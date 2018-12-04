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Microsoft PowerPoint'e canlı altyazı ve açıklama özelliği geliyor

Yazılım devi Microsoft, PowerPoint'i daha erişilebilir hale getirmek için çalışmaları sürdürüyor. Yapılan bir açıklamaya göre PowerPoint yakında canlı altyazı ve açıklama desteğine kavuşacak.
5 ay
7,7b
1
Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, PowerPoint'e getireceği yeni bir özellik sayesinde tabiri caizse bir taşla iki kuş vumuş olacak. Yazılım devinden yapılan açıklamaya göre sunumların vazgeçilmez uygulaması PowerPoint'e canlı altyazı ve açıklama desteği geliyor. Bu sayede sunum yapanlar hem engelli kişilere ulaşabilecek hem de sunumlarını farklı dillerdeki insanlara yapabilecekler.

Yapay zeka destekli olacak

Microsoft PowerPoint eşliğinde yapılan canlı sunumlar öğrenmek ve ilham almak için güçlü bir seçenek olabilir. Ancak herkes bu sunumları aynı şekilde deneyimleyemiyor. Zira sunum yaparken farklı bir dil konuşuyorsanız veya işitme engelli insanların da yer aldığı bir sunum yapıyorsanız bu işinizi biraz zorlaştırabilir. Microsoft canlı altyazı özelliği ile bu zorlukların önüne geçmeye hazırlanıyor.
Office 365 aboneleri için Ocak 2019'dan itibaren başlayacak olan gerçek zamanlı altyazı sağlama özelliği yapay zeka destekli olacak ve 12 dili destekleyecek. Microsoft, PowerPoint'te kullanılacak olan konuşma teknolojisinin, altyazıları sunulan içeriğe göre tanımlayabileceğini de ifade ediyor.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=jhY9MrAStQo Yorum Yaz
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