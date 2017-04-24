Microsoft Office'in tam sürümü 2 Mayıs'ta Windows Mağazası'na geliyor

Microsoft, 2 Mayıs tarihinde düzenleyeceği basın toplantısında yeni Windows 10 Cloud'u ortaya çıkarmaya hazırlanıyor ancak şirket aynı etkinliğin bir parçası olarak başka sürprizlere de yer verebilir.

Microsoft Office'in Windows Mağazası'na taşınan tam sürümünün de 2 Mayıs'ta gün ışığına çıkması bekleniyor. Şirket şu anda yiyeceklerle ilgili kod adlarla uygulamaları test etme sürecinde. Geçici listede Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve Project için sırasıyla Sandviç, Çorba, Makarna ve Pizza gibi isimler kullanılıyor. Gerçek isimler masaüstü Office paketi Windows 10 evrensel uygulama platformunda resmi olarak yayınlandıktan sonra kullanılmaya devam edecek.

Office Mobile'ın sonu mu?

Windows Mağazasına taşınan masaüstü Microsoft Office paketi, iki farklı role sahip. Her şeyden önce Windows 10 Cloud sadece Windows Mağazasında yayınlanan uygulamalarla sınırlı olacağından, işletim sistemi kullanıcılarına güçlü bir üretkenlik paketi sunulacak.

Microsoft'un Windows Mağaza uygulamaları ile kısıtlı işletim sistemi Windows RT'yi piyasaya sürdüğü 2012'de de aynı strateji kullanılmıştı. O sırada şirket özellikle bu işletim sistemini çalıştıran cihazlar için Microsoft Office'in ARM sürümünü yayınladı.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft CEO'su Satya Nadella: Windows Phone'da hala gelecek var!"

Aynı zamanda Microsoft Office uygulamalarını Project Centennial ile taşımak ve bunları Windows Mağazasında yayınlamak, şirketin şu anda mağazada yer verdiği Windows 10 Mobile, iOS ve Android için kullanılabilen dokunmatik ekran uyumlu hafif sürüm Office Mobile'dan vazgeçebileceği anlamına geliyor.

Tüm detaylar önümüzdeki hafta Windows 10 Cloud ve bu işletim sistemini çalıştıran yeni bir Surface cihazının tanıtıldığı şirketin 2 Mayıs etkinliğinde açıklanacak.

http://www.aggiornamentilumia.it/2017/04/22/microsoft-conferma-la-fine-dei-test-con-le-proprie-applicazioni-desktop-di-office-sul-windows-store/