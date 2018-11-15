Instagram, uygulama üzerinde geçirdiğiniz süreyi gösterecek

Tam Boyutta Gör

Apple 'ın iOS için geliştirdiği Screen Time özelliği ve Google ’un Android 9.0 ile sunduğu Dijital Sağlık uygulama zaman kontrolü araçlarından sonra Instagram'da kendisi için bir uygulamada harcanan vakit ara yüzü hazırladı. Bu ara yüz sayesinde gün boyu uygulamada geçirdiğiniz süreyi görebilecek ve gerekli durumlarda hatırlatıcılar ekleyerek kullanımınızı kısıtlayabileceksiniz. Ek olarak bildirim ayarlarınızı da yapabilecek ve isteğinize göre 8 saate kadar bildirimleri kapatabileceksiniz.

Instagram ruh sağlığını kötü yönde etkiliyor

İngiltere merkezli RSPH (Kraliyet Halk Sağlığı Derneği) yaptığı çalışmada, Instagram’ın ruh sağlığı için en kötü sosyal medya platformu olarak gözükmesi, firmanın bu tarz özellikleri geliştirmesi için etken sebeplerden biri. Bu çalışmaya göre uygulama yüksek kaygı, depresyon vb. sorunlara sebebiyet veriyor.

An itibariyle yurt dışındaki bazı kullanıcılara hali hazırda eklenen özelliğe “Your Activity” sekmesi altından ulaşılabilmekte. Tüm kullanıcıların kullanımı için ise çok yakın zamanda açılacak. Instagram bu özellik sayesinde kullanıcılara sosyal medya kullanımlarını daha iyi kontrol edebilme imkanı sağlamak istiyor. Instagram'ın ana şirketi Facebook henüz böyle bir özelliğe kavuşmamış olsa da çok yakında ekleneceğini ön görmek yanlış olmaz.

https://thenextweb.com/apps/2018/11/15/instagrams-new-dashboard-tells-you-how-much-time-you-waste-in-the-app/