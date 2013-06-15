Microsoft KIN ONE, nostalji satışına başlıyor

Haber Editörü
Microsoft'un tarihine eklenen başarısızlıklardan birisi de KIN adlı telefon serisidir. Windows Mobile ve Windows Phone arasındaki geçiş döneminde Mayıs 2010 tarihinde piyasaya çıkan KIN modelleri sadece 500 adet satmış ve aradan iki ay geçmeden raflardan kaldırılmıştı.
Microsoft ve cihazların satışını yapan Verizon operatörü için hayal kırıklığı olan KIN serisi şimdi yeniden satışa çıkıyor. Nostalji amaçlı olan satış kapsamında KIN ONE modeli 25$ fiyat etiketine sahip olacak ve Verizon tarafından satılacak.
Bu iki model o dönemde de çok iddialı bir donanıma sahip değildi ve bulut tabanlı fonksiyonlarla öne çıkıyordu. Facebook, Twitter ve YouTube güncellemeleri uzak sunucu yardımıyla KIN Studio adı verilen uygulamada toplanıyor ve takip ediliyordu. Kendine has bir arayüzü olan cihazda uygulama desteği bulunmuyordu.
KIN One cihazında 2.6 inçlik 320x240 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, 600MHz hızında çalışan Tegra işlemci, kayar QWERTY klavye, WiFi, 3G, 1240mAh batarya şeklinde özellikler mevcut. Ancak sunucular 2011 yılında kapatıldığı için cihazın sosyal özellikleri kullanılamıyor. Sadece 3G cihazı olarak işlev görüyor.
http://www.phonearena.com/news/Own-a-piece-of-the-past-Microsoft-KIN-ONE-on-sale-for-25_id44078 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 yıl biz operatörde kal şu tarifeyi kullan karşılığında ise değil 25 dolar bedava bile alan olmaz ABD'de bile olsa, 1 yıl bunun içi kullanmak olduğu tarifeyi kullanacağına 2 yıl başka bir telefon için operatörde kalır.
Ama yok bizdeki gibi +30 lira ücretle operatörlerin verdiği iPhone5'ler Xperia Z'ler gibiyse bir cazibesi yine yok.
Bence doğrudan 25 dolardır bu sefer bu cihaz için. Ürettiği cihazlar elden çıksın diye zararına satıyorlardır yani.
Kim bilir ellerinde ne kadar kaldı, ne kadar satacaklar?!
Bir şekilde imei sorunu yasa dışı çözülüp (kayıt parası vermeyip kullanılabilse Türkiye'de) "Alo" demek için ve tipinden dolayı anca 100 lira belki biraz daha fazla verip almak isterim. Bunda dil desteği de yoktu, getirilemez de. Tipi güzel, mesaj yazmalık tam :)
adı üstünde operatör satacak.
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