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Microsoft, Office 365 aboneleri için aygıt yükleme limitini kaldırdı

2 Ekim'den itibaren, Office 365 Ev kullanıcıları artık beş kullanıcı arasında 10 cihazla sınırlı olmayacak ve Office 365 Kişisel abonelerinin ise bir bilgisayar ve bir tablet sınırı olacak.
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Diğer Yazılım
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Microsoft, Office 365 uygulama yükleyenen cihazların limitini kaldırıyor. 2 Ekim tarihinden itibaren, Office 365 Ev kullanıcıları artık 5 kullanıcıya 10 cihaz sınırıyla karşılaşmacak, ancak, yalnızca beş cihazda aynı anda oturum açabilirsiniz. Ayrıca, Office 365 Kişisel abonelerin bir bilgisayar ve bir tablet hakkı olacak.  
Ev kullanıcıları, bir başkasının verimlilik paketini kendi hesabından kullanmasına izin verebilecekler.

Microsoft, abone başına lisans sayısını beşten altıya çıkardı 

Önceden, aboneliğinizi Office web sitesindeki hesap sayfasından yapmak zorundaydınız. Şu andan itibibaren Microsoft hesap ayarlarınızdan yönetebilirsiniz. Başka bir deyişle, aboneliğinizi diğer Microsoft servisleriniz ve ayarlarınızla aynı yerden yönetebileceğiniz anlamına gelir. Tüm bu güncelleştirmeler Office 365'i biraz daha kullanıcı dostu yapıyor ve ayrıca Office 365 Ev abonelik planına ek bir kişi ekleyen kişiler için kişi başına düşen ücret azalmış oluyor.
Ülkemizdeki güncel fiyatlar ise şöyle: Office 365 Ev'in 1 yıl için ücreti 329,99 TLOffice 365 Bireysel'in 1 yıl için ücreti 249,99 TLOffice PC Ev ve Öğrenci 2016'nın 1 yıl için ücreti 499,99 TL. Ürünlerin detaylarını bu adresten kontrol edebilirsiniz. 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Office-365-Blog/You-re-about-to-get-even-more-from-your-Office-365-Home-or/ba-p/234907 Yorum Yaz
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wagenhaus 8 ay
@interwap
Office365 paket kapsamı ve sürekli güncel özelliğiyle farklı bir yapı.
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simbolmina 8 ay
Dört yıllık öğrenci paketi 220 liraydı en son. Acaba onunla ilgili limitleri kaldırdılar mi
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ymhaslaman 8 ay
Mobil cihaz ve masaüstünden online olarak hiç kasmadan kullanıyorum. Hiç boşuna crack’li alıpta uğraşmıyorum. 365 olunca sürekli güncelleniyor. Aylık 25₺ veriyorum. Spotify’ye 14₺ veriyorum. Aldıkları para helal olsun hizmet veriyorlar özellikle microsoft’un.
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interwap 8 ay
Yıllık abonelikle 249.99 TL'den başlıyor. n11, GG gibi platformlarda ömür boyu 25 TL.
@Microsoft bunu açıklasın.
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