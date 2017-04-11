Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Vista için yolun sonu geldi

Yaklaşık 10 yıl önce yayınlanan, Windows tarihinin en kötü versiyonu olarak kabul görmüş Windows Vista bugün itibariyle tarihe gömüldü. Yazılım devi Vista kullanıcılarına artık Windows 10'u öneriyor.
2 yıl
4,5b
1
62
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows tarihinin en kötü versiyonu olarak gösterilen Vista tarihe gömüldü. Şirket destek sayfası aracılığıyla yaptığı açıklamada, Windows Vista müşterilerinin 11 Nisan 2017 tarihinden itibaren artık yeni güvenlik güncelleştirmeleri, güvenlikle ilgili olmayan düzeltmeler, ücretsiz veya ücretli yardım desteği seçenekleri veya çevrimiçi teknik içerik güncelleştirmelerini almayacaklarını açıkladı.
Yazılım devi ayrıca "Microsoft son 10 yıldır Windows Vista desteği sağlamaktadır; ancak bizim için, donanım ve yazılım ortaklarımızla birlikte, size harika yeni deneyimler sunmaya devam edebilmeniz için kaynaklarımızla daha yeni teknolojilere yatırım yapmanın zamanı geldi" ifadelerine yer verdiği açıklamada, Windows Vista desteğinin resmen sona erdiğini duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Snapdragon 835'li Xiaomi Mi 6, 19 Nisan'da tanıtılacak"
Vista kullanıcıları destek sonlandıktan sonra işletim sistemini kullanmaya devam edebilecek olsa da yazılım üreticileri kademeli olarak platform için uygulama oluşturmayı durduracak. Ayrıca işletim sistemi güvenlik risklerine ve virüslere karşı daha korumasız hale gelecek.
Microsoft ayrıca kullanıcılara Windows Vista’da Microsoft Security Essentials’ın indirilmesi durdurduğunu bildirdi. Buna rağmen şirket sınırlı bir süre için kötü amaçlı yazılımlardan korumaya yönelik imza güncelleştirmelerini sunmaya devam edecek. Microsoft, Vista kullanıcılarının korunmaya devam edebilmesi için en iyi yolun, işletim sisteminin en son sürümü olan Windows 10’u edinmek olacağını söylüyor.
Aşağıdaki reklam filmini izleyerek öyle yada böyle bir döneme damga vurmayı başarmış işletim sistemine son bir bakış atabilirsiniz. Güle güle Vista...

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bgrn7 2 yıl en beğenilen
Çağının ötesinde bir işletim sistemiydi,bu yüzden sevilmedi.
2 Yanıt Yanıtla +53
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 2 yıl
Sistem canavarıydı çok ram ve iyi ekran kartı istiyordu verirsende canavar gibi çalışıyordu atasıdır sonraki windowsların
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 2 yıl
kel oldu sirma sacli oldu, kor oldu badem gozlu oldu. dune kadar yerden yere vurulan isletim sistemini ove ove bitirememissiniz :)
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
dj sms 1 ay
Görsellik olarak en iyisi. Yeni donanımlar desteklese uçar tabi ama uyumluluk sorunu var.
