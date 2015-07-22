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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Nokia satın almasını işlediği son çeyrek mali raporunda büyük zarar açıkladı

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft, Nokia satın almasını işlediği son çeyrek mali raporunda büyük zarar açıkladı
 
Yazılım devi Microsoft mali yılın 4. çeyreğine ilişkin finans raporunu yayınladı.  Raporda Microsoft'un gelirleri ve karı beklenen seviyede seyrederken Nokia'nın satın alınması için yapılan ödeme bu çeyreğe yansıtılınca şirket 2.1 Milyar dolar zarar açıklamak durumunda kaldı. Bloomberg'e göre ise açıklanan bu zarar şirket tarihinin en büyük zararı.
Nokia satın alması ve buna ilişkin yapılan ödemeleri çıkardığımızda ise şirket son çeyrekte 22.2 milyar dolar gelir ve bu gelirden 6.4 Milyar kar sağlamış durumda. Bu geliri değerlendirdiğimizde ise Windows lisans bedelinden gelen gelirlerin %22 azaldığını görüyoruz. Bu azalmanın başlıca sebebi olarak Windows XP'ye verilen desteğin kesilmesi gösteriliyor. Diğer yandan Surface kısmı gelirlerini yükseltmeye devam ediyor. Surface 3 ve Surface Pro 3 modelleri beklenenden daha fazla bir ilgi ile karşılaşınca Surface serisinin geliri %117 oranında yükselerek 888 Milyon dolar seviyesine ulaştı.
Microsoft, Nokia satın almasını işlediği son çeyrek mali raporunda büyük zarar açıkladı

Microsoft gelir tablosu 
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5.8 milyon Lumia cihaz satan Microsoft bu yıl ise satış rakamını 8.4 milyon adete çıkarmış durumda. Ancak satılan cihazlardaki gelir ortalamasının düşmesi şirketin akıllı telefon pazarındaki gelirlerinin %38 oranında azalarak 748 milyon dolara gerilemesine sebep oldu. Xbox cephesinde ise Xbox One ve Xbox 360 modelleri toplamda 1.4 milyon satış rakamına ulaşarak yaklaşık %28 seviyesinde bir artış gösterdi.
Diğer yandan Bing ve Office 365 gibi servislerde de yükseliş devam ediyor. Bing hem pazar payını hem de gelirini arttırırken Office 365 abone sayısı da bir önceki çeyreğe göre 3 milyon gibi önemli bir yükseliş gösterdi. Toplamda 15 milyon aboneye ulaşan Office 365'in karlılık oranı da %26'ya yükseldi.
 
Microsoft, Nokia satın almasını işlediği son çeyrek mali raporunda büyük zarar açıkladı
Microsoft kar/zarar tablosu 
Hatırlanacağı üzere Microsoft'un Nokia'yı bünyesine katmak için yaptığı ödeme 7.17 Milyar dolar seviyesindeydi. Gelirlere 7.6 Milyar dolar olarak işlenen bu bedel satın alma sonrasındaki masrafları da içeriyor. Şirketin bu satın alma dışında gelirlerinde herhangi bir problem yaşamadığı görülüyor ancak şimdilik tüm gözler Windows 10'a çevrilmiş durumda. Windows 8 çıkışına göre çok daha kararlı gözüken şirket şimdilik rüzgarı arkasına almış gibi gözüküyor. Sizler Nokia satın alması ve Windows 10 konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un Nokia'yı bünyesine katması bugün gelinen noktayı değerlendirdiğimizde doğru bir hamle miydi? Windows 10 beklentileri karşılayabilecek seviyede mi?

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DraGonS 3 yıl en beğenilen
assasin34
tek gerçek Apple..

Apple'dan maaş felan almıyorsanız ciddi anlamda şuursuz olmanız gerekir ki böyle bir yorum yazasınız. Ya da foruma nifak sokan üyelerdensiniz. Olay çıksın diye saçma sapan yorumlar.
assasin34tek gerçek Apple..Apple'dan maaş felan almıyorsanız ciddi anlamda şuursuz olmanız gerekir ki böyle bir yorum yazasınız. Ya da ...
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oktayakgoz 3 yıl Okisht
Habercilik tarafsiz yapilirsa guzel olur. Fakat dh de ciddi bir sekilde tarafli habercilik yapiliyor.

