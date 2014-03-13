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Microsoft, Office for Mac'in yeni sürümü bu yıl yayınlayacak

5 yıl
4,5b
1
24
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Microsoft, Office for Mac'in yeni sürümü bu yıl yayınlayacak

Microsoft, geçtiğimiz yıl Windows platformu için yeni sürümünü kullanıma sunduğu Office’in Mac platformu için yeni sürümünü bu yıl yayınlamayı planlıyor.

Microsoft Almanya’nın İş Grupları’ndan sorumlu yöneticisi Thorsten Hübschen, CEBIT fuarında Computerwoche’a yaptığı açıklamada,Mac için Office’in yeni sürümünün, bir aksilik olmaz ise, bu yıl içerisinde yayınlanacağını belirtti

Hübschen’in bu açıklamasından sonra Microsoft’un ABD’deki genel merkezinden yapılan açıklamada Mac için Office’in yeni sürümünün geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ancak yeni sürümün getireceği yeniliklerle ilgili şimdilik bilgi veremeyecekleri ifade edilirken; Office 365 kullanıcılarının, herhangi bir ücret ödemeden Mac için Office’in yeni sürümüne terfi edeceklerinin altı çizildi.

Hatırlanacağı gibi Microsoft, Mac için Office’i son sürümünü 2010 yılında yayınlamıştı. Geçtiğimiz yıl ise Office 2013, Windows kullanıcıları için kullanıma sunulmuştu.


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echelon34 5 yıl
Şiddetle fiyatını merak ediyorum
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-RüzgarGibiGeçti- 5 yıl
Office bu tarz yazılımların apple'ı gibi hiçbirisi yerini tutmaz.
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Zordion 5 yıl
Keynote PowerPont'ten daha iyi bir yazilim. Pages Word'un yerini cok komplike isler yapmiyorsaniz goruyor. Ancak Excel'in yerini hicbiri tutamiyor, Numbers cok kotu.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
buldular yağlı müşteriyi
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DraGonS 5 yıl
libre office yetiyor bana açıkçası.
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Just Smile 5 yıl
Türkçe olmalı kesinlikle
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tolgaciik 5 yıl
Türkçe desteği olmadıktan sonra yemişim elmasını
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doctor5945 5 yıl
ingilizceye hakim insanlar için sorun olmaz ama türkçe vermemesi coğu kullanıcı için problem ülkemizde, basit işlemler yapan kişiler için pages numbers keynote fazla fazla iş görüyor ben bazen openoffice kullanıyorum ms office yerine neydi ne değildi neredeydi kafayı yemekten iyidir ingilizce teknik terimlerle. Ama hangi global yazılım olursa olsun o ülkenin yerel dilinde yayınlanması esastır heleki office gibi işletmelerin olmazsa olmazı bir yazılım mutlaka türkçe olmalı.
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mhasturk 5 yıl
Keşke Linux a da çıkarsa diyeceğim ama para nerede Microsoft orada.
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sis651 5 yıl mhasturk
Aşırı profesyonel bir kullanım gerektirmiyorsa OpenOffice ve LibreOffice yetiyor Linux'ta. Arkadaşın Windows'una bedava indirip çaktığı son sürüm ofisini de ben gösteriyorum nasıl kullanacağını. Çok sıkıntı değil yani. Ama MS'in geliştirdiği ofis öğeleri varsa ki vardır herhalde, bunlara bağımlı kullanıcılar için MS Office tek çare.
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furky86 5 yıl
Fiyatı ne olacakmış 400 TL falan mı?
Valla Keynote, Pages çok daha ergonomik, çok daha başarılı ve de BEDAVA!!!
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mcff 5 yıl
tartısmak amaclı sohbete katılmıyorum, fakat pages, numbers, keynote u inceledigimde msoffice uygulamaları kadar basarılı olmadıgını gordum, ayrıca ergonomik te değil malesef...

2007 den beri iphone ile baslayan apple ürünlerine eyilimim devam etmekte, ve yakın zaman içerisinde ofis içindeki tüm bilgisayarları mac platformuna tasıyacagız, fakat ne yazık ki, ne muhasebe uygulaması adam akıllı var nede iwork uygulamalarınde ozellikle pages konusuna değiniyorum, basarılı, muhasebe uygulamasını muhtemelen bootcamp/parallel eklentisi ile birlikte yine windows üzerinde kullanmaya devam edecegiz gibi gorunuyor, web tabalı muhasebe uygulamalarında güvenlik ne kadar iyi araştırma yapmadıgım için su an birşey diyemiyorum...
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