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''Microsoft, McLaren kod adlı Lumia amiral gemisini iptal etti''

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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''Microsoft, McLaren kod adlı Lumia amiral gemisini iptal etti''

Geçtiğimiz hafta tarihi bir işten çıkarma kararına imza atan ve pek çok alt seviye Nokia telefonlarını rafa kaldıran Microsoft, daha fazla üst seviye Lumia cihazı piyasaya sürme planını gündeme getirmişti. Ancak kaynaklar Lumia cihazlarının da karardan etkilendiğini iddia ediyor. 

Firmaya yakın kaynaklardan gelen iddialara göre Kinect teknolojisini temel alan McLaren kod adlı amiral gemi Lumia modeli de rafa kalkan cihazlar arasında yerini aldı. Microsoft cihazı geliştiren ekibi de farklı görevlere atadı.

Lumia 1020 modelinin devamı niteliğinde olacak McLaren'in önceki nesil ile benzer çözünürlükte bir kamera ile gelmesi bekleniyordu. Bu modeli özel yapan ise Kinect benzeri 3D hareket algılama sistemine sahip olmasıydı. Ekranın üzerinde çeşitli parmak hareketleri ve kaydırma işlemleri ile bazı fonksiyonların icra edileceği cihazda özel bir arayüz de yer alacaktı. Geliştirici ekip model için tanıtım videoları ve kullanım kılavuzlarını bile hazırlamıştı ve bunları da daha önce internetteki sızıntılarda görmüştük.

Microsoft'un son noktaya gelmiş olan bu cihazı iptal etmesinin ardındaki nedenler ise yüksek üretim maliyetleri ve ilk prototiplere geliştiricilerin yeteri kadar ilgi göstermemesi olarak sayılıyor. McLaren cihazının devre dışı kalması sonrasında Microsoft'un bu yıl için tek bir amiral gemi modeli hazırladığı ihtimali ortaya çıkıyor ki o da Lumia 1525. Snapdragon 805 yongaseti taşıyacağı iddia edilen bu cihazın sonbahar döneminde tanıtılması bekleniyor. 



http://hothardware.com/News/Microsoft-Cuts-Nokia-McLaren-3D-Touch-Phone-Development-In-CompanyWide-ShakeUp/#!bi7OFW Yorum Yaz
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_Shinku_ 4 yıl en beğenilen
Verildi. Gereksiz konu açmayın lütfen.
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Bay H 4 yıl
Senden hızlısı mezarda Ekrem71
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blackdiamond16 4 yıl
Ohooo günler sonra haberi yapılıyor, millet unuttu bile bunu 😌
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zerocontrol 4 yıl
Neden bu kadar ağır yorumlar yapılıyor.Madem gördünüz haberi niye konuya girip karşınızda ki kişiyi aşşalıyıcı yorumlar yapıyorsunuz.Siteyi,yapılan haberleri,editörleri beğenmiyorsanız gidin başka siteden takip edin.Karşınızdakinin de insan olduğunu unutup,yaptığınız toumlar ancak sizi aptal yerine koyuyor.Bu yorumları yapan bir insan(nezaketen söylüyorum) kendini ancak bu kadar küçük düşürebilir.
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Whippoorwill 4 yıl
Ekrem71 yanındayız.

Ne istiyorsunuz adamdan?
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Fiyaka1903 4 yıl
Lumia'ları da p*ç edecek Microsoft..
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cosica 4 yıl Fiyaka1903
Fiyaka1903

Lumia'ları da p*ç edecek Microsoft..

oldu zaten. yeni çıkan hiçbir model 920 heyecanı yaratmadı.
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matmuhendisi 4 yıl Fiyaka1903
Fiyaka1903
Lumia'ları da p*ç edecek Microsoft..


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12 Angry Men 4 yıl
Bu ekrem71'in her haberi olay oluyor
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Basteryus 4 yıl
günaydın
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faqa41 4 yıl
son haberlere girilemiyor tikliyorum gene anasayfa geliyor
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Master_Evil 4 yıl
iyi bi cihaz yapıp nasılsa satmaz diye vazgeçilmiş anlaşılan
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matmuhendisi 4 yıl
Önce sizdiriliyo sonra iptal oldugu sizdiriliyo
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Bay H 4 yıl
Senden hızlısı mezarda Ekrem71
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Aristoxenus 4 yıl
Boşuna aldılar
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BekirTemel 4 yıl
Ellerinde olsa baştan sona tüm lumia serisini iptal ederler ama aldılar bir kere nokia yı ışte.
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ArcosS3 4 yıl
Yine bir Ekrem71 yine bir gecikme yine bir anlatım bozukluğu. Nasıl almışlar işe anlamıyorum.
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blackdiamond16 4 yıl ArcosS3
ArcosS3
Yine bir Ekrem71 yine bir gecikme yine bir anlatım bozukluğu. Nasıl almışlar işe anlamıyorum.

Arada birkaç kişi yeni görmüş numarası yapsın da sevinsin adam
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