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Microsoft KIN ONE, nostalji satışına başlıyor

5 yıl
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28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft KIN ONE, nostalji satışına başlıyor
Microsoft'un tarihine eklenen başarısızlıklardan birisi de KIN adlı telefon serisidir. Windows Mobile ve Windows Phone arasındaki geçiş döneminde Mayıs 2010 tarihinde piyasaya çıkan KIN modelleri sadece 500 adet satmış ve aradan iki ay geçmeden raflardan kaldırılmıştı.

Microsoft ve cihazların satışını yapan Verizon operatörü için hayal kırıklığı olan KIN serisi şimdi yeniden satışa çıkıyor. Nostalji amaçlı olan satış kapsamında KIN ONE modeli 25$ fiyat etiketine sahip olacak ve Verizon tarafından satılacak. 

Bu iki model o dönemde de çok iddialı bir donanıma sahip değildi ve bulut tabanlı fonksiyonlarla öne çıkıyordu. Facebook, Twitter ve YouTube güncellemeleri uzak sunucu yardımıyla KIN Studio adı verilen uygulamada toplanıyor ve takip ediliyordu. Kendine has bir arayüzü olan cihazda uygulama desteği bulunmuyordu.

KIN One cihazında 2.6 inçlik 320x240 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, 600MHz hızında çalışan Tegra işlemci, kayar QWERTY klavye, WiFi, 3G, 1240mAh batarya şeklinde özellikler mevcut. Ancak sunucular 2011 yılında kapatıldığı için cihazın sosyal özellikleri kullanılamıyor. Sadece 3G cihazı olarak işlev görüyor.


http://www.phonearena.com/news/Own-a-piece-of-the-past-Microsoft-KIN-ONE-on-sale-for-25_id44078 Yorum Yaz
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
bunu bizim burda 250 liraya satarlar
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h!j@cker 5 yıl
bu ne lan
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bekecomer 5 yıl
#direnkınone
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Batuist 5 yıl
ellerinde patlayan telleri nostalji diye kakalak istiyorlar anlaşılan.. ne koparsak kardır mantığıyla ucuza da veriyorlar.. bir firma için mantıklı bir hareket.. bir on sene bekleselerdi hiç satamazlardı en azında şimdi bir likidite kaynağı olacaklar..
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fuckulteli 5 yıl
darkest earth
Tarifeli olarak 25$dır arkadaşlar.

1 yıl biz operatörde kal şu tarifeyi kullan karşılığında ise değil 25 dolar bedava bile alan olmaz ABD'de bile olsa, 1 yıl bunun içi kullanmak olduğu tarifeyi kullanacağına 2 yıl başka bir telefon için operatörde kalır.
Ama yok bizdeki gibi +30 lira ücretle operatörlerin verdiği iPhone5'ler Xperia Z'ler gibiyse bir cazibesi yine yok.
Bence doğrudan 25 dolardır bu sefer bu cihaz için. Ürettiği cihazlar elden çıksın diye zararına satıyorlardır yani.
Kim bilir ellerinde ne kadar kaldı, ne kadar satacaklar?!
Bir şekilde imei sorunu yasa dışı çözülüp (kayıt parası vermeyip kullanılabilse Türkiye'de) "Alo" demek için ve tipinden dolayı anca 100 lira belki biraz daha fazla verip almak isterim. Bunda dil desteği de yoktu, getirilemez de. Tipi güzel, mesaj yazmalık tam :)
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::Ashes:: 5 yıl
hemen gaza gelip vergilere falan bağlamışsınız.
adı üstünde operatör satacak.
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burrnn 5 yıl
Unduli
O değilde şu Nokia 8110 u remake piyasaya sürmediler gitti :) O kayar kapaktaki karizma hangi telefonda var ki?

8910i
7110
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TipsizSap 5 yıl
Sadece telefon olarak kullanmak için süper. 25 dolar bedava
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TipsizSap 5 yıl
:P 25 $ gayet uygun :)
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darkaura 5 yıl
Kin one tam bir facia di. 500adet ne demek. Microsoft kendi calisanlari a dagitsa daha cok satardi. microsoft yonetimi insanlardan cok kopuk. Bu yuzden boyle stratejik hatalar yapiyorlar. Windows phone cikarkende soyledim, genis kaynaklarina ve isletim sistemlerindeki tecrubesine ragmen ms basarisiz olursa tamamen kendi hatalarindan olur. Keza ms 3 kulvarda birden stratejik hatalar yapiyor, windows 8, wp ve xbox one. Ama vaktinde durumu kavrarsa hepsinde durum gec degil. Toparlama sansi var. Gene tekrarliyorum tek tehlike kendisi, kendi yapacagi hatalar.
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Çok değişik bir şey bu ya.
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