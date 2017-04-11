Windows Vista için yolun sonu geldi

Windows tarihinin en kötü versiyonu olarak gösterilen Vista tarihe gömüldü. Şirket destek sayfası aracılığıyla yaptığı açıklamada, Windows Vista müşterilerinin 11 Nisan 2017 tarihinden itibaren artık yeni güvenlik güncelleştirmeleri, güvenlikle ilgili olmayan düzeltmeler, ücretsiz veya ücretli yardım desteği seçenekleri veya çevrimiçi teknik içerik güncelleştirmelerini almayacaklarını açıkladı.

Yazılım devi ayrıca "Microsoft son 10 yıldır Windows Vista desteği sağlamaktadır; ancak bizim için, donanım ve yazılım ortaklarımızla birlikte, size harika yeni deneyimler sunmaya devam edebilmeniz için kaynaklarımızla daha yeni teknolojilere yatırım yapmanın zamanı geldi" ifadelerine yer verdiği açıklamada, Windows Vista desteğinin resmen sona erdiğini duyurdu.

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Vista kullanıcıları destek sonlandıktan sonra işletim sistemini kullanmaya devam edebilecek olsa da yazılım üreticileri kademeli olarak platform için uygulama oluşturmayı durduracak. Ayrıca işletim sistemi güvenlik risklerine ve virüslere karşı daha korumasız hale gelecek.

Microsoft ayrıca kullanıcılara Windows Vista’da Microsoft Security Essentials’ın indirilmesi durdurduğunu bildirdi. Buna rağmen şirket sınırlı bir süre için kötü amaçlı yazılımlardan korumaya yönelik imza güncelleştirmelerini sunmaya devam edecek. Microsoft, Vista kullanıcılarının korunmaya devam edebilmesi için en iyi yolun, işletim sisteminin en son sürümü olan Windows 10’u edinmek olacağını söylüyor.

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