Ozellikle wp konusunda cok geriden geliyorsunuz. W10 lansmani yapiliyor ortada haber yok. Wp8.1 tanitildi. Tanitildigi zaman haber yapilmadi. Desekki habere yetisilemiyor dh yetisemezse kim yeticesek. Wp kullanim orani dusuk desek windows 10 haberleride gecikiyor. Ama apple lansman yapacagi zaman saatler onceden ozel mesaj ile uyariliyoruz. Halbuki mac os un kullanim orani cok dusuk. W10 yada windows ezici ustunlukle birinci.

Her ne sebep olursa olsun dh ye yakismiyor. Belki siz yokken dh de ben vardim. Begenirdim takip ederdim. Suan siteyi takip etmemin en buyuk sebebi sicak firsatlar ve wp bolumu.
Habercilik tarafsiz yapilirsa guzel olur. Fakat dh de ciddi bir sekilde tarafli habercilik yapiliyor.Ozellikle wp konusunda cok geriden geliyorsunu...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Cenkay KESER 3 yıl
Genelde zarar haberlerini ekrem71 yazardı. Hayırdır noldu. Artık yorumlarda tartışmaları izlemek zevkli oluyor.
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tobepeople 3 yıl
Çok geri görüşlüsünüz az ileriyi görebilseydiniz eğer ne demek istediğimi daha kolay ifade edebilirdim ancak yine de açıklayayım size ; windows' un şuanki amacı cep telefonunu bilgisayar olarak kullanmamız yani ekrana direk telefonu bağlayarak cep telefonunda yaptığımız işlemleri yapmamızı sağlıyor bir de bilgisayar yerine kullanıldığında ne olur yani hali hazırda zaten yeni sürüm ile ilk adımı attı ikisi arasında senkronize işlemi yapıyor şuan için yani netbookların ve tabletlerin yerini almayı planlıyor microsoft şuan üretilen özellikle netbooklar cep telefonlarından daha verimsiz durumda buna göre notebook larla cep telefonları ise çok yakın hale geldi aynı işletim sistemini kullandığınızda evinizde satın aldığınız işletim sistemini cep telefonunuzda ve evinizdeki bilgisayarınızda kullanabilirseniz üstüne üstlük klavye ile ve mouse ile uyumluysa ki bunlar şuan yapılmış şeyler microsoft tarafında kısaca evde kullandığımız windows u telefona aktarmış olacak o koca kasa bizim telefonumuz ve hafif kısaca android i yıkmaya hazırlanıyor bilgisayar oyunlarını o telefonlarda oynadığımız vakit geldiğinde ki emin olun çok yakın android cihazların hepsi çöp olmuş olacak tek el haline gelecek microsoft steam oyunlarını cepten oynadığımızda ve bunu monitörelere ve tv lere aktarabildiğimizde bitmiştir iş bu zarar gülün dikeni timsahın göz yaşları gibi çok yakında gelir ancak şuan için hala berbat ürünleri var ama yakında işler değişir ben de memnun değilim şahsen şuan için android kullanmak en zekice şey hatta nokia ürünleri çöpten başka birşey değil bence şuanki işletim sistemi ile ama bilgisyardaki işletim sistemini birebir kullandığında ve iphone kalitesinde ürün çıkarttıklarında tek el olur ve çok ta uzun sürmeyecek gibi
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tttyler durdennn 3 yıl
Elbette bu habere yapılan eleştirilerin çoğu editörün yazdığı başlıktır.bu arada 2013 yılında wp neredeyken şimdi nerede bunuda düşünmek gerekir.Tahminimce Microsoft wp10 da patlama yaşayacaktır bu gelişmelere göre.

Bu arada cozum onerisinde bulunan arkadaşlar olmuş .

BENCE TEK COZUM MAGAZANIN ANDROİD VE İOS SEVİYESİNE TAŞIMASIDIR.Bunu yaparsa zirveye gelir.

Şimdi donanımdan bahsederkende bazılarının azcık utanması olmalı(tamam geliştirsin ama ) ben en düşük donanımlı telefonlara bile o 1 2 gb lı android yada iphonenin bu stabiliye ulaşanilcegini sanmıyorum.ELBETTE İLERİYE GİTSİN YANLIŞ ANLAŞILMASIN :)

