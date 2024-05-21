Microsoft Paint, yapay zekalı Cocreator ile sizinle birlikte çizecek: Etkileyici görünüyor

Microsoft Cocreator sizinle birlikte çizecek
Micosoft, Image Creator'ın lansmanından bu yana yaklaşık 10 milyar görsel üretildiğini açıkladı. Ancak bu bulut tabanlı sistemlerde görsel oluşturmanın bir sınırı bulunuyor ve aynı zamanda biraz da bekletiyor. Ancak CoPilot+ PC'ler ile Windows donanımları Nöral İşlem Birimleri’ne (NPU) sahip ve doğrudan Windows içinde çalışan küçük dil modellerini işletebiliyor. Bu bağlamda Paint ve Fotoğraflar gibi uygulamalardaki yapay zeka özellikleri artık çok daha hızlı çalışacak.
Hızlı çalışmanın yanında Cocreator ile birlikte gerçek zamanlı olarak yeni görüntüler oluşturmanız da mümkün olacak. Bu arada DALL-E 3 ile desteklenen Cocreator iki şekilde çalışıyor. Birincisinde, diğer görüntü oluşturma araçları gibi doğal dil kullanarak ne istediğinizi yazmanız yeterli oluyor. Microsoft bunu, güçlü difüzyon tabanlı algoritmalarla yaptığını söylüyor. Bu arada sizin çiziminizi devam ettiren Cocreator için bir “creativity slider” seçeneği de sunuluyor. Bunu kullanarak gerçekçilik dengesini istediğiniz şekilde ayarlayabileceksiniz.
Ancak Cocreator aynı zamanda kendi çizimlerinizi metin komutlarıyla birleştirmenize de olanak tanıyor. Siz çizdikçe, Cocreator çizimlerinizi bir başlangıç noktası olarak kullanarak fikirlerinize dayalı yeni görüntüler oluşturuyor. Ve bunu yaparken neredeyse gerçek zamanlı olarak çizdiklerini görebiliyorsunuz.
Aşağıdaki videoda dakika 55'ten itibaren demoyu izleyebilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.