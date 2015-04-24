Microsoft Lumia 535 en popüler Windows Phone modeli olmaya aday

Geçtiğimiz dönemlerde farklı üreticiler Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone'a sahip akıllı telefonlar çıkarsa da ABD'li yazılım devi bir süredir Windows Phone'u tek başına domine ediyor. Bu dönemde şirketin çıkardığı modeller arasında en popüler olanı ise Lumia 520 modeli.

Düşük fiyatlı model özellikle platformu tecrübe etmek isteyen kullanıcıların ilk tercihi olurken bu sayede Windows Phone pazarının da büyük bir bölümüne hakim oldu. Ancak geçtiğimiz yılın son dönemlerinde Microsof'un kendi markası ile piyasaya çıkardığı Lumia 535 modeli kullanım oranında birinciliği ele geçirecek gibi görünüyor.

Yine düşük fiyatlı bir model olan Microsoft Lumia 535, Lumia 520 modeline göre önemli geliştirmeler içeriyordu. İlk olarak sistem belleği 1 GB'a yükseltilmesi Lumia 535'in tercih edilebilmesi için ana sebep olurken bunun dışında ön kamera eklenmesi, ekran boyutu ve çözünürlüğün yükseltilmesi gibi diğer sebepler de modelin tercih edilme potansiyelini arttırıyor.





Hindistan Windows Phone pazarına ait paylaşılan verilerde de tüketicilerin bu sebepleri göz önünde alarak Lumia 535 modelini tercih etmeye başladığını görüyoruz. Paylaşılan bilgilerde Lumia 520 hala %21.8'lik kullanım oranı ile lider konumda ancak Lumia 535 modeli de %20.5'luk kullanım oranı ile liderliği zorluyor. İki model dışında diğer en popüler modeller Lumia 730 ve Lumia 630 olurken bu cihazların kullanım oranı %6.9 seviyesinde.





Lumia 930, Lumia 1520 gibi amiral gemisi modeller ise ilk 10 içerisinde yer almıyor. Bu da Windows Phone platformunda amiral gemisi modellerin çok fazla tercih edilmediğinin açık bir göstergesi. Geçtiğimiz dönemlerde Microsoft'da Windows 10 çıkmadan yeni bir amiral gemisi modeli çıkarmayacaklarını duyurmuştu.