Microsoft Lumia 640 ve 640 XL ülkemizde satışa sunuldu

Microsoft'un bir süre önce lanse ettiği orta seviyeye yönelik Lumia 640 ve Lumia 640 XL modelleri ülkemizde de rafları süslemeye başladı. Modeller Windows 10 uyumluluğu da barındırıyor.





Her iki modelde de 720p ekran çözünürlüğü, Gorilla Glass 3 kaplama, Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite ortak olarak sunuluyor. Farklı yanlarına gelince;





Lumia 640 modelinde 5 inç ekran, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2500mAh batarya yer alırken, Lumia 640 XL modelinde 5.7 inç ekran, 3000mAh gücünde batarya, 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler mevcut.





Lumia 640 modeli için belirlenen fiyat 699TL. Lumia 640 XL modeli ise 899TL fiyat etiketine sahip olacak. Seri ile birlikte 1 yıllık Office 365 aboneliği de hediye ediliyor.