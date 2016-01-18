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Microsoft Lumia 650'nin çıkış tarihi belli oldu

Daha önce görüntüleri ve fiyatı sızdırılan Lumia 650'nin bu kez çıkış tarihi belli oldu. Giriş-Orta seviye arasında yer alacak model Şubat ayından itibaren kullanıcılarla buluşacak.
3 yıl
3,3b
1
28
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft Lumia 650'nin çıkış tarihi belli oldu
 
Microsoft Lumia 650 modeli son zamanlarda bir çok sızıntıya kurban gitti. İlk etapta tasarımı sızdırılan modelin daha sonra teknik detayları ve fiyatı da ortaya çıktı. Bu kez ise çıkış tarihi ortaya çıkan model için heyecanlanacak bir şey kalmamış gibi gözüküyor.
Windows Central ve Microsoft'a yakın diğer kaynaklar akıllı telefonun çıkış tarihini 1 Şubat olarak açıkladı. Henüz bu bilgi resmi olarak doğrulanmasa da kaynakların güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlatmak gerekirse akıllı telefonun HD çözünürlükte 5 inçlik dokunmatik ekran, Snapdragon 210 (veya 212) çipset, 1 GB bellek, 2000 mAh batarya kapasitesi ve 8 MP arka ve 5 MP ön kamera gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.
Avrupa'da 199€ fiyatla satılacağı konuşulan akıllı telefon donanım olarak giriş sınıfına hitap etse de tasarımı ve malzeme kalitesiyle orta sınıfa yaklaşıyor.  

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/microsoft-could-be-plotting-a-lumia-650-for-february-1313263 Yorum Yaz
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free4200 3 yıl en beğenilen
Windows phone pişmanlıktır.
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Kefelon 3 yıl
Bir firma 105 dolara Snapdragon 616, 2 GB RAM ve 4000 mahlı cihaz verir, Microsoft ise Snapdragon 210, 1 GB RAM, 2000 mah itelemeye çalışır hemde 200 dolara...
Bir firma 105 dolara Snapdragon 616, 2 GB RAM ve 4000 mahlı cihaz verir, Microsoft ise Snapdragon 210, 1 GB RAM, 2000 mah itelemeye çalışır hemde 200 dolara......
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GenkaNuank 3 yıl
Snapdragon 200 ne be puhahahahahhahahahahhahahahahah
Gider nokia 3310 alırım daha hızlı bataryasıda daha iyi aradığım uygulamalar ikisinde de yok sıkıntı da yok
Snapdragon 200 ne be puhahahahahhahahahahhahahahahahGider nokia 3310 alırım daha hızlı bataryasıda daha iyi aradığım uygulamalar ikisinde de yok sıkıntı da ...
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qaanx 3 yıl
Anlamsız bir model olmuş bende oyun oynamayan bir insanım ama kullandığım lumia 630 da bile s400 varken gidip niye s210'lu telefon alayım?

Hadi tamam diyelim 5 inch telefona 2000 mah batarya az değil mi? Bence 2400-2500 olmalıydı en az.

