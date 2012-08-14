Microsoft SkyDrive tasarımını güncelledi, Android uygulaması yolda

Windows 8 işletim sisteminin çıkış tarihi yaklaşırken, Microsoft hizmetlerini Windows 8 arayüzü ile optimize etmeye devam ediyor. Hotmail platformundan sonra SkyDrive bulut depolama platformu da benzer bir değişikliğe uğradı.





Mavi temanın hakim olduğu yeni tasarım web uygulamasında ve masaüstü uygulamasında geçerli olacak.





Skydrive.com adresinden ulaşılan platform 24 saat içerisinde tüm kullanıcılara yeni tasarımını göndermiş olacak. Yeni tasarımda masaüstü ve tablet tarayıcıları için anlık arama, içeriksel araç çubuğu, ön izleme modunda çoklu seçimi, sürükle bırak fonksiyonu ve HTML5 sıralama desteği şeklinde özellikler sunuluyor.





Windows ve OS X için SkyDrive uygulaması ise daha hızlı yükleme, pek çok hatanın giderilmesi ve performans iyileştirmeleri gibi yeniliklerle güncellendi.





Aralık ayında yayınlanan ve 4 milyon kullanıcıya ulaşan Windows Phone ve iOS için SkyDrive uygulamalarının ardından Android platformu için de çalışmalar devam ediyor. Birkaç hafta içerisinde SkyDrive hesabınıza Android üzerinden de erişebileceksiniz.





Geliştiriciler için de SkyDrive API'sı güncellendi. SkyDrive API'si ile geliştirilen uygulamalarda kullanıcılar hesaplarındaki bir dosyaya erişebilecek veya dosya depolayabilecek.









http://windowsteamblog.com/skydrive/b/skydrive/archive/2012/08/14/a-new-modern-skydrive-com-updated-apps-and-outlook-com-at-10-million-users.aspx