Microsoft Lumia 850'de hayal kırıklığı

Bir süredir Microsoft'un Lumia 850 adında üst seviyeye yönelik bir akıllı telefon piyasaya süreceğine dair iddialar gündemdeydi. Bununla birlikte beklenen olmadı ve müstakbel modelin yerini Lumia 650 XL adında yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon aldı.





Aslında daha önce de Lumia 850 modelinin iptal edileceği ve rafa kalkacağı dile getirilmişti ancak sızan son görseller nedeniyle yoluna devam edeceği düşünülmüştü. Windows 10 ekosisteminin en ince modellerinden birisi olması beklenen Lumia 850 artık tamamen tarih oldu.









Bunun yerine Microsoft, Lumia 650-650 XL şeklinde yeni bir seriyi piyasaya sürecek. Giriş seviyesine Windows 10 mobil işletim sistemini getirecek olan Lumia 650 serisi, donanım açısından oldukça gerilere gidiyor. Seriye 4 adet Cortex-A7 çekirdeği barındıran Snapdragon 210 yonga seti ve 1GB RAM eşlik ediyor. Bu bakımdan oldukça alt seviyede bir performans söz konusu.





Seride Lumia 650 modeli 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, Lumia 650XL ise 5.4 inçlik 720p çözünürlükte ekran barındırıyor. Boyut farklı nedeniyle batarya kapasitesinde de farklılık olacaktır. Ayrıca yonga seti nedeniyle Continuum özelliği de kullanılamayacak. Bunun haricinde seride 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özellikler mevcut. Lumia 650 modelinin 260 Avro civarında ön siparişe başladığı gündeme gelmişti.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Lumia-850-replaced-by-the-Microsoft-Lumia-650-XL_id78081