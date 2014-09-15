Microsoft, Minecraft’ı 2.5 Milyar Dolar’a satın aldı

Microsoft ile Minecraft’ın yapımcısı Mojang ile yapılan görüşmelerde sonunda uzlaşma sağlandı. Minecraft, 2.5 Milyar Dolar karşılığında Microsoft’un oldu.





Geçtiğimiz hafta Minecraft’ın Microsoft’un ellerine geçeceği yönündeki bilgiler sonunda resmiyet kazandı. Microsoft’un Mojang için 2 Milyar Dolar’ı gözden çıkardığı yönündeki haberler abartılı bulunmuştu ancak anlaşma, söylenenden daha da büyük bir rakam karşılığında, 2.5 Milyar Dolar’a gerçekleşti.





Xbox bölüm başkanı Phil Spencer’ın da doğruladığı anlaşma neticesinde Microsoft, oyun portföyüne çok güçlü bir ismi dahil etmiş oldu. Bu durum özellikle Minecraft tutkunları tarafından oyunun Xbox exclusive olacağı yönündeki yorumlar nedeniyle endişeyle karşılanmıştı ancak 2.5 Milyar Dolar ödenen bir işte böylesine bir kısıtlamaya gitmek, Microsoft gibi güçlü bir şirket için bile fazla gereksiz bir harcama olur. Bilindiği gibi Minecraft’ın hali hazırda iOS, Android, PlayStation, Xbox ve PC sürümleri bulunuyor.





Minecraft’ın yaratıcısı ve Notch takma adıyla tanınan Markus Persson, Mojang’ın da en önemli çalışanlarından biriydi. Onun işi ise satış sözleşmesi imzalandıktan Microsoft ile son buluyor. Mojang’ın sahibi Owen Hill, Notch’un Microsoft bünyesine katılmayacağını ve yeni işler peşinde olacağın söyledi. Zaten Windows 8 eleştirileri nedeniyle Microsoft ile arası pek iyi olmayan Notch, elde ettiği birikim ile yine alışılmışın dışında bir proje ile oyun dünyasının karışışına çıkabilir.





Bu arada Minecraft’ın Microsoft bünyesine katılması muhtemelen en çok Microsoft’un akıllı telefonlar birimine yarayacak. Hali hazırda iOS ve Android sürümü bulunan oyunun Windows Phone versiyonu da muhtemelen çok geçmeden yayınlanacaktır. 54 Milyon adetten fazla satılan ve YouTube’daki videoları milyonlarca kez ilenen Minecraft’ın Microsoft bünyesinde nasıl bir değişim göstereceği ise merak konusu olmuş duurmda. Anlaşmaya imzalar 2015 yılının ilk ayları içinde atılmış olacak.



