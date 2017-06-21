Microsoft Office'e konuşarak yazma özelliği geldi

Microsoft, Office verimlilik paketi için kullanıcıların konuşarak yazı yazmasını sağlayan yeni bir özellik duyurdu. Sözcükleri metne çeviren bu özellik, Microsoft Garage'ın yeni bir projesi sayesinde hayata geçirilmiş durumda.

Dictate (Dikte) olarak adlandırılan yeni Microsoft Office özelliği, şirket içindeki Garage bölümü tarafından geliştirilirken, dijital asistan Cortana tarafından da kullanılan Bing Speech API'sini temel alıyor. Yeni eklenti 20'den fazla dildeki sesleri metin olarak yazabilmesinin yanında, 60 dilde gerçek zamanlı metin çevirisi de yapabiliyor. Maalesef konuşarak yazma özelliği için desteklenen diller arasında şu an için Türkçe yok ancak önümüzdeki güncellemelerde eklenmesi bekleniyor.

Sesli komutlar da destekleniyor

Bu özellik sayesinde, kullanıcılar Word ve Outlook gibi Microsoft Office uygulamalarında konuştukları sözcükleri kolayca metin haline getirebilecekler ancak şirket Dictate'in yeni satıra geçme, silme, noktalama işareti ekleme ve metin biçimlendirme komutlarını desteklediğini söylüyor.

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Desteklenen komutlar arasında: yeni satır, silme, dikteyi durdurma, nokta, soru işareti, tırnak açma, tırnak kapatma, iki nokta üst üste ve virgül gibi noktalama işaretleri yer alyor. Yazılım devi Dictate özelliğini geliştirirken daha fazla komut da ekleyecek.

Word, PowerPoint ve Outlook'da kullanılabiliyor

Şu an için eklenti yalnızca Word, PowerPoint ve Outlook için kullanılabiliyor ancak şüphesiz ki şirketin bu özelliği diğer platformlara getirme planı da var.

Sadece Windows işletim sisteminde kullanılabilen eklenti, Windows 8.1 veya daha üzeri sistemlerde çalışıyor. Ayrıca Office 2013 veya daha yenisini ve NET Framework 4.5.0 veya üstünü gerektiriyor. Kullandığınız Office derlemenize bağlı olarak 32 bit ve 64 bit sürümleri de mevcut.

Dictate for Microsoft Office"i indirebilirsiniz. Ancak bunun yalnızca ilk halka açık sürüm olduğunu ve bazı şeylerin beklendiği gibi çalışmayabileceğini unutmayın. Sisteminiz yukarıda belirtilen gereksinimleri karşılıyorsa, bu bağlantıyı kullanarak ""i indirebilirsiniz. Ancak bunun yalnızcaolduğunu ve bazı şeylerin beklendiği gibi çalışmayabileceğini unutmayın.

http://dictate.ms/