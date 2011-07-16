Microsoft Haziran ayında 507.000 Xbox 360 konsolu sattı





Microsoft'un masaüstü alanı dışında yüzünü güldüren pazarlardan birisi de oyun konsolu. Xbox 360 modeli ile pazarın önemli bir bölümüne hakim olan Microsoft, hareket algılayıcı cihazı Kinect ile de başarısını pekiştirdi. Zaman zaman açıklanan satış rakamları ile de bu başarısını ortaya koyuyor.





Yeni açıklanan bir pazar verisine göre Microsoft, Haziran ayında 507 000 Xbox 360 ünitesi sattı. Bu sayı Microsoft'un piyasadaki rakiplerinin neredeyse yarısı ve 6 yaşını dolduran konsolun hala popüler olduğunu gösteriyor.





Verileri basına açıklayan NPD bir araştırma firması. Sonuçlar daha sonra Microsoft tarafından da doğrulandı. Son dönemlerde tüketici elektroniğine yönelik yavaşlayan bir talep var. Oyun konsollarının da düşüş yaşadığı bu dönemde Microsoft önemli bir başarı yakaladı.





ABD pazarında yıl bazında artış yaşayan tek konsol da Xbox 360 oldu.





Araştırma verileri satış rakamlarının yanında kullanıma ilişkin bilgiler de veriyor. Haziran ayında Xbox 360 oyunlarına 350 milyon dolar harcandı. En çok satan oyunlar ise L.A. Noire, Duke Nukem Forever, NBA 2K11 ve Call of Duty: Black Ops.





Microsoft bu hızı koruyarak 2011 yılının Xbox 360 açısından tarihteki en başarılı yıl olmasını amaçladığını yazdı. Şirket yıl sonunda 3'e katlayacağını tahmin ettiği oyun departmanı gibi faktörlerin bu ivmelenmeye yardım ettiğini belirtti.





Şirketin Kinect oyun portolyosu bu yıl sonunda üçe katlanacak. Xbox ayrıca UFC ve Disney gibi ortaklıklarla, oyun, film, müzik ve TV’nin bir arada olduğu bir platforma dönüşecek.





2005 yılında piyasaya sürülen Xbox 360 o yıl sonunda 1.5 milyon adet satmıştı. O günden bu yana Xbox 360, bir oyun konsolundan ziyade bir eğlence merkezi olması için geliştiriliyor. Üst seviye oyunculardan ziyade standart oyuncu profiline de hitap etmek isteyen Microsoft, gömülü Netflix desteği ve daha gelişmiş kullanıcı arayüzü gibi yenilikler getirmişti.