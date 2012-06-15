Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Pazartesi günü kendi Windows RT tabletini tanıtabilir

6 yıl
1,8b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Windows 8 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını sürdüren Microsoft'un Pazartesi günü Los Angeles'da bir etkinlik düzenleyeceği haberi bir anda dikkatleri üzerine çekmişti.

Firmanın ne tür bir tanıtım yapacağı merak edilirken, firmaya yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre kendi markasını taşıyan bir Windows RT tabletini tanıtacağı yönünde işaretler bulunuyor. 

Daha önce taşınabilir medya oynatıcı ve akıllı telefon üretimine girişen ancak başarılı olamayan Microsoft için başarılı olduğu takdirde tablet segmenti tamamen yeni bir alan olacak. Firma böylece Apple ile doğrudan rekabete başlamış olacak.

Bunun yanında Windows RT lisansı için üreticilerden 85$ ortalama bir bedel talep edecek olan Microsoft'un, kendi tabletinde lisans bedeli olmamasının avantajı ile fiyatı biraz aşağı çekip çekmeyeceği bilinmiyor. Ancak bu durumda ortak firmalar da rahatsızlık duyacaktır.

Microsoft tarafında konu ile ilgili herhangi bir yorum yapılmıyor. 


http://www.thewrap.com/media/article/microsoft-go-after-apple-new-tablet-says-insider-44271 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LKLC 6 yıl en beğenilen
windows tablet android tabletlerden çok daha mantıklı olur. eğer stabil çalışırsa.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pardus Linux 6 yıl
Mobil için son tren hani olmazda olur da kendi yapar ucuza satarsa ve yazılım desteği olarak bir şekilde x86 uygulama ve oyunlarını ARM sürümüne getirmek gibi akıllıca bir hamle yaparsa ortalığı toz dumana katar ve ne Apple ne Android kalır. Ama Microsoft ve mobil gibi iki zıt şeyden bahsediyoruz buda olmayacak gibi bekleyelim ve görelim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Eğer Microsoft böyle bir atak yaparsa gerçekten hem kendi adına hemde kullanıcıları adına çok iyi ve hayırlı olur, şahsen bir tabletimde tercih ediceğim işletim sistemi Windows 8 olur, yada tablet alıcaksam önümde gördüğüm Microsoft tabletini hemen değerlendiririm, eğer lisans bedeli avantajını kulalnıp uygun fiyatlar ile piyasay açıkarlarsa yok satarlar, bizde bu sektördede Windows'u görmekden mutluluk duyarız... Yalnız burada önemli olan bir başka konu tablet seçeneklerinin miktarı, doannımı, tasarımı inşallah herşey yerinde olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 yıl
X86 mimarisi le gelecek yani Windows TR bildiğimiz windows uygulamaları ile uyumlu değil...

ARM tabanlı olacak... Bakalım benzer donanımlı Android tabletere göre daha performanslı mı olacak...

Herhalukarda windows arayüzü yüksek ihtimalle gereçek masaüstü deneyimi verecektir... Birden fazla farklı pencerelerin açık olması ve aynı anda işlem yapılması gibi ayırt edici özellikler bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armanatilgan 6 yıl
LKLC
windows tablet android tabletlerden çok daha mantıklı olur. eğer stabil çalışırsa.

neden android stabil çalışmıyorda windows stabil çalışıyor? çok merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
proyuris 6 yıl
ipad gibi ince tasarımlı, hafif, taşınabilirliği yüksek cihazlar gelirse tablet pazarının lideri olur. İpad im var fakat kurumsalda hiçbir işe yaramıyor. Apple ise kurumsala yönelik hiçbir şey yapmıyor. O kadar para veriyoruz tabi ki iş içinde kullanacağım. Windows kurumsaldaki gücünü umarım tablette kullandırabilir. Sabırsızlıkla bekliyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 6 yıl en beğenilen
windows tablet android tabletlerden çok daha mantıklı olur. eğer stabil çalışırsa.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pergamonist 6 yıl LKLC
LKLC
windows tablet android tabletlerden çok daha mantıklı olur. eğer stabil çalışırsa.

Aynen katılıyorum. Umarım akıllı telefonları gibi olmaz. Windows zaten uzun bir süredir ortalıklarda yok. Sağlam bir çıkış beklentisi içinde herkez. Özellikle netbook yerine bir tablete ihtiyacımız var.Masaüstü mü kullanmamami sağlayacak bir cihaz da mükemmel olur. Dvd aldığımda kullanabilecegim bir sürücü (USB olarak ekleyebileceğim) ya da taşınabilir bellegime transfer yapmak için kullanabilecegim bir cihaz çok makbule geçer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 9.Bölüm "AirDroid, Soccer Rally ve diğer 14 konu" 6 yıl Samsung Galaxy S3, HTC One X'e karşı "Hangisi en iyisi?" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim