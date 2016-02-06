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Microsoft Lumia 850'de hayal kırıklığı

Microsoft'un üst seviyeye yönelik olarak bu yıl piyasaya sürmesi beklenen yeni Lumia 850 akıllı telefonu, hiç gün yüzü görmeden rafa kalkacak gibi görünüyor.
3 yıl
6,8b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Lumia 850'de hayal kırıklığı

Bir süredir Microsoft'un Lumia 850 adında üst seviyeye yönelik bir akıllı telefon piyasaya süreceğine dair iddialar gündemdeydi. Bununla birlikte beklenen olmadı ve müstakbel modelin yerini Lumia 650 XL adında yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon aldı. 

Aslında daha önce de Lumia 850 modelinin iptal edileceği ve rafa kalkacağı dile getirilmişti ancak sızan son görseller nedeniyle yoluna devam edeceği düşünülmüştü. Windows 10 ekosisteminin en ince modellerinden birisi olması beklenen Lumia 850 artık tamamen tarih oldu. 


Bunun yerine Microsoft, Lumia 650-650 XL şeklinde yeni bir seriyi piyasaya sürecek. Giriş seviyesine Windows 10 mobil işletim sistemini getirecek olan Lumia 650 serisi, donanım açısından oldukça gerilere gidiyor. Seriye 4 adet Cortex-A7 çekirdeği barındıran Snapdragon 210 yonga seti ve 1GB RAM eşlik ediyor. Bu bakımdan oldukça alt seviyede bir performans söz konusu. 

Seride Lumia 650 modeli 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, Lumia 650XL ise 5.4 inçlik 720p çözünürlükte ekran barındırıyor. Boyut farklı nedeniyle batarya kapasitesinde de farklılık olacaktır. Ayrıca yonga seti nedeniyle Continuum özelliği de kullanılamayacak. Bunun haricinde seride 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özellikler mevcut. Lumia 650 modelinin 260 Avro civarında ön siparişe başladığı gündeme gelmişti. 

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Lumia-850-replaced-by-the-Microsoft-Lumia-650-XL_id78081 Yorum Yaz
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darkdiva 3 yıl en beğenilen
Şimdi bu firmaya güvenip Lumia 950 alacak olan var mı??
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emre1393 3 yıl
Adamlar vestelle rekabet ediyor
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OverClocK1ng 3 yıl
Yaw, Allah'ınızı seviyorsanız şuna bir bakın. Hiçbir özellik yok. Continuum yok.
5.4 inçte 720p ve Snapdragon'un en çöp modeli var. Bir de fiyata bak. Giriş seviyesine Windows 10 u getirecekmiş. Bu Mikisoft zannediyor ki, insanlar giriş seviyesi, bktan telefon bile olsa Windows 10 kullanmak istiyorlar falan sanıyor. Masaüstünde Windows 7 ve Windows 8-8.1 olan herkese zorla ite kaka Windows 10 u kakaladılar ve 200 milyon mu ne W10 kullanıcısı oldu ya. Sanıyorlar ki, insanlar onu isteyerek kullanıyor ve Windows 10 u b.ktan donanım ve özelliklerde olan bir telefon olsa bile kullanmak istiyorlar falan sanıyor. Ne tutarsız, ne çok fikir değiştiren, ne dengesiz sağı solu belli olmaz firma bu ya.
Yaw, Allah'ınızı seviyorsanız şuna bir bakın. Hiçbir özellik yok. Continuum yok.5.4 inçte 720p ve Snapdragon'un en çöp modeli var. Bir de fiyata bak. Giriş ...
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DH Misafiri 3 yıl
android kullanıcısıyım tam olarak elimde letv x500 var seviyorum da ama zamanında bütün platformları kullanan bir kişi olarak umarım blackberry, microsoft , linux tabanlı ubuntu mozilla android ; meego tabanlı saiflish , ios ( unuttuğum varsa affola )..( ubuntu mozilla jolla yani saiflish kullanmadım geri kalanı kullandım). umarım bu sistemlerin hiç biri ölmez de son kullanıcı birşeyler kazanır rekabet her zaman bize yarar çünkü . burada herkes fanboyluk yapmaya devam ediyor maalesef arkadaşlar bu şirketler var olursa rekabettte birşeyler kazanırız fanboyluk ile ne kazanıyorsunuz hala anlamadım . teknoloji artık rakam oldu gidiyor hala bilgisayarda kullandıgım çift çekirdek 4 gbram telefonlarda oldu 8 çekirdek 4 gb ram olarak bize sunulmaya başlandı ama yapılan herşey aynı kim bir pc de yaptığı işlemleri telefonunda yapıyor ki anlamıyorum . yada elinizde o telefon var diye eleştiriye karşı çıkıyorsunuz . her sistem tam oturmamış ve gelişmektedir her zaman ama sizler sırf o markanın ürünü elinizde diye tammış kusursuzmuş gibi savunmaya geçiyorsunuz . sanki firma size o telefonu sattı diye savunun indirim mi yapıcaz dediler . 3500 tl verip bir de firmayı savunabiliyorsanız tebrik ederim kazık yediniz hemde 2 defa. ( LeTv yani şimdiki adı LeEco kullanmammın sebebi ise hem görsellik hemde sürekli rom atma silme gibi unsurlar uğraşmayı seviyorum ) lafım kimselere değil umarım microsoftta ölmez hatam varsa kusura bakmayın artık . iyi günler arkadaşlar..
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gs09gs09 3 yıl
:D apple stratejisini uygukuyo ama yemio :D apple iyi rekam yapıo bu microsoftta iş yok :D yıllarca millete 720p lcd ekranları 3 binden kaktırdı kimsenin sesi çıkmadı :D
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DarkHellKnightX 3 yıl
DigitalWorld
Enteresan.Snapdragon 210 ve 1GB ram diye dalga geçiliyor. Bunu almak için enayi olmak gerekir deniyor.Ama aynısı Apple için geçerli. Hatta daha beteri.Apple ın kendi yaptığı Lumia dakinden çok da farklı olmayan işlemci ve 1GB ram. Dikkatinizi çekerim Apple aynı ürünü 3000TL ye falan satıyor İPhone 6 olarak.Ondan sonra ben 74,7 milyon İPhone satılmış. Demekki 74 milyon kendi eksikliği, yetersizliği, hatası veya akılsızlığından dolayı, mantıksızlığı ve faydasızlığı bariz biçimde belirli olan eylemi gerçekleştiren kişi varmış dediğimde ceza puanı alıyorum.Gerçi tırnak içindeki kısım yerine karşılığı olan Enayi sıfatına yer verdim.Üstelik altına da özellikle belirttim. Alan herkese demedim 74,7 milyonun 700 bin i dedim şeklinde. Ve bu öyle üstün körü bir bilgi de değil. Teknoloji forumlarındaki anketler de çoğu kullanıcının aslında neden aldığını bile bilmediğini kanıtlıyor. Yani sen neden kendini 700 bin in içine koymayıp alınıyorsun ki?Üstelik İPhone için optimize diyorlar ama Windows Phone da çok az sistem kaynağı kullanıyor. 512MB ram li Windows Phone kullandım. Neydi o kelime? Heh ; Akıyordu yani. Üstelik güncelleme konusunda da Android den iyi idi.Tek eksiği market işte. Yani olayın donanım ile alakası yok. Ama haklı olunan nokta. Marketin bu kadar zayıf iken düşük donanımlı cihaz çıkarıp yazılım geliştiricilerin karını düşük tutarak ZAMANLA GELİŞİR diye beklemek.İlk 2 yıl gelen satış karının %90-95 i sizin de. Çek uygulama yazanları tarafına. 2 yıl da Ekstra Kar etmeyiver yani.

