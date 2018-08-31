Microsoft, Office 365 aboneleri için aygıt yükleme limitini kaldırdı

Microsoft, Office 365 uygulama yükleyenen cihazların limitini kaldırıyor. 2 Ekim tarihinden itibaren, Office 365 Ev kullanıcıları artık 5 kullanıcıya 10 cihaz sınırıyla karşılaşmacak, ancak, yalnızca beş cihazda aynı anda oturum açabilirsiniz. Ayrıca, Office 365 Kişisel abonelerin bir bilgisayar ve bir tablet hakkı olacak.

Ev kullanıcıları, bir başkasının verimlilik paketini kendi hesabından kullanmasına izin verebilecekler.

Microsoft, abone başına lisans sayısını beşten altıya çıkardı

Önceden, aboneliğinizi Office web sitesindeki hesap sayfasından yapmak zorundaydınız. Şu andan itibibaren Microsoft hesap ayarlarınızdan yönetebilirsiniz. Başka bir deyişle, aboneliğinizi diğer Microsoft servisleriniz ve ayarlarınızla aynı yerden yönetebileceğiniz anlamına gelir. Tüm bu güncelleştirmeler Office 365'i biraz daha kullanıcı dostu yapıyor ve ayrıca Office 365 Ev abonelik planına ek bir kişi ekleyen kişiler için kişi başına düşen ücret azalmış oluyor.

Office 365 Ev'in 1 yıl için ücreti 329,99 TL, Office 365 Bireysel'in 1 yıl için ücreti 249,99 TL, Office PC Ev ve Öğrenci 2016'nın 1 yıl için ücreti 499,99 TL. Ürünlerin detaylarını Ülkemizdeki güncel fiyatlar ise şöyle:'in 1 yıl için ücreti'in 1 yıl için ücreti'nın 1 yıl için ücreti. Ürünlerin detaylarını bu adresten kontrol edebilirsiniz.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Office-365-Blog/You-re-about-to-get-even-more-from-your-Office-365-Home-or/ba-p/234907