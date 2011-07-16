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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Haziran ayında 507.000 Xbox 360 konsolu sattı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un masaüstü alanı dışında yüzünü güldüren pazarlardan birisi de oyun konsolu. Xbox 360 modeli ile pazarın önemli bir bölümüne hakim olan Microsoft, hareket algılayıcı cihazı Kinect ile de başarısını pekiştirdi. Zaman zaman açıklanan satış rakamları ile de bu başarısını ortaya koyuyor.

Yeni açıklanan bir pazar verisine göre Microsoft, Haziran ayında 507 000 Xbox 360 ünitesi sattı. Bu sayı Microsoft'un piyasadaki rakiplerinin neredeyse yarısı ve 6 yaşını dolduran konsolun hala popüler olduğunu gösteriyor.

Verileri basına açıklayan NPD bir araştırma firması. Sonuçlar daha sonra Microsoft tarafından da doğrulandı. Son dönemlerde tüketici elektroniğine yönelik yavaşlayan bir talep var. Oyun konsollarının da düşüş yaşadığı bu dönemde Microsoft önemli bir başarı yakaladı.

ABD pazarında yıl bazında artış yaşayan tek konsol da Xbox 360 oldu.

Araştırma verileri satış rakamlarının yanında kullanıma ilişkin bilgiler de veriyor. Haziran ayında Xbox 360 oyunlarına 350 milyon dolar harcandı. En çok satan oyunlar ise L.A. Noire, Duke Nukem Forever, NBA 2K11 ve Call of Duty: Black Ops.

Microsoft bu hızı koruyarak 2011 yılının Xbox 360 açısından tarihteki en başarılı yıl olmasını amaçladığını yazdı. Şirket yıl sonunda 3'e katlayacağını tahmin ettiği oyun departmanı gibi faktörlerin bu ivmelenmeye yardım ettiğini belirtti. 

Şirketin Kinect oyun portolyosu bu yıl sonunda üçe katlanacak. Xbox ayrıca UFC ve Disney gibi ortaklıklarla, oyun, film, müzik ve TV’nin bir arada olduğu bir platforma dönüşecek.

2005 yılında piyasaya sürülen Xbox 360 o yıl sonunda 1.5 milyon adet satmıştı. O günden bu yana Xbox 360, bir oyun konsolundan ziyade bir eğlence merkezi olması için geliştiriliyor. Üst seviye oyunculardan ziyade standart oyuncu profiline de hitap etmek isteyen Microsoft, gömülü Netflix desteği ve daha gelişmiş kullanıcı arayüzü gibi yenilikler getirmişti. 

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dere.beyi 8 yıl
her konsolu 350 dolardan satıldığını düşünürsek 177 milyon 450 bin dolarlık bir satışş yapmış oluyorr pehh pehhh :D
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Bukalemun 8 yıl
sony de bluray var ve ısınma sorunu yok , ayrıca türkiyede kampanyası ve alınabilirliği çok çok daha fazla. movie ile kendini batırdı ve fiyatlar bence halen yüksek. XBOX un TR ile alakası bile yok , piyasa 2 kat fiyatlı jasper bord satanlarla dolu, herkez 4/250gb slim in FW lenmesini bekliyor ki elindeki ürün değer kazansın ! eee birde LIVE / BANLI cihazlar var.
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hattoriy 8 yıl
Sanırım xbox360 ps3den grafiksel olarak daha üstün bir konsol.Kinect aparatıda ayrı bir değer katıyor.
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swat882 8 yıl hattoriy
hattoriy

Sanırım xbox360 ps3den grafiksel olarak daha üstün bir konsol.Kinect aparatıda ayrı bir değer katıyor.


kesinlikle..2 konsoluda kullanmış biri olarak xbox 360 bir numaradır..

fanboyluk değildir bu gerçekleri söylüyorum
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HAAltuntas 8 yıl
İşte oyun sektöründeki bazı devlerin PC'ye soğuk olmasının sebebi.
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stolensoul 8 yıl
swat haziran ayında diyo ama... :D
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swat882 8 yıl stolensoul
stolensoul

swat haziran ayında diyo ama... :D




olsun be dostum haziranda ne sattıysa temmuzda da ona benzer birşey satar
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rpm7200 8 yıl
Sanki eskiden bu nevi haberler DH ana sayfasında yapılmazdı .
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swat882 8 yıl
onlardan birini bugün aldım..geri kalan 506.999 adeti kim aldı[>:]
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qoqoCAN 8 yıl
Hak ettiyse ne Denir :=)
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