iPhone kullanmadan iPhone'u övenlerden sonra bir de Windows Mobile kullanmadan övenleri de gördüm ya daha ne diyeyim.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Ulan Ekrem çıkmasını geç, duyurulmamış telefonu bile hayal kırıklığı diye damgaladın ya daha ne diyeyim sana ?
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FreeRun 3 yıl
Android'in önünü açalım diye yapmadıkları şey kalmadı.
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dobrasam 3 yıl
yorumları okurken dikkatimi çekti bir vatandaş Apple işlemci ile Windowsphone ların kullandığı işlemciyi kıyaslamış ve demiş ki aynı fark yok üstelik ram için bir kelime kullanmış hayatımda bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum
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Glorfindel1907 3 yıl
Adamlar en kısa zamanda nasıl batarız diye çalışıyor sanırım
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Cenkay KESER 3 yıl
Sanırım iPhone 6 donanımından pek haberiniz yok. iPhone 6'da bulunan işlemci bugün Snapdragon 810 işlemcisinden daha iyi performans sunuyor, grafik birimi olarak tepelerde koşuyor. Bu telefon ile 3000 TL civarında satılan bir telefonu karşılaştırarak nasıl bir kafa yaşadığınızı pek anlamadım. Ek olarak bu telefon 260 avro gibi inanılmaz yüksek bir fiyattan ön siparişe açılmış durumda. Bu sadece TL'ye çevirildiğin de 850 TL demek bilmem farkındamısınız. Bugün ülkemizde en iyimser hali ile 1.000 TL'den gelecek olsa bu telefonu alan adam tamda sizin dediğiniz gibi enayi olur. Android tarafından bu fiyatlara geçen senenin amiral gemi telefonlarını almak mümkün. Hem donanım olarak güçlü, hem uygulama olarak iyi. Windows Mobile ülü olarak doğan bir sistem, artık mobil tarafta rafa kaldırılacak hale gelmişken hala bu sistemi savunmanız enteresan.
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DigitalWorld 3 yıl
Enteresan.
Snapdragon 210 ve 1GB ram diye dalga geçiliyor. Bunu almak için enayi olmak gerekir deniyor.
Ama aynısı Apple için geçerli. Hatta daha beteri.
Apple ın kendi yaptığı Lumia dakinden çok da farklı olmayan işlemci ve 1GB ram. Dikkatinizi çekerim Apple aynı ürünü 3000TL ye falan satıyor İPhone 6 olarak.
Ondan sonra ben 74,7 milyon İPhone satılmış. Demekki 74 milyon "kendi eksikliği, yetersizliği, hatası veya akılsızlığından dolayı, mantıksızlığı ve faydasızlığı bariz biçimde belirli olan eylemi gerçekleştiren kişi" varmış dediğimde ceza puanı alıyorum.
Gerçi tırnak içindeki kısım yerine karşılığı olan "Enayi" sıfatına yer verdim.
Üstelik altına da özellikle belirttim. Alan herkese demedim 74,7 milyonun 700 bin i dedim şeklinde. Ve bu öyle üstün körü bir bilgi de değil. Teknoloji forumlarındaki anketler de çoğu kullanıcının aslında neden aldığını bile bilmediğini kanıtlıyor. Yani sen neden kendini 700 bin in içine koymayıp alınıyorsun ki?
Üstelik İPhone için optimize diyorlar ama Windows Phone da çok az sistem kaynağı kullanıyor. 512MB ram li Windows Phone kullandım. Neydi o kelime? Heh ; Akıyordu yani. Üstelik güncelleme konusunda da Android den iyi idi.
Tek eksiği market işte. Yani olayın donanım ile alakası yok. Ama haklı olunan nokta. Marketin bu kadar zayıf iken düşük donanımlı cihaz çıkarıp yazılım geliştiricilerin karını düşük tutarak "ZAMANLA GELİŞİR" diye beklemek.
İlk 2 yıl gelen satış karının %90-95 i sizin de. Çek uygulama yazanları tarafına. 2 yıl da Ekstra Kar etmeyiver yani.
1 Yanıt Yanıtla +4
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MrKemal17 3 yıl DigitalWorld
DigitalWorld

Enteresan.

Snapdragon 210 ve 1GB ram diye dalga geçiliyor. Bunu almak için enayi olmak gerekir deniyor.

Ama aynısı Apple için geçerli. Hatta daha beteri.

Apple ın kendi yaptığı Lumia dakinden çok da farklı olmayan işlemci ve 1GB ram. Dikkatinizi çekerim Apple aynı ürünü 3000TL ye falan satıyor İPhone 6 olarak.

Ondan sonra ben 74,7 milyon İPhone satılmış. Demekki 74 milyon "kendi eksikliği, yetersizliği, hatası veya akılsızlığından dolayı, mantıksızlığı ve faydasızlığı bariz biçimde belirli olan eylemi gerçekleştiren kişi" varmış dediğimde ceza puanı alıyorum.

Gerçi tırnak içindeki kısım yerine karşılığı olan "Enayi" sıfatına yer verdim.

Üstelik altına da özellikle belirttim. Alan herkese demedim 74,7 milyonun 700 bin i dedim şeklinde. Ve bu öyle üstün körü bir bilgi de değil. Teknoloji forumlarındaki anketler de çoğu kullanıcının aslında neden aldığını bile bilmediğini kanıtlıyor. Yani sen neden kendini 700 bin in içine koymayıp alınıyorsun ki?

Üstelik İPhone için optimize diyorlar ama Windows Phone da çok az sistem kaynağı kullanıyor. 512MB ram li Windows Phone kullandım. Neydi o kelime? Heh ; Akıyordu yani. Üstelik güncelleme konusunda da Android den iyi idi.

Tek eksiği market işte. Yani olayın donanım ile alakası yok. Ama haklı olunan nokta. Marketin bu kadar zayıf iken düşük donanımlı cihaz çıkarıp yazılım geliştiricilerin karını düşük tutarak "ZAMANLA GELİŞİR" diye beklemek.

İlk 2 yıl gelen satış karının %90-95 i sizin de. Çek uygulama yazanları tarafına. 2 yıl da Ekstra Kar etmeyiver yani.

Kafan güzelmiş, güle güle kullan.
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xxxx1 3 yıl
bunlardn bir cacık olmaz,kötü yönetilen bir şirket,amacı olmayan bir şirket...
pc deki rakipsizliğin şımarıklığı,tipik amerikan şımarıklığı,gittikçe bozuyorlar ürün filan alınmaz bunlardan.
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QuexSeeL 3 yıl
Bill en sonunda ofisi basıp pataklayacak bunları.
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