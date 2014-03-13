Microsoft, Office for Mac'in yeni sürümü bu yıl yayınlayacak

Microsoft, geçtiğimiz yıl Windows platformu için yeni sürümünü kullanıma sunduğu Office’in Mac platformu için yeni sürümünü bu yıl yayınlamayı planlıyor.

Microsoft Almanya’nın İş Grupları’ndan sorumlu yöneticisi Thorsten Hübschen, CEBIT fuarında Computerwoche’a yaptığı açıklamada,Mac için Office’in yeni sürümünün, bir aksilik olmaz ise, bu yıl içerisinde yayınlanacağını belirtti

Hübschen’in bu açıklamasından sonra Microsoft’un ABD’deki genel merkezinden yapılan açıklamada Mac için Office’in yeni sürümünün geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ancak yeni sürümün getireceği yeniliklerle ilgili şimdilik bilgi veremeyecekleri ifade edilirken; Office 365 kullanıcılarının, herhangi bir ücret ödemeden Mac için Office’in yeni sürümüne terfi edeceklerinin altı çizildi.

Hatırlanacağı gibi Microsoft, Mac için Office’i son sürümünü 2010 yılında yayınlamıştı. Geçtiğimiz yıl ise Office 2013, Windows kullanıcıları için kullanıma sunulmuştu.