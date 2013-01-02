Microsoft: Google, kurumsal uygulamaları ciddiye almıyor





Son kullanıcılara yönelik olarak sunduğu hizmetlerin yanında kurumsal müşterileri de hedef kitlesi arasına katan Google, Apps hizmeti ile Microsoft Office kullanmak istemeyen kurumsal kullanıcıların yüzde 90'ına ulaştıklarını açıklamıştı. Microsoft'un buna yanıtı ise gecikmedi.





Microsoft, Google'ın kurumsal alanda uygulama ve bulut bilişim servisleri ile varlığını büyütmesinden endişe duymadıklarını açıkladı. Açıklamayı yapan kurumsal departman genel müdürü Julia White, ayrıca dışarıdan bakıldığında Google'ın bir reklam şirketi olarak görüldüğünü ve gerçekten bu işte ciddi olduklarını göstermediklerini belirtti.





Office 365 yazılımının firmanın en hızlı büyüyen faaliyet bölümü olduğunu dile getiren White, Google'ın ciddi bir rakip olması için güvenlik, veriyi saklama ve kişisel veriler gibi konularda kaliteli bir işletme tecrübesi sunması gerektiğini vurguladı.





Google'ın gelirlerine baktığımız zaman Microsoft'un şimdilik haklı olduğu ortaya çıkıyor. Google'ın 2011 yılındaki gelirlerinin yüzde 4'ü kurumsal müşterilerden elde edilmiş. Kalan yüzde 96 ise reklam faaliyetlerinden elde edilen gelirden oluşuyor.





Google, Microsoft, Apple gibi pek çok firma kurumsal alanda müşteri kazanabilmek için kıyasıya bir rekabet içerisinde. Firmaların kurumlara sunacakları yenilikler bu alanda kazananı belirleyecektir.

http://www.tomsguide.com/us/Microsoft-Google-Business-Apps-Office,news-16519.html#xtor=RSS-980