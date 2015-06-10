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Microsoft Lumia 640 ve 640 XL ülkemizde satışa sunuldu

3 yıl
10,4b
1
57
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Lumia 640 ve 640 XL ülkemizde satışa sunuldu

Microsoft'un bir süre önce lanse ettiği orta seviyeye yönelik Lumia 640 ve Lumia 640 XL modelleri ülkemizde de rafları süslemeye başladı. Modeller Windows 10 uyumluluğu da barındırıyor. 

Her iki modelde de 720p ekran çözünürlüğü, Gorilla Glass 3 kaplama, Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ortak olarak sunuluyor. Farklı yanlarına gelince;

Lumia 640 modelinde 5 inç ekran, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2500mAh batarya yer alırken, Lumia 640 XL modelinde 5.7 inç ekran, 3000mAh gücünde batarya, 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler mevcut. 

Lumia 640 modeli için belirlenen fiyat 699TL. Lumia 640 XL modeli ise 899TL fiyat etiketine sahip olacak. Seri ile birlikte 1 yıllık Office 365 aboneliği de hediye ediliyor.  

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Mangal Yürek Darius 3 yıl en beğenilen borukuzen
borukuzen
Piyasada bu kadar seçenek içinde bu telefonları almak için bana bir sebep ver microsoft

700 liraya General Mobile 4G dışında çok da fazla seçeneğin yok. Sistemi beğendiysen telefonun tarzı da hoşuna gittiyse neden almayasın?
borukuzenPiyasada bu kadar seçenek içinde bu telefonları almak için bana bir sebep ver microsoft700 liraya General Mobile 4G d...
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asaime 3 yıl
Arkadaslar cihazin teknik ozelliklerine aldanmayin, wp isletim sistemi ile hic bir sorun olmadan kullaniyorsun. arkadasima 640 aldik, normal kullanimda 2 gun sarji gidiyor. acikcasi android in isletim sistemi acisindan yerinde sayiyor, degisen tek sey donanimlarin guclenmesi. 1000 tl nin altinda benim gozumde alinacak bir tek windows phone var, onyargili olmayin, antutudan en yuksek skoru alsan ne olur almasan ne olur :)
Arkadaslar cihazin teknik ozelliklerine aldanmayin, wp isletim sistemi ile hic bir sorun olmadan kullaniyorsun. arkadasima 640 aldik, normal kullanimda 2 gun sa...
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DH Misafiri 3 yıl
fimeral
satılık siyah lumia 640 var, düşünen öm ile ulaşsın.

durumu nedir? fiyat? ürün nerede?
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renesis3 3 yıl
Telefondan genel olarak gayet memnunum. Ama su kamerasi cok kumlu ve soluk cekiyor.Ayni zamanda cozunurlukte dusuk. Cektikten sonra sag ustten bakinca galeridekinden daha kotu gorunuyor.
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Uçan Fin 3 yıl renesis3
renesis3
Telefondan genel olarak gayet memnunum. Ama su kamerasi cok kumlu ve soluk cekiyor.Ayni zamanda cozunurlukte dusuk. Cektikten sonra sag ustten bakinca galeridekinden daha kotu gorunuyor.

640 mı yoksa 640XL modelini mi kullanıyorsunuz ??
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azkural 3 yıl
Ömürcan61
Aklımda 640XL vardı. Ne oldu bilmiyorum birden LG G3 sipariş ettim.

Al benden de o kadar g3 yolda geliyor ama 640XL de hala aklım kaldı. Androidden nefret ederek wp.ye geçmiştim. 2 yıldır htc 8x kullanarak wp tadını alan birisiyim. Şimdi korkularım var. Acaba yanlış mı yaptım diye. Android beni yine sinir hastası edecek mi diye.
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güzelbirhikaye 3 yıl azkural
Androidden geçiş yaptım 640 XL kullanıyorum ama uygulama sıkıntısı var çok :/ İade etmeyi düşünüyorum:/
Sizce alışılır mı zamanla ?
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MURATSPLAT 3 yıl
fsh77
Dostum robot işletim sistemi rezildir sakın yaklaşma adamlar 5 kusuru cıkardı ama hala ram optimizasyonu yapıcagız diyorlar sonraki sürüme :) o yüzden adam olmaz o sistem zira altında linux var donanımla haberleşmeyi üstelenen ust tarafda yazılım katmanı icin java çalışır oda sanal makineye ihtiyaç duyuyor işlemciden önce bu aynı masa üzerinde raks eden dansöze benziyor kendi düşmese bile ya biri düsürür yada masa kayar vb :) onca ram ve işlemciye ragmen evet robot kasar o yüzden 3000 tl lik telde bile ram temizleme programını artık anlı sanlı telefon yapan şirketler bile koyuyor :) windowsda yılların testinden geçip her seferinden rafine edilen nt kernel var yazılımlar ise tüm çekirdek sistemleri c ve c++ ile yazılıyor o yüzden en randımanlı ve sağlam ayrıca virüsü olmayan sistemdir sen windows al rahat edersin.

