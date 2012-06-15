Microsoft, Pazartesi günü kendi Windows RT tabletini tanıtabilir

Haber Editörü
Windows 8 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını sürdüren Microsoft'un Pazartesi günü Los Angeles'da bir etkinlik düzenleyeceği haberi bir anda dikkatleri üzerine çekmişti.
Firmanın ne tür bir tanıtım yapacağı merak edilirken, firmaya yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre kendi markasını taşıyan bir Windows RT tabletini tanıtacağı yönünde işaretler bulunuyor.
Daha önce taşınabilir medya oynatıcı ve akıllı telefon üretimine girişen ancak başarılı olamayan Microsoft için başarılı olduğu takdirde tablet segmenti tamamen yeni bir alan olacak. Firma böylece Apple ile doğrudan rekabete başlamış olacak.
Bunun yanında Windows RT lisansı için üreticilerden 85$ ortalama bir bedel talep edecek olan Microsoft'un, kendi tabletinde lisans bedeli olmamasının avantajı ile fiyatı biraz aşağı çekip çekmeyeceği bilinmiyor. Ancak bu durumda ortak firmalar da rahatsızlık duyacaktır.
Microsoft tarafında konu ile ilgili herhangi bir yorum yapılmıyor.
http://www.thewrap.com/media/article/microsoft-go-after-apple-new-tablet-says-insider-44271 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ARM tabanlı olacak... Bakalım benzer donanımlı Android tabletere göre daha performanslı mı olacak...
Herhalukarda windows arayüzü yüksek ihtimalle gereçek masaüstü deneyimi verecektir... Birden fazla farklı pencerelerin açık olması ve aynı anda işlem yapılması gibi ayırt edici özellikler bekliyoruz.
neden android stabil çalışmıyorda windows stabil çalışıyor? çok merak ediyorum.
Aynen katılıyorum. Umarım akıllı telefonları gibi olmaz. Windows zaten uzun bir süredir ortalıklarda yok. Sağlam bir çıkış beklentisi içinde herkez. Özellikle netbook yerine bir tablete ihtiyacımız var.Masaüstü mü kullanmamami sağlayacak bir cihaz da mükemmel olur. Dvd aldığımda kullanabilecegim bir sürücü (USB olarak ekleyebileceğim) ya da taşınabilir bellegime transfer yapmak için kullanabilecegim bir cihaz çok makbule geçer.