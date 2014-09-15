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Microsoft, Minecraft’ı 2.5 Milyar Dolar’a satın aldı

Microsoft ile Minecraft’ın yapımcısı Mojang ile yapılan görüşmelerde sonunda uzlaşma sağlandı. Minecraft, 2.5 Milyar Dolar karşılığında Microsoft’un oldu.
4 yıl
2,2b
1
36
Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Microsoft, Minecraft’ı 2.5 Milyar Dolar’a satın aldı
Microsoft ile Minecraft’ın yapımcısı Mojang ile yapılan görüşmelerde sonunda uzlaşma sağlandı. Minecraft, 2.5 Milyar Dolar karşılığında Microsoft’un oldu.

Geçtiğimiz hafta Minecraft’ın Microsoft’un ellerine geçeceği yönündeki bilgiler sonunda resmiyet kazandı.  Microsoft’un Mojang için 2 Milyar Dolar’ı gözden çıkardığı yönündeki haberler abartılı bulunmuştu ancak anlaşma, söylenenden daha da büyük bir rakam karşılığında, 2.5 Milyar Dolar’a gerçekleşti.

Xbox bölüm başkanı Phil Spencer’ın da doğruladığı anlaşma neticesinde Microsoft, oyun portföyüne çok güçlü bir ismi dahil etmiş oldu. Bu durum özellikle Minecraft tutkunları tarafından oyunun Xbox exclusive olacağı yönündeki yorumlar nedeniyle endişeyle karşılanmıştı ancak 2.5 Milyar Dolar ödenen bir işte böylesine bir kısıtlamaya gitmek, Microsoft gibi güçlü bir şirket için bile fazla gereksiz bir harcama olur. Bilindiği gibi Minecraft’ın hali hazırda iOS, Android, PlayStation, Xbox ve PC sürümleri bulunuyor.

Minecraft’ın yaratıcısı ve Notch takma adıyla tanınan Markus Persson, Mojang’ın da en önemli çalışanlarından biriydi. Onun işi ise satış sözleşmesi imzalandıktan Microsoft ile son buluyor. Mojang’ın sahibi Owen Hill,  Notch’un Microsoft bünyesine katılmayacağını ve yeni işler peşinde olacağın söyledi. Zaten Windows 8 eleştirileri nedeniyle Microsoft ile arası pek iyi olmayan Notch, elde ettiği birikim ile yine alışılmışın dışında bir proje ile oyun dünyasının karışışına çıkabilir.

Bu arada Minecraft’ın Microsoft bünyesine katılması muhtemelen en çok Microsoft’un akıllı telefonlar birimine yarayacak. Hali hazırda iOS ve Android sürümü bulunan oyunun Windows Phone versiyonu da muhtemelen çok geçmeden yayınlanacaktır. 54 Milyon adetten fazla satılan ve YouTube’daki videoları milyonlarca kez ilenen Minecraft’ın Microsoft bünyesinde nasıl bir değişim göstereceği ise merak konusu olmuş duurmda. Anlaşmaya imzalar 2015 yılının ilk ayları içinde atılmış olacak.


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ALLAME.1 4 yıl
TAM OLARAK OYUNU SATIN ALMA NE OLUYOR ANLATABİLİR Mi SİNİZ?
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netlun 4 yıl
Güze oyun ve Micrasoft için başarılı bir adım daha olmuş.
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Sefil_Arbaletçi 4 yıl
Şimdi kesin oyuna küreler üçgenler ekleyip s*çarlar.bi minecraftımız vardı o da gidecek anlaşılan
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csheer 4 yıl
mınecraftı mıcrosoft 2.5 milyara satın aldığına göre bu oyunu windowsta kullanacakmı acaba?
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olağan_şüpheli 4 yıl csheer
csheer

mınecraftı mıcrosoft 2.5 milyara satın aldığına göre bu oyunu windowsta kullanacakmı acaba?

getirecekler. 512 mb ram destekli olacak. hatta ilk başları tamamlanmıştı oyunun.paylaşıldı resimler falan.
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Ink 4 yıl
mine craft piksel piksel olmasa oynarım
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Ink 4 yıl
paraya yazık böyle bi çöp oyun için
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1BilimAdamı 4 yıl
Notch'uda steve jobs'un Apple kovulması gibi mojang'dan şutlamışlar :O
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doctor_bey 4 yıl
Yazıklar olsun mojang,neden sattınız yav kendinizi
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darkaura 4 yıl
artik minecraftin bir sonraki versiyonunu pcde oynamak icin dx12 yuklu windows9 gerekir.
bkz. gecmis halo oyunlari.
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Technotronic 4 yıl
Umarım eline yüzüne bulaştırmaz.
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huseyincarnege 4 yıl
bizim evde zeytin yok adamlar oyun firması satın alıyolar
2.5milyar dolara kaç ekmek alınır ?
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Umutcan 4 yıl
Benim bildiğim microsoft fazla gelir getirmiyor diye yakın gelecekte kaldırır atar ziyan eder oyunu. Microsoft'un hazırladığı güzelim birçok proje bu şekilde son buldu.
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