Microsoft, Pazartesi günü kendi Windows RT tabletini tanıtabilir

Windows 8 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını sürdüren Microsoft'un Pazartesi günü Los Angeles'da bir etkinlik düzenleyeceği haberi bir anda dikkatleri üzerine çekmişti.





Firmanın ne tür bir tanıtım yapacağı merak edilirken, firmaya yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre kendi markasını taşıyan bir Windows RT tabletini tanıtacağı yönünde işaretler bulunuyor.





Daha önce taşınabilir medya oynatıcı ve akıllı telefon üretimine girişen ancak başarılı olamayan Microsoft için başarılı olduğu takdirde tablet segmenti tamamen yeni bir alan olacak. Firma böylece Apple ile doğrudan rekabete başlamış olacak.





Bunun yanında Windows RT lisansı için üreticilerden 85$ ortalama bir bedel talep edecek olan Microsoft'un, kendi tabletinde lisans bedeli olmamasının avantajı ile fiyatı biraz aşağı çekip çekmeyeceği bilinmiyor. Ancak bu durumda ortak firmalar da rahatsızlık duyacaktır.





Microsoft tarafında konu ile ilgili herhangi bir yorum yapılmıyor.