Hadi onada tamam diyelim öle bir fiyat fazla değil mi ? Anladığım kadarıyla arkadaki kamerada Carl Zeiss lenste yok gider 2.elden lumia 735 alırım daha iyi
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DH Misafiri 3 yıl
merhaba,
uygulamaları işletim sistemini yapan firmalar mı yapıyor, yoksa o uygulamanın şirketimi? örneğin android marketteki tüm uygulamaları android mi yapıyor?? tabi ki hayır, üretici firmaya kalmış bişey, şuan adnroid popüler olduğu için ona daha çok önem veriliyor. bir zamanlarda sybian lı nokia popülerdi...
işletim sistemi olarak windows phone çok iyi, işletim sisteminin iyi olmasını uygulama sayısına bağlayanlar bu konuda biraz cahil kalmışlar...
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DH Misafiri 3 yıl
Oyun oynayanlar içinde çok iyi modelleri var. Wphone iostan sonra en iyi stabil ama eksikleride olan bir sistem.. Bu cihaz sadece oyun dusunenler hariç fiyatıyla çok iyi olacak.. Blackberrynin yerini wphone dolduracak artık. Androidler çok basit kalmaya başladı
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e-Militarist 3 yıl DH Misafiri
Evet. Android'in kullanımı çok kolaylaştı. Nokia s40 ile aynı görevi görmeye başladı 50 yaş üstü kullanıcılar için. Whatsapp'ın da ücretsiz olması ile beraber flip coverlı android kullanan amca ve teyzelerin sayısının daha da arttığına şahit olacağız ileriki zamanlarda toplu taşıma araç ve gereçlerinde.
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DH Misafiri 3 yıl
eski bir lumia 925 kullanıcısı olarak yazıyorum . uygulama cıkarmak windowsun işi değil maalesef o telefon ve sistem çıkarır kendi telefonlarına dağıtır . sistem bir harika evet fakat uygulama sayısı çok az. instagram için farklı twitter için farklı uygulama kullandım facebook da güzeldi ziraat bank ve marvel şampiyonlar turnuvası oyunu oynamak istiyordum bir türklü gelmedi ziraat geldi mobil sitenin aynısı . ziraat banka yazı yazıyorum beni takan yok . mecburen androide geldim bende şu an letv x500 kullanıyorum ama nedense android bana pek işlevsel gelmiyor . letv çok çok çok güzel telefon kasa falan derken çok iyi ama sistemi maalesef kasıyor kendi fabrika çıkışı yazılımı ingilizce de kullandım amab elli süresonra şarj ve diğer sorunlar oluştu ( eski teledonlarım lenovo vibe x2 huawei g7 avea in touch 4 iphone 5s xperia z3 htc one m7 samsung note 4 blackberry z10 ) maalesef android özelleştirilen arayüzler mutlaka bir yerde şişiyor bu da bana eski windows xp kullanırken depolanan dll dosyalarını andırıyor yeri gelince mutlaka windows xp ye format atmak zorunda kalıyordum. şimdi hem klavye hem sistem hem de kullanım açısından evet wp iyidir fakat proğram desteği biraz daha gelişmeli gelişmez ise maalesef albenisi olmaz. ve unutmamak lazım nasıl testlerde ios 2 cekirdek ile ortalığı dağıtıyorsa wp de de sistem basit ve çok derin özelleştirilemez işletim sistemine müdahale edilemiyor. bu yüzden bu telefon w10 ile süper çalışıcak eminim kamera da zeiss oda güzel olacaktır ama proğramlar olmayınca olmuyor işte . proğram desteğini eğer blackberry gibi yaparsa o zaman denemek isterim.. saygılarımla arkadaşlar . iyi forumlar.
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grafman09 3 yıl
kadirirdem
windowsphone alınmaz ayrıca s210 nedir ya bu işlemcimi şimdi....

Evet s210, Snapdragon ürettiği arm tabanlı bir işlemci :)
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mcebi001 3 yıl
Microsoft bu şık kasa temelinde devam etmeli, şu cihazın 930 donanımı olsa kaçırmazdım..
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kadirirdem 3 yıl
windowsphone alınmaz ayrıca s210 nedir ya bu işlemcimi şimdi....
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eas722 3 yıl
Windows mobile da application sıkıntısı var diyenler hiç bir şey bilmiyorsunuz. Herkes telefonunda 3d grafikli oyun oynamıyor. O donanım uygun fiyata çok akıcı bir kullanım sunar. Bi bitmediniz...
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mkyb 3 yıl eas722
eas722
Windows mobile da application sıkıntısı var diyenler hiç bir şey bilmiyorsunuz. Herkes telefonunda 3d grafikli oyun oynamıyor. O donanım uygun fiyata çok akıcı bir kullanım sunar. Bi bitmediniz...

Hadi tamam oyunu geç. Uygulamada yok ki? Banka uygulamaları, operatör uygulamaları ya yok yada yıllardır güncelleme almamış.
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Fenomenon 3 yıl eas722
eas722
Windows mobile da application sıkıntısı var diyenler hiç bir şey bilmiyorsunuz. Herkes telefonunda 3d grafikli oyun oynamıyor. O donanım uygun fiyata çok akıcı bir kullanım sunar. Bi bitmediniz...

Hocam herkes 3D oyun oynamıyor. Buna katılıyorum. Hatta çok eksik olduğu söylenen market dahi çoğu kullanıcı için yeterli olacaktır. Ancak s210 koruyorsa en fazla 100$'a satması lazım ki bi anlamı olsun. Ben anneme xperia E4G aldım 550 TL'ye. Fiyatına göre güzel cihaz. İşlemcisi s410'dan bile daha iyi. Şimdi lumia 650 gelse en az 800-900 lira olur. O fiyata neden gidip düşük donanımlı bi telefon alayım. 1000 liranın biraz üstüne çok iyi cihazlar alınabiliyorken. Yani fiyatı ayarlayamayınca hiç bir esprisi kalmıyor cihazın.
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thunderstruck7 3 yıl
O güzelim kasaya o donanım olmaz. Ayıp ayıp
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Reverans! 3 yıl
Hiç sevmedim sınıfta kalır
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Reverans! 3 yıl
Hiç sevmedim sınıfta kalır
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