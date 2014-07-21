''Microsoft, McLaren kod adlı Lumia amiral gemisini iptal etti''





Geçtiğimiz hafta tarihi bir işten çıkarma kararına imza atan ve pek çok alt seviye Nokia telefonlarını rafa kaldıran Microsoft, daha fazla üst seviye Lumia cihazı piyasaya sürme planını gündeme getirmişti. Ancak kaynaklar Lumia cihazlarının da karardan etkilendiğini iddia ediyor.





Firmaya yakın kaynaklardan gelen iddialara göre Kinect teknolojisini temel alan McLaren kod adlı amiral gemi Lumia modeli de rafa kalkan cihazlar arasında yerini aldı. Microsoft cihazı geliştiren ekibi de farklı görevlere atadı.





Lumia 1020 modelinin devamı niteliğinde olacak McLaren'in önceki nesil ile benzer çözünürlükte bir kamera ile gelmesi bekleniyordu. Bu modeli özel yapan ise Kinect benzeri 3D hareket algılama sistemine sahip olmasıydı. Ekranın üzerinde çeşitli parmak hareketleri ve kaydırma işlemleri ile bazı fonksiyonların icra edileceği cihazda özel bir arayüz de yer alacaktı. Geliştirici ekip model için tanıtım videoları ve kullanım kılavuzlarını bile hazırlamıştı ve bunları da daha önce internetteki sızıntılarda görmüştük.





Microsoft'un son noktaya gelmiş olan bu cihazı iptal etmesinin ardındaki nedenler ise yüksek üretim maliyetleri ve ilk prototiplere geliştiricilerin yeteri kadar ilgi göstermemesi olarak sayılıyor. McLaren cihazının devre dışı kalması sonrasında Microsoft'un bu yıl için tek bir amiral gemi modeli hazırladığı ihtimali ortaya çıkıyor ki o da Lumia 1525. Snapdragon 805 yongaseti taşıyacağı iddia edilen bu cihazın sonbahar döneminde tanıtılması bekleniyor.







http://hothardware.com/News/Microsoft-Cuts-Nokia-McLaren-3D-Touch-Phone-Development-In-CompanyWide-ShakeUp/#!bi7OFW