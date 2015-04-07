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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Payments Inc. rekabete katılmaya hazırlanıyor

4 yıl
1,5b
1
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Payments Inc. rekabete katılmaya hazırlanıyor

Yanımızdan ayırmadığımız mobil cihazlarımızın her geçen gün daha fazla özellik kazanması, pek çok yeni sektörün doğmasına yol açtı. Bunlardan birisi şüphesiz mobil ödeme sistemleri. 

Mobil cihazların NFC, parmak izi okuyucusu, internet bağlantısı gibi imkanları sayesinde kullanıcıların hareket halindeyken kredi kartlarını çıkarmadan ödeme yapabilmeleri mümkün hale geldi. Oluşan bu yeni alana da haliyle pek çok oyuncu katıldı. Apple, Google, Samsung derken Microsoft da resmi olarak kendi iştirakini kurdu.

Microsoft Payments Inc. olarak ABD'nin 50 eyaletinde para gönderme lisansı için başvuran firma, Idaho eyaletinde ilk lisansını almış durumda. Resmi olarak mobil ödeme sektörüne girmiş olsa da Microsoft halen gerekli altyapıyı kurmakla meşgul.

Firmanın Windows 10 ile birlikte NFC tabanlı bir mobil ödeme sistemi kurmaya niyetli olduğu biliniyordu. Başvurulara göre her zaman olduğu gibi sistem ilk olarak ABD'de faaliyete geçecek ve sonrasında diğer ülkelere yayılacak. 

Microsoft rakiplerinden farklı olarak doğrudan bünyesine almak yerine mobil ödeme sistemini ayrı bir iştirak üzerinden yürütmeyi tercih etmiş. Firmanın Windows Phone kullanıcılarının karşısına nasıl bir konsept ile çıkacağı Windows 10 resmi olarak piyasaya sürüldüğünde göreceğiz.  

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Payments-Inc-the-future-of-Windows-mobile-payments_id68007 Yorum Yaz
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emir kustirika 4 yıl
donanım bağımsız bu sistem yürür aynı kredi kartlarında olduğu gibi hepimizin cebinde visa \ master var ama kaçımız amex kullanıyoruz ?
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selahattın ısık 4 yıl
Ilk lisansini abd nin en geri kalmis eyaletlerinde birind3n almasi da ilginc.
Acaba microsoftun yasal ve yasadisi israrindan dolayi mi yoksa eyalet yasalarinin hizli isleyip cabuk karar alma mekanizmalarina uygun olmasindan mi..
1 Yanıt Yanıtla
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Flag SHİP Killer 4 yıl selahattın ısık
sél@h@ttin
Ilk lisansini abd nin en geri kalmis eyaletlerinde birind3n almasi da ilginc.
Acaba microsoftun yasal ve yasadisi israrindan dolayi mi yoksa eyalet yasalarinin hizli isleyip cabuk karar alma mekanizmalarina uygun olmasindan mi..


belkide geri kalmış bir eyaletin gelişmesi içindir



ama microsoft an iyi bir atak
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