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Microsoft SkyDrive tasarımını güncelledi, Android uygulaması yolda

6 yıl
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5
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sisteminin çıkış tarihi yaklaşırken, Microsoft hizmetlerini Windows 8 arayüzü ile optimize etmeye devam ediyor. Hotmail platformundan sonra SkyDrive bulut depolama platformu da benzer bir değişikliğe uğradı.

Mavi temanın hakim olduğu yeni tasarım web uygulamasında ve masaüstü uygulamasında geçerli olacak.

Skydrive.com adresinden ulaşılan platform 24 saat içerisinde tüm kullanıcılara yeni tasarımını göndermiş olacak. Yeni tasarımda masaüstü ve tablet tarayıcıları için anlık arama, içeriksel araç çubuğu, ön izleme modunda çoklu seçimi, sürükle bırak fonksiyonu ve HTML5 sıralama desteği şeklinde özellikler sunuluyor.

Windows ve OS X için SkyDrive uygulaması ise daha hızlı yükleme, pek çok hatanın giderilmesi ve performans iyileştirmeleri gibi yeniliklerle güncellendi.

Aralık ayında yayınlanan ve 4 milyon kullanıcıya ulaşan Windows Phone ve iOS için SkyDrive uygulamalarının ardından Android platformu için de çalışmalar devam ediyor. Birkaç hafta içerisinde SkyDrive hesabınıza Android üzerinden de erişebileceksiniz. 

Geliştiriciler için de SkyDrive API'sı güncellendi. SkyDrive API'si ile geliştirilen uygulamalarda kullanıcılar hesaplarındaki bir dosyaya erişebilecek veya dosya depolayabilecek.
Microsoft SkyDrive tasarımını güncelledi, Android uygulaması yolda
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http://windowsteamblog.com/skydrive/b/skydrive/archive/2012/08/14/a-new-modern-skydrive-com-updated-apps-and-outlook-com-at-10-million-users.aspx Yorum Yaz
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Dexter61 6 yıl
Dropbox varken gerek yok bunlara
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dejawu32 6 yıl
hala xp kullanıyorum memnunum :)
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dejawu32 6 yıl
hala xp kullanıyorum memnunum :)
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AlphaScramble 6 yıl Dexter61
Dexter61
Dropbox varken gerek yok bunlara

eski hotmail kullanicilarina 25 gb veriyo
dropbox 2 gb veriyo referansla artiyo bu yuzden skydrive
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