı tas hamamnın aynı hamam olduğunu herkes çok iyi biliyor.Artık iletim sistemi geçtim aynı kasa kullanılıyor :D Ama bakıyoruz asıl konu bu değil ki bu kadar çok satabiliyor.
Yani demek istediğim iosun kimseyi öldürme çabası olduğunu düşünmüyorum.farklı kulvardaki bileşenlerini korumaya çalışıyor sadece...Bunu başarıyor da...
Ortada bir rekabet söz konusu ise windows phoneve android arasındadır sadece...Burada mikrosoftu da haksız buluyorum birazda.android patent ücretini ödediği ve kullanıcıya hitap ettiği sürece mikrosoftun nedendir bilinmez ama bu söylemleri anlamsız kalıyor.Sonuçta madem kaynak sensin bakalım android ile ne şekilde yarışacaksın?Belki daha stabilsin ama önemli eksikliklerin stabilitenin üstünü örtmeye yetiyor.Fİyat konusunda ise şuana kadar sadece se vardı ama görüntü yok...
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alcn-2468 7 yıl
Doğru tespit.
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antonidas 7 yıl
bu konu hakkında ne diyorsunuz bill gates?
bill gates: bu yorum bir hata yüzünden kapatıldı/ hata raporu gönder?
anladık sayın gates
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cagataykoroglu 7 yıl antonidas
antonidas

bu konu hakkında ne diyorsunuz bill gates?
bill gates: bu yorum bir hata yüzünden kapatıldı/ hata raporu gönder?
anladık sayın gates

HAla MS un başında Bill Gates var sananlarla yaşıyoruz. Bill Gates artık hayır işleriyle uğraşıyor. Bunlarla değil.
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Aprowler 7 yıl
Yanlışım yoksa apple zaten microsoft a dava açmıştı işletim sistemi iin ancak kaybetti.. Anlaştılarda mı düştü dava hatırlamıyorum ama her bulduğu yerde microsoft arakçı demekten büyük zevk alan steve jobs varken anlaşmalı bir dava olduğunu sanmıyorum
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