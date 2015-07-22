Microsoft, Nokia satın almasını işlediği son çeyrek mali raporunda büyük zarar açıkladı

Yazılım devi Microsoft mali yılın 4. çeyreğine ilişkin finans raporunu yayınladı. Raporda Microsoft'un gelirleri ve karı beklenen seviyede seyrederken Nokia'nın satın alınması için yapılan ödeme bu çeyreğe yansıtılınca şirket 2.1 Milyar dolar zarar açıklamak durumunda kaldı. Bloomberg'e göre ise açıklanan bu zarar şirket tarihinin en büyük zararı.

Nokia satın alması ve buna ilişkin yapılan ödemeleri çıkardığımızda ise şirket son çeyrekte 22.2 milyar dolar gelir ve bu gelirden 6.4 Milyar kar sağlamış durumda. Bu geliri değerlendirdiğimizde ise Windows lisans bedelinden gelen gelirlerin %22 azaldığını görüyoruz. Bu azalmanın başlıca sebebi olarak Windows XP'ye verilen desteğin kesilmesi gösteriliyor. Diğer yandan Surface kısmı gelirlerini yükseltmeye devam ediyor. Surface 3 ve Surface Pro 3 modelleri beklenenden daha fazla bir ilgi ile karşılaşınca Surface serisinin geliri %117 oranında yükselerek 888 Milyon dolar seviyesine ulaştı.

Microsoft gelir tablosu

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5.8 milyon Lumia cihaz satan Microsoft bu yıl ise satış rakamını 8.4 milyon adete çıkarmış durumda. Ancak satılan cihazlardaki gelir ortalamasının düşmesi şirketin akıllı telefon pazarındaki gelirlerinin %38 oranında azalarak 748 milyon dolara gerilemesine sebep oldu. Xbox cephesinde ise Xbox One ve Xbox 360 modelleri toplamda 1.4 milyon satış rakamına ulaşarak yaklaşık %28 seviyesinde bir artış gösterdi.

Diğer yandan Bing ve Office 365 gibi servislerde de yükseliş devam ediyor. Bing hem pazar payını hem de gelirini arttırırken Office 365 abone sayısı da bir önceki çeyreğe göre 3 milyon gibi önemli bir yükseliş gösterdi. Toplamda 15 milyon aboneye ulaşan Office 365'in karlılık oranı da %26'ya yükseldi.

Microsoft kar/zarar tablosu

Hatırlanacağı üzere Microsoft'un Nokia'yı bünyesine katmak için yaptığı ödeme 7.17 Milyar dolar seviyesindeydi. Gelirlere 7.6 Milyar dolar olarak işlenen bu bedel satın alma sonrasındaki masrafları da içeriyor. Şirketin bu satın alma dışında gelirlerinde herhangi bir problem yaşamadığı görülüyor ancak şimdilik tüm gözler Windows 10'a çevrilmiş durumda. Windows 8 çıkışına göre çok daha kararlı gözüken şirket şimdilik rüzgarı arkasına almış gibi gözüküyor. Sizler Nokia satın alması ve Windows 10 konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un Nokia'yı bünyesine katması bugün gelinen noktayı değerlendirdiğimizde doğru bir hamle miydi? Windows 10 beklentileri karşılayabilecek seviyede mi?