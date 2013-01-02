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Microsoft: Google, kurumsal uygulamaları ciddiye almıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Son kullanıcılara yönelik olarak sunduğu hizmetlerin yanında kurumsal müşterileri de hedef kitlesi arasına katan Google, Apps hizmeti ile Microsoft Office kullanmak istemeyen kurumsal kullanıcıların yüzde 90'ına ulaştıklarını açıklamıştı. Microsoft'un buna yanıtı ise gecikmedi.

Microsoft, Google'ın kurumsal alanda uygulama ve bulut bilişim servisleri ile varlığını büyütmesinden endişe duymadıklarını açıkladı. Açıklamayı yapan kurumsal departman genel müdürü Julia White, ayrıca dışarıdan bakıldığında Google'ın bir reklam şirketi olarak görüldüğünü ve gerçekten bu işte ciddi olduklarını göstermediklerini belirtti.

Office 365 yazılımının firmanın en hızlı büyüyen faaliyet bölümü olduğunu dile getiren White, Google'ın ciddi bir rakip olması için güvenlik, veriyi saklama ve kişisel veriler gibi konularda kaliteli bir işletme tecrübesi sunması gerektiğini vurguladı. 

Google'ın gelirlerine baktığımız zaman Microsoft'un şimdilik haklı olduğu ortaya çıkıyor. Google'ın 2011 yılındaki gelirlerinin yüzde 4'ü kurumsal müşterilerden elde edilmiş. Kalan yüzde 96 ise reklam faaliyetlerinden elde edilen gelirden oluşuyor. 

Google, Microsoft, Apple gibi pek çok firma kurumsal alanda müşteri kazanabilmek için kıyasıya bir rekabet içerisinde. Firmaların kurumlara sunacakları yenilikler bu alanda kazananı belirleyecektir. 

http://www.tomsguide.com/us/Microsoft-Google-Business-Apps-Office,news-16519.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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onsos1100 6 yıl en beğenilen
Google da Microsoft un en sağlam yerine çalışmış...Sonunda da aparkatı yemiş...Zayıf noktalara google zayıf noktalara :D
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OverClocK1ng 6 yıl
Yusuf Yusuf.
Yusuf!
Yuusuuuuuuuf!
Yusuf oğlum nerdesin..
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tatu_mehmet 6 yıl
Bizimde google gibi güzel bir tarayıcımız olsa
bizimde microsoft gibi güzel bir sistemimiz olsaydı
Şimdiye biz bilgisayardan daha fazla zevk alırdık !!

Biz teknoloji alanındada ne yazıkki bağımlıyız :(
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yusufsahan 6 yıl
Bence googlenin microsoft ile yarışmaya girmesi çok saçma x86 lisans kimde her telefonu için para ödüyor google microsofta ee arkasından sen kalk microsofta seni geçeceğim desin :)
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teramit 6 yıl
KLASİK kullanıcı kitlesi için google docs oldukça iyi. Bir firmam olsaydı mail için gmail servislerini ve doc uygulamasını kesin kullanırdım.bulut bilişim ile verilerin koordinasyonu da en önemli etken.Elbette şuan içn ms rakibi değil ama arkasında google var.Android ile apple zor günler yaşatan bir firmadan ofis ile ms e zor günler yaşatması oldukça olası.
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sedatkuran 6 yıl
libre office var tam office çözümü 5 yıldır kullanıyoruz hiç bir eksikliğini görmedik. çok süper..
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cagataykoroglu 6 yıl
İşyerine Google Apps kullanıyoruz ama açıkcası pek bir avantajı yok. Gmail i firma adıyla kullanmak tek + sı ki bunu bir çok firmayla yapabilirsiniz. Şahsen bu konuda MS a geçmeyi düşünüyorum.
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Miasmus 6 yıl
Kurumsal anlamda google imaj olarak bana pek hoş gözükmüyor açıkçası
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onsos1100 6 yıl en beğenilen
Google da Microsoft un en sağlam yerine çalışmış...Sonunda da aparkatı yemiş...Zayıf noktalara google zayıf noktalara :D
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