SAYGILAR
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köfteciŞakir 3 yıl
Uygun fiyat yüksek donanım.
Tek çare
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Paul Klee 3 yıl
Uzun bi süre lumia 920 kullanan biri olarak diyebilirim ki, üst seviye telefonlarda wp alınmaz.
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Rubisco 3 yıl
Kusura bakmayın da ios andro dışında yazılabilecek haber değeri yaşıyan ve burda da insanların ilgisini çekebilecek milyon tane farklı şey var. Takip edilen yerlerde çokca ios andro haberi oluyor bizim de elmiz mahkum demek doğru bi yaklaşım değil bana göre.
Günde en fazla kaç tane haberin ana sayfadan verilmesiyle ilgili nasıl karar veriliyor bi limit var mı bilmiyorum ama 1 saat içinde bi dünya ilginç şeyle doldurulabilir.
------------
Nokia dışı MS fena değil gibi gözükse de o kadar iyi değiller. Raporlama şeklini 2013 sonrasında bazı şeyleri daha iyi gizleyebilmek için değiştirdiler. O geçen günkü GS'nin Windows ile ilgili raporu süper mantıklı değil ama haklılık payı var. En başta windows gelirleri şirket gelirlerinin %80'i gibi bi seviyelerde değil. %25 civarlarında ve azalıyor. Bunlardan elde edilen gelir ile kar arasında oldukça fark var. RAporlama şeklini değiştirdiklerinden sonra tek başına windows, server, diğer lisans, vs. şeklinden genel anlamda lisans adı altına birleştirilen bi çok kalem var. Aynı yaklaşımı bildiğiniz bi çok firma bazı şeyleri gizlemeye çalışmak adına yapıyor. Nvidia'sı da IBM'i de Intel'i de yapıyor bunu. Nvidia'ya sorsan Tegra gelirleri 100 milyon $'lara düşmüştü, şimdi sorsan 1 milyarlara doğru gidiyor. hönk!?!?! IBM innovasyon sorunu içinde, ama sorsan en büyük innovasyon merkezi gibi davranıyor. CEO'ları olan kadın Vampir gibi emiyor bütün kanını. Şimdi Power 8'i harika platform diye kakalıyorlar, yerine göre deneyen Intel'den 3 kat hızlı diyor, ama CERN gibi yerlerde denediğinde FX8350 bile dövecek neredeyse perf-watt vs. anlamında. IBM kendi mimarisi yerine cloud zımbırtılarında orda burda x86 diyip dururyor, bi yandan da Power ultra harika diyor, başka yandan da altından kalkamayacağı şeyler için OpenPower'ı kurup gelin bir olalım derken, trilyon dolarlık enterprise / mainframe yazılım yatırımlarına bel bağlıyor.
MS'nin eksik kalır yanları yok bunlardan.
Şirketlerin kasaları azına kadar para dolu ne yapacaklarını bilemedikleri için hisse geri alımı yapıp endexleri yukarı taşıyorlar diye bişey de yok.
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VatandA.Ş. 3 yıl
Microsoftun tek çaresi f/p ürünlerle piyasaya tutulmaya çalışmak olacak. Yoksa kimse windows bir mobil cihaz almaya hevesli değil. Uygun fiyatlı yapta bari almak için sebebimiz olsun...
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Cenkay KESER 3 yıl
Genelde zarar haberlerini ekrem71 yazardı. Hayırdır noldu. Artık yorumlarda tartışmaları izlemek zevkli oluyor.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Şu olay bir kapanamadı gitti arkadaş. Her ay en az 2-3 haber görüyoruz Microsoft ve Nokia hakkında.. Bırakın kapansın şu mesele artık.
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oktayakgoz 3 yıl
Dhaberden habercilik ornegi
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Okisht 3 yıl oktayakgoz
Haberden rahatsız oldunuz anladığım kadarıyla, sebebini öğrenmemin bir sakıncası var mı?
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black_flood 3 yıl
Windows 10 betasını ilk çıktığından beri kullanıyorum 0 sıkıntı problem. cep telefonu sürümünü kullanmıyorum henüz ama android mağazasının entegrasyonu gerçekleşir ise çok şey değişir.
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filteke 3 yıl
Sizler Nokia satın alması ve Windows 10 konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un Nokia'yı bünyesine katması bugün gelinen noktayı değerlendirdiğimizde doğru bir hamle miydi? Windows 10 beklentileri karşılayabilecek seviyede mi?
donanım haber mi
donanım yorum mu anlayamadım
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tolgatelli 3 yıl
DraGonS
assasin34tek gerçek Apple..
Appledan maaş felan almıyorsanız ciddi anlamda şuursuz olmanız gerekir ki böyle bir yorum yazasınız. Ya da foruma nifak sokan üyelerdensiniz. Olay çıksın diye saçma sapan yorumlar.

boşver çoğu kendileri zaten
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