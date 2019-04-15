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Microsoft OneNote'un Android uygulaması arama özelliği ile güncellendi

Yazılım devi Microsoft, OneNote uygulamasının Android sürümü için yeni bir güncelleme yayınladı. Popüler uygulama artık kullanıcılara daha iyi bir arama entegrasyonu sunuyor.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft OneNote Başkan Yardımcısı Laura Butler, daha önce karanlık mod ve gelişmiş gezinti özelliklerinin müjdesini vermişti. Şimdi ise OneNote'un Android sürümü için yeni bir güncelleme yayınlandı. Uygulamanın v16.0.11328.20178 numaralı sürümü daha iyi bir arama entegrasyonu ile geliyor.
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Bu özellik yaklaşık bir ay önce uygulamanın beta sürümünde kullanıma sunulmuştu. Notlar arasında belirli bir bölümün aranmasını kolaylaştırıyor. Şimdi ise herkesin faydalanabilmesi için genel kullanıma açık hale getirildi.

Notların içeriği aranabilecek

Diyelim ki bir notu arıyorsunuz ancak başlığını hatırlamıyorsunuz. Artık içeriğinde geçen bir kelimeyi yazarak bulabileceksiniz. Yani notların içeriğinde arama yapmanız mümkün hale geldi.
Güncelleme şu anda Google Play Store üzerinden indirilebilir durumda. Android cihaz kullanıyorsanız buraya tıklayarak uygulama mağazası üzerinden en son sürümü indirebilirsiniz.

https://mspoweruser.com/onenote-for-android-gets-updated-with-new-features/ Yorum Yaz
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tamamolur 1 ay yeni yorumcu
şu uygulama benim hayatım be seviyorum seni.
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Infinitum 1 ay
Efsane bir yazılımdı, ama Microsoft Mağazası uygulaması haline getirince işini bitirdiler.
Özelliklerinin yarısı uçmuş durumda. PC'de arayüzü basitleştireceğiz diye ayarlar bile işlevsiz hale getirildi.
En son notlar arasında arama yapamadım.
İlla Evernote'a mı geçelim derdin ne Microsoft?
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