Microsoft ile kaliteli kod bir araya gelmez. 4-5 yıl önce linux çekirdeğine berbat C kodları eklediği için microsoftu kovulma aşamasına gelmişti. Linux sürüm sorumlusu ' adam gibi kod yazın, yoksa kaynak kodlardaki kodlarınızı çıkarıp bir daha katkı sağlamanınız için elinden geleni yaparız!' dediler. Sonraki yıllarda Linux çekirdeğine en fazla katkıda bulunan şirket sıralamasında bir numara olmuştu. Değnek gücü :)
Nokia Lumia telefonlarını kötülemeye gerek yok. Mesala bu model küçük kibar bir şey. Fiyatı ucuz. Temel PC işlerini de yapıyor. Bence Android ve IOS dışında iyi bir alternatif..
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Ömürcan 3 yıl
Aklımda 640XL vardı. Ne oldu bilmiyorum birden LG G3 sipariş ettim.
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mcrew 3 yıl
microsoft un o kadar android uygulaması varken

google ın youtube uygulamasını windows phone platformuna koymaması

smart tv lerin bile hepsinde youtube uygulaması var

microsoft google a söz geçiremiyor mu

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DH Misafiri 3 yıl
Microsoft sen sadece işletim sistemi yap, yalnız işletim sistemi yap, hep işletim sistemi yap....
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Teknopat76 3 yıl
windows phone telefonlar fiyat avantajını kaybetti aynı fiyatlarda android telefon tarafında kat kat daha iyi donanıma sahip cihazlar var.Şahsen ben aynı fiyata iyi bir android cihaz bulamadığım için L525 almıştım fakat şimdi aynı fiyata iyi android cihazlar olduğunu görüyorum.Windows uygulama tarafı çok sıkıntılı.Windows 10 ile artmasını umut ediyorum uygulamaların.
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colaker 3 yıl
elime para geçer geçmez alacağım. 2 senedir nexus 4 kullanıyorum marketi, o sınırsız dünyayı elime aldım diyebilirim :( çok kullandım gerçi telefonu (batarya oyun falan oynatmasa da sistemi resmen sömürdüm) baya işimi de gördü hakkını yiyemem ama yaş biraz ilerleyince beklentim asıl amacını düzgün görmesi.

son güncellemeden sonra gördüm ki google bazı sorunları aşamıyo ya da çok geç kalıyo, hatta bazen iplemiyo bile diyebilirim. sistemin çekirdeğindeki google play services dünyanın en yetenekli mobil programı olmasına rağmen bi o kadar da dengesiz (programların kapanması gibi şeylerden bahsetmiyorum, öyle bi sorun zaten artık yok androidde) bi gün bakıyorsun gece %2-3 batarya düşmüş ertesi gün %20 (bu bile devede kulak kalcak sıkıntı daha neler neler). batarya verimli çalışabiliyor ancak çekirdek programlar çok dengesiz androidde. iş için falan kullanmaya kalktın mı insanı yoruyor.

androidde bulamadığımı windows phoneun ucuz telefonlarında bile bulabileceğimi farkettim. umarım yanılmıyorumdur. satın alan kullanan arkadaşlarda fikir verirlerse iyi olur

bu fiyat ayarında android diyen arkadaşlara da şunu diyeyim; elimde öyle bi telefon var ve hali harap, kitkate geri döndüm 5.1.1'den gene de eski performansı yok çünkü play services ve google uygulamaları liğme liğme ediyor donanımı
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flagg35 3 yıl
Lte modelleri ne zaman gelir?
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ultramarine caeruleum 3 yıl
Ortanın solunda kalan bir model :) ama Lumia 940 (XL) Türkiye'ye gelirse ciddi anlamda talep göreceğini düşünüyorum.
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aycibin 3 yıl
bence fiyata göre güzel makinalar.işlemciler s615 olsa,XL'in ekran FHD olsa daha da iyi olurmuş.

şarjları orta sınıf standartlarının üzerinde.test sonuçları günümüz amiral gemileri seviyesinde çıkmış
gsmarena.com/...
gsmarena.com/...
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Flag SHİP Killer 3 yıl
orta sengmentteki rakibi gm 4g onunda malzeme kalıtesi ne kadar iyi bilmiyorum w10 dan sonra yeni işlemciler kullanılacak s400 kullanmayacaklar diye tahmin ediyorum
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