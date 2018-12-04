Microsoft PowerPoint'e canlı altyazı ve açıklama özelliği geliyor

Microsoft, PowerPoint'e getireceği yeni bir özellik sayesinde tabiri caizse bir taşla iki kuş vumuş olacak. Yazılım devinden yapılan açıklamaya göre sunumların vazgeçilmez uygulaması PowerPoint'e canlı altyazı ve açıklama desteği geliyor. Bu sayede sunum yapanlar hem engelli kişilere ulaşabilecek hem de sunumlarını farklı dillerdeki insanlara yapabilecekler.

Yapay zeka destekli olacak

Microsoft PowerPoint eşliğinde yapılan canlı sunumlar öğrenmek ve ilham almak için güçlü bir seçenek olabilir. Ancak herkes bu sunumları aynı şekilde deneyimleyemiyor. Zira sunum yaparken farklı bir dil konuşuyorsanız veya işitme engelli insanların da yer aldığı bir sunum yapıyorsanız bu işinizi biraz zorlaştırabilir. Microsoft canlı altyazı özelliği ile bu zorlukların önüne geçmeye hazırlanıyor.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=jhY9MrAStQo

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Office 365 aboneleri için'dan itibaren başlayacak olan gerçek zamanlı altyazı sağlama özelliğidestekli olacak veMicrosoft, PowerPoint'te kullanılacak olan konuşma teknolojisinin, altyazılarıtanımlayabileceğini de ifade ediyor.