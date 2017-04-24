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Microsoft Office'in tam sürümü 2 Mayıs'ta Windows Mağazası'na geliyor

Yazılım devi Microsoft, masaüstü Microsoft Office paketini Windows Mağazası'na taşımak için son testlerini tamamladı. Şirketin 2 Mayıs etkinliğinde uygulamaları kullanıma sunulduğunu görebiliriz.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, 2 Mayıs tarihinde düzenleyeceği basın toplantısında yeni Windows 10 Cloud'u ortaya çıkarmaya hazırlanıyor ancak şirket aynı etkinliğin bir parçası olarak başka sürprizlere de yer verebilir.
Microsoft Office'in Windows Mağazası'na taşınan tam sürümünün de 2 Mayıs'ta gün ışığına çıkması bekleniyor. Şirket şu anda yiyeceklerle ilgili kod adlarla uygulamaları test etme sürecinde. Geçici listede Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve Project için sırasıyla Sandviç, Çorba, Makarna ve Pizza gibi isimler kullanılıyor. Gerçek isimler masaüstü Office paketi Windows 10 evrensel uygulama platformunda resmi olarak yayınlandıktan sonra kullanılmaya devam edecek.

Office Mobile'ın sonu mu?

Windows Mağazasına taşınan masaüstü Microsoft Office paketi, iki farklı role sahip. Her şeyden önce Windows 10 Cloud sadece Windows Mağazasında yayınlanan uygulamalarla sınırlı olacağından, işletim sistemi kullanıcılarına güçlü bir üretkenlik paketi sunulacak.
Microsoft'un Windows Mağaza uygulamaları ile kısıtlı işletim sistemi Windows RT'yi piyasaya sürdüğü 2012'de de aynı strateji kullanılmıştı. O sırada şirket özellikle bu işletim sistemini çalıştıran cihazlar için Microsoft Office'in ARM sürümünü yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Microsoft CEO'su Satya Nadella: Windows Phone'da hala gelecek var!"
Aynı zamanda Microsoft Office uygulamalarını Project Centennial ile taşımak ve bunları Windows Mağazasında yayınlamak, şirketin şu anda mağazada yer verdiği Windows 10 Mobile, iOS ve Android için kullanılabilen dokunmatik ekran uyumlu hafif sürüm Office Mobile'dan vazgeçebileceği anlamına geliyor.
Tüm detaylar önümüzdeki hafta Windows 10 Cloud ve bu işletim sistemini çalıştıran yeni bir Surface cihazının tanıtıldığı şirketin 2 Mayıs etkinliğinde açıklanacak.

http://www.aggiornamentilumia.it/2017/04/22/microsoft-conferma-la-fine-dei-test-con-le-proprie-applicazioni-desktop-di-office-sul-windows-store/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Windows RT faciası vol 2 geliyor
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Türkçesever 2 yıl
Bu Microsoft da iyice Android'e özenmeye başladı pizzalar, sandviçler falan.
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Lotus Expeditor 2 yıl
Pizza
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fthkn 2 yıl
Apple'ın henüz yapamadığını yapın birleştirin gitsin bütün platformları. Zaten 2 yıla kalmaz en yavaş akıllı telefon bile bilgisayar hızını geçecek. Yani geçecek derken normal kullanım bilgisayarlarının hızını. Sunucu ya da masaüstü FPS canavarı bilgisayarlarının hızını değil.
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Windows RT faciası vol 2 geliyor
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ti7800 2 yıl
Habire sistem değiştir. Sizin kullanıcılarınız kobay mı sayın microsoft?
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