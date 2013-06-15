Microsoft KIN ONE, nostalji satışına başlıyor

Microsoft'un tarihine eklenen başarısızlıklardan birisi de KIN adlı telefon serisidir. Windows Mobile ve Windows Phone arasındaki geçiş döneminde Mayıs 2010 tarihinde piyasaya çıkan KIN modelleri sadece 500 adet satmış ve aradan iki ay geçmeden raflardan kaldırılmıştı.





Microsoft ve cihazların satışını yapan Verizon operatörü için hayal kırıklığı olan KIN serisi şimdi yeniden satışa çıkıyor. Nostalji amaçlı olan satış kapsamında KIN ONE modeli 25$ fiyat etiketine sahip olacak ve Verizon tarafından satılacak.





Bu iki model o dönemde de çok iddialı bir donanıma sahip değildi ve bulut tabanlı fonksiyonlarla öne çıkıyordu. Facebook, Twitter ve YouTube güncellemeleri uzak sunucu yardımıyla KIN Studio adı verilen uygulamada toplanıyor ve takip ediliyordu. Kendine has bir arayüzü olan cihazda uygulama desteği bulunmuyordu.





KIN One cihazında 2.6 inçlik 320x240 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran, 600MHz hızında çalışan Tegra işlemci, kayar QWERTY klavye, WiFi, 3G, 1240mAh batarya şeklinde özellikler mevcut. Ancak sunucular 2011 yılında kapatıldığı için cihazın sosyal özellikleri kullanılamıyor. Sadece 3G cihazı olarak işlev görüyor.





http://www.phonearena.com/news/Own-a-piece-of-the-past-Microsoft-KIN-ONE-on-sale-for-25_id44078