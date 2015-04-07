Microsoft Payments Inc. rekabete katılmaya hazırlanıyor

Yanımızdan ayırmadığımız mobil cihazlarımızın her geçen gün daha fazla özellik kazanması, pek çok yeni sektörün doğmasına yol açtı. Bunlardan birisi şüphesiz mobil ödeme sistemleri.





Mobil cihazların NFC, parmak izi okuyucusu, internet bağlantısı gibi imkanları sayesinde kullanıcıların hareket halindeyken kredi kartlarını çıkarmadan ödeme yapabilmeleri mümkün hale geldi. Oluşan bu yeni alana da haliyle pek çok oyuncu katıldı. Apple, Google, Samsung derken Microsoft da resmi olarak kendi iştirakini kurdu.





Microsoft Payments Inc. olarak ABD'nin 50 eyaletinde para gönderme lisansı için başvuran firma, Idaho eyaletinde ilk lisansını almış durumda. Resmi olarak mobil ödeme sektörüne girmiş olsa da Microsoft halen gerekli altyapıyı kurmakla meşgul.





Firmanın Windows 10 ile birlikte NFC tabanlı bir mobil ödeme sistemi kurmaya niyetli olduğu biliniyordu. Başvurulara göre her zaman olduğu gibi sistem ilk olarak ABD'de faaliyete geçecek ve sonrasında diğer ülkelere yayılacak.





Microsoft rakiplerinden farklı olarak doğrudan bünyesine almak yerine mobil ödeme sistemini ayrı bir iştirak üzerinden yürütmeyi tercih etmiş. Firmanın Windows Phone kullanıcılarının karşısına nasıl bir konsept ile çıkacağı Windows 10 resmi olarak piyasaya sürüldüğünde göreceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Payments-Inc-the-future-of-Windows-mobile-payments_id68007