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Microsoft, Skype'ın eski sürümlerine desteğini sonlandırıyor

4 yıl
6b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Microsoft, Skype'ın eski sürümlerine desteğini sonlandırıyor
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Yazılım devi Microsoft, anlık iletişim yazılımı Skype’ın bazı geçmiş sürümlerine verdiği desteği sonlandıracağını resmi olarak açıkladı.


Microsoft, yaptığı resmi açıklama ile Windows için Skype 6.13 ve öncesi ile Mac için Skype 6.14 ve öncesi sürümleri, gelecek aydan itibaren emekliye ayrılacağını açıklarken; bu sürümleri kullanan kullanıcıların bir an önce programın en son sürümünü indirmeleri tavsiyesinde bulundu.


Skype’ın hem Mac hem de Windows platformları için son sürümüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: 


Skype Inc.


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emresalvation 4 yıl
Güzelim MSN arayüzü vardı. Skype ile birleştirdiniz karma karisik bişe oldu.. Facebook mesenger ile devam.
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bkaakco 4 yıl
Yazıdan çok logo.
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crazywinner3 4 yıl
Gerekli bir adım kesinlikle. Eski sürümler bug oluşturabiliyor bazen
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