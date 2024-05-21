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    Anlık Bildirim

    Microsoft Paint, yapay zekalı Cocreator ile sizinle birlikte çizecek: Etkileyici görünüyor

    Microsoft, Paint ve Fotoğraflar gibi yaratıcılık uygulamalarına yeni yapay zeka özellikleri ekliyor. Bunlardan biri olan Cocreator yapay zeka ile görüntü oluşturmaya yönelik bir araç olacak.
    Microsoft Paint artık Cocreator ile sizinle birlikte çizecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Paint ve Fotoğraflar gibi yerleşik uygulamalarını yapay zeka ile güçlendirmeye devam ediyor. Zaten her iki uygulamada da birtakım yapay zeka özellikleri bulunuyordu ve şimdi gelişmiş bir Cocreator yenilemesi geliyor. Firma, Cocreator'un ilk sürümleri sonbahardan bu yana geliştiriciler ve Windows Insider'lar tarafından zaten test ediyordu ancak CoPilot+ PC'lerle birlikte bu özellik resmiyete kavuştu ve gelişti.

    Microsoft Cocreator sizinle birlikte çizecek

    Micosoft, Image Creator'ın lansmanından bu yana yaklaşık 10 milyar görsel üretildiğini açıkladı. Ancak bu bulut tabanlı sistemlerde görsel oluşturmanın bir sınırı bulunuyor ve aynı zamanda biraz da bekletiyor. Ancak CoPilot+ PC'ler ile Windows donanımları Nöral İşlem Birimleri’ne (NPU) sahip ve doğrudan Windows içinde çalışan küçük dil modellerini işletebiliyor. Bu bağlamda Paint ve Fotoğraflar gibi uygulamalardaki yapay zeka özellikleri artık çok daha hızlı çalışacak.

    Hızlı çalışmanın yanında Cocreator ile birlikte gerçek zamanlı olarak yeni görüntüler oluşturmanız da mümkün olacak. Bu arada DALL-E 3 ile desteklenen Cocreator iki şekilde çalışıyor. Birincisinde, diğer görüntü oluşturma araçları gibi doğal dil kullanarak ne istediğinizi yazmanız yeterli oluyor. Microsoft bunu, güçlü difüzyon tabanlı algoritmalarla yaptığını söylüyor. Bu arada sizin çiziminizi devam ettiren Cocreator için bir “creativity slider” seçeneği de sunuluyor. Bunu kullanarak gerçekçilik dengesini istediğiniz şekilde ayarlayabileceksiniz.

    Ancak Cocreator aynı zamanda kendi çizimlerinizi metin komutlarıyla birleştirmenize de olanak tanıyor. Siz çizdikçe, Cocreator çizimlerinizi bir başlangıç noktası olarak kullanarak fikirlerinize dayalı yeni görüntüler oluşturuyor. Ve bunu yaparken neredeyse gerçek zamanlı olarak çizdiklerini görebiliyorsunuz.

    Microsoft Paint artık Cocreator ile sizinle birlikte çizecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft ayrıca fotoğraflarınıza farklı sanatsal stiller uygulamanıza olanak tanıyan Restyle Image özelliğini de sunuyor. Restyle Image ile fotoğraflarınızı cyberpunk veya claymation gibi çeşitli stillere dönüştürebilirsiniz. Bu yeni özellikler, sınırsız görüntü oluşturma, ince ayar seçenekleri ve yetenekler sunan Copilot+ PC'lerde kullanılabilecek.

    Aşağıdaki videoda dakika 55'ten itibaren demoyu izleyebilirsiniz:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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