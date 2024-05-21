Microsoft Paint, yapay zekalı Cocreator ile sizinle birlikte çizecek: Etkileyici görünüyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Paint ve Fotoğraflar gibi yerleşik uygulamalarını yapay zeka ile güçlendirmeye devam ediyor. Zaten her iki uygulamada da birtakım yapay zeka özellikleri bulunuyordu ve şimdi gelişmiş bir Cocreator yenilemesi geliyor. Firma, Cocreator'un ilk sürümleri sonbahardan bu yana geliştiriciler ve Windows Insider'lar tarafından zaten test ediyordu ancak CoPilot+ PC'lerle birlikte bu özellik resmiyete kavuştu ve gelişti.

Microsoft Cocreator sizinle birlikte çizecek

Micosoft, Image Creator'ın lansmanından bu yana yaklaşık 10 milyar görsel üretildiğini açıkladı. Ancak bu bulut tabanlı sistemlerde görsel oluşturmanın bir sınırı bulunuyor ve aynı zamanda biraz da bekletiyor. Ancak CoPilot+ PC'ler ile Windows donanımları Nöral İşlem Birimleri’ne (NPU) sahip ve doğrudan Windows içinde çalışan küçük dil modellerini işletebiliyor. Bu bağlamda Paint ve Fotoğraflar gibi uygulamalardaki yapay zeka özellikleri artık çok daha hızlı çalışacak.

Hızlı çalışmanın yanında Cocreator ile birlikte gerçek zamanlı olarak yeni görüntüler oluşturmanız da mümkün olacak. Bu arada DALL-E 3 ile desteklenen Cocreator iki şekilde çalışıyor. Birincisinde, diğer görüntü oluşturma araçları gibi doğal dil kullanarak ne istediğinizi yazmanız yeterli oluyor. Microsoft bunu, güçlü difüzyon tabanlı algoritmalarla yaptığını söylüyor. Bu arada sizin çiziminizi devam ettiren Cocreator için bir “creativity slider” seçeneği de sunuluyor. Bunu kullanarak gerçekçilik dengesini istediğiniz şekilde ayarlayabileceksiniz.

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Ancak Cocreator aynı zamanda kendi çizimlerinizi metin komutlarıyla birleştirmenize de olanak tanıyor. Siz çizdikçe, Cocreator çizimlerinizi bir başlangıç noktası olarak kullanarak fikirlerinize dayalı yeni görüntüler oluşturuyor. Ve bunu yaparken neredeyse gerçek zamanlı olarak çizdiklerini görebiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Microsoft ayrıca fotoğraflarınıza farklı sanatsal stiller uygulamanıza olanak tanıyan Restyle Image özelliğini de sunuyor. Restyle Image ile fotoğraflarınızı cyberpunk veya claymation gibi çeşitli stillere dönüştürebilirsiniz. Bu yeni özellikler, sınırsız görüntü oluşturma, ince ayar seçenekleri ve yetenekler sunan Copilot+ PC'lerde kullanılabilecek.

Aşağıdaki videoda dakika 55'ten itibaren demoyu izleyebilirsiniz:

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Microsoft Paint artık Cocreator ile sizinle birlikte çizecek