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Microsoft Launcher’a dijital sağlık takibi özelliği geliyor

Microsoft, Android platformu için hazırladığı Microsoft Launcher'ı geliştirmeye devam ediyor. Son güncelleme ile ara yüze dahili dijital sağlık özellikleri geldi.
6 ay
3,5b
1
1
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Microsoft Launcher’a dijital sağlık takibi özelliği geliyor
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Microsoft, mobil işletim sistemi kısmında pay edinememesine rağmen, diğer platformlar üzerinde yayınladığı uygulamalar ile kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Popüler Android ara yüzü Microsoft Launcher bunlardan bir diğeri. Yeni gelen güncelleme ile dijital sağlık özellikleri ara yüz ile birleştirildi.

Günde kaç kere ekranı açıyorsunuz?

Uygulamanın 5.1 beta versiyonunu indirdiğinizde dijital sağlık sekmesi sizleri karşılıyor. Son dönemin popüler özelliği dijital sağlığın, gün boyu telefonunuzu kullandığınız süre, ekranı kaç kere açıp kapattığınız gibi verileri sunmayı amaçlayan bir hizmet olduğunu söyleyebiliriz. Ekran görüntülerinden de anlaşıldığı gibi, en çok vakit geçirdiğiniz, en fazla sayıda açtığınız, tek seferde en uzun kullandığınız uygulamaları ve ortalama kaç dakikada bir telefon kilidinizi açtığınızı ekstra olarak görebileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "Instagram, uygulama üzerinde geçirdiğiniz süreyi gösterecek"

Apple Screen Time ve Google Digital Wellness bu özellikleri işletim sistemi üzerinde hali hazırda sunuyorlar. Ancak, bu özelliği kullanabilmeniz için örneğin Google kanadında telefonunuzun Android 9.0 sürümüne güncellenmesi gerekmekteydi. Bu yüzden Microsoft Launcher’a dijital sağlık istatistiklerinin eklenmesi, telefonu eski olan ama yeni ve popüler bu özelliği merak eden kullanıcıların deneyimleyebilmesi açısından oldukça önemli bir güncelleme. Microsoft Launcher Dijital Sağlık sekmesine ait ekran görüntüsüne aşağıdaki tweet üzerinden ulaşabilirsiniz.


https://www.engadget.com/2018/11/21/microsoft-launcher-digital-health/ Yorum Yaz
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