Microsoft Lumia 650'nin çıkış tarihi belli oldu

Microsoft Lumia 650 modeli son zamanlarda bir çok sızıntıya kurban gitti. İlk etapta tasarımı sızdırılan modelin daha sonra teknik detayları ve fiyatı da ortaya çıktı. Bu kez ise çıkış tarihi ortaya çıkan model için heyecanlanacak bir şey kalmamış gibi gözüküyor.

Windows Central ve Microsoft'a yakın diğer kaynaklar akıllı telefonun çıkış tarihini 1 Şubat olarak açıkladı. Henüz bu bilgi resmi olarak doğrulanmasa da kaynakların güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlatmak gerekirse akıllı telefonun HD çözünürlükte 5 inçlik dokunmatik ekran, Snapdragon 210 (veya 212) çipset, 1 GB bellek, 2000 mAh batarya kapasitesi ve 8 MP arka ve 5 MP ön kamera gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Avrupa'da 199€ fiyatla satılacağı konuşulan akıllı telefon donanım olarak giriş sınıfına hitap etse de tasarımı ve malzeme kalitesiyle orta sınıfa yaklaşıyor.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/microsoft-could-be-plotting-a-lumia-650-for-february-1313263