Severdim keratayı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daniel Kuso 1 ay
Teması güzeldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ImRoyal 1 yıl
Gözlerimi bozan işletim sistemidir. Ağır grafikleri var. Pastel renkler çok rahatsız ediciydi. bence sevilmeme nedeni teknik değil psikolojikti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 1 yıl
XP'ye destek sürsün buna sürmesin en kötü işletim sistemi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 1 yıl
Reklamın orijinali bu değildir umarım. Vista niye tutmadı sorusuna cevap direk çünkü. 1.30’da Burn’e tıklayınca düşünüyor sistem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kasova 2 yıl
Bir efsanenin daha sonuna geldik. Evet belki en iyisi değildi ama sağlam bir sistemle harikalar yaratabilirdi ve oldukça stabildi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 2 yıl
laptopta hala vista var, güncelleyince wifi bağlanmıyor kaldı öyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yusufc2012 2 yıl
2007 yılında Casper almıştık ve Vista vardı. Bilgisayar şuan Windows 8.1 ile harika çalışıyor. Bir GB ram olmasına rağmen ancak Windows 8.1 den daha zevkliydi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 2 yıl
yahu bu windows 10'u neden kimse sevmiyor ki anlayamadim. acaba ne sorun yasiyorsunuz? art niyetli olarak degilde sadece merakimdan soruyorum. acaba dokunmatik bilgisayar kullandigim icin bana mi guzel geliyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Meka_4756 2 yıl
Windows 10 dan daha fazla kaynak tüketen bir işletim sistemidir Vista (güncellemesiz-saf hali). Desteği kesilmesi iyi oldu. Zaten günümüzde kullanan pek kişi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4539 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows vista ve
8 etiket daha güncelleme işletim sistemi destek son Windows Yazılım Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Mate 9’un satış rakamları Huawei’in yüzünü güldürüyor 2 yıl İşte Hürkuş C'nin hedefini vurma anı 2 yıl Türkiye'de vatandaş da elektrik satabilecek 2 yıl iPhone sahiplerinin VR uygulamalarına ilgisi oldukça büyük 2 yıl Trafik sigortasında yeni uygulama ile taksit imkanı kalkıyor 2 yıl Qualcomm BlackBerry'e 815 milyon dolar geri ödeme yapacak 2 yıl Samsung, katlanabilir telefon için prototip üretimine başlıyor 2 yıl İstanbul Yeni Havalimanı'nın bilgilendirme ekranlarını Vestel üretecek 2 yıl Google Autodraw ile içinizdeki ressamı ortaya çıkarın 2 yıl BTK'dan yeni düzenleme: Ortak internet kullanımına sms ile doğrulama zorunluluğu 2 yıl Casper’ın çift arka kameralı ilk akıllı telefonu VIA F1 tanıtıldı 2 yıl Moto C ve Moto C Plus, Motorola'nın en ucuz akıllı telefonları olacak 2 yıl Google görsel aramalarda Pinterest tarzı alışveriş yönlendirmeli fotoğraflar kullanmaya başladı 2 yıl Western Digital’den MacBook cihazlarını şarj edebilen depolama çözümü 2 yıl Şarkı söyleme yeteneğinizi geliştiren uygulama: Vanido 2 yıl Qualcomm’dan Apple’a karşı dava 2 yıl Tesla'nın hızlı yükselişi endişe uyandırıyor 2 yıl Drone satışları 2016'da iki katına çıktı 2 yıl Facebook'tan gazetecilere ''Facebook'u etkin kullanma'' kursu 2 yıl Air Force’un geliştirdiği pilotsuz F-16, karadaki hedefleri başarıyla vurabiliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Windows Vista için yolun sonu geldi Sonraki Boeing, 3D yazıcı ile uçakların üretim masraflarını düşürecek 2 yıl Google cinsiyet ayrımcılığı iddialarına yanıt verdi 2 yıl AMD Ryzen 5 geldi Intel Core i5 bitti! "Ryzen 5 1600x ve 1500x inceleme" 2 yıl LeEco 2 milyar dolarlık satın alımdan vazgeçti 2 yıl ZTE uygun fiyatlı Android Wear saatini tanıttı 2 yıl Netflix ve Amazon bu yıl video içeriğe 10 milyar dolar harcayacak 2 yıl Yerli gemisavar füze Atmaca'nın ilk fotoğrafı yayınlandı 2 yıl Snapdragon 835'li Xiaomi Mi 6, 19 Nisan'da tanıtılacak 2 yıl Kapıları ''akıllandıran'' sistem: Onlock 2 yıl Prisma geliştiricileri uygulamaya filtre mağazası ekledi 2 yıl Türk geliştiriciden farklı bir Flappy Bird denemesi 2 yıl Samsung’dan Grand Circle monitörler geliyor 2 yıl Google yeni Pixel telefonları için LG Display’e yatırım yapıyor 2 yıl Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatlar belli oldu 2 yıl SK Hynix sektörün ilk 72 katmanlı 3D NAND flash belleğini üretti 2 yıl Nesnelerin internetine 5 trilyon dolarlık harcama bekleniyor 2 yıl Facebook'tan iş dünyasına yönelik ücretsiz platform 2 yıl Bilim insanları Dünya'nın mantosuna ilk kez inmeye hazırlanıyor 2 yıl Kendini yenileyen hidrofobik kaplama geliştirildi 2 yıl HTC'nin amiral gemi telefonu U Ultra mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim