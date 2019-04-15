Microsoft OneNote'un Android uygulaması arama özelliği ile güncellendi

Microsoft OneNote Başkan Yardımcısı Laura Butler, daha önce karanlık mod ve gelişmiş gezinti özelliklerinin müjdesini vermişti. Şimdi ise OneNote'un Android sürümü için yeni bir güncelleme yayınlandı. Uygulamanın v16.0.11328.20178 numaralı sürümü daha iyi bir arama entegrasyonu ile geliyor.

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Bu özellik yaklaşık bir ay önce uygulamanın beta sürümünde kullanıma sunulmuştu. Notlar arasında belirli bir bölümün aranmasını kolaylaştırıyor. Şimdi ise herkesin faydalanabilmesi için genel kullanıma açık hale getirildi.

Notların içeriği aranabilecek

Diyelim ki bir notu arıyorsunuz ancak başlığını hatırlamıyorsunuz. Artık içeriğinde geçen bir kelimeyi yazarak bulabileceksiniz. Yani notların içeriğinde arama yapmanız mümkün hale geldi.

Google Play Store üzerinden indirilebilir durumda. Android cihaz kullanıyorsanız en son sürümü indirebilirsiniz. Güncelleme şu andaüzerinden indirilebilir durumda. Android cihaz kullanıyorsanız buraya tıklayarak uygulama mağazası üzerindenindirebilirsiniz.

https://mspoweruser.com/onenote-for-android-gets-updated-with-new-features/