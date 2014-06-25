Microsoft, Skype'ın eski sürümlerine desteğini sonlandırıyor

Yazılım devi Microsoft, anlık iletişim yazılımı Skype’ın bazı geçmiş sürümlerine verdiği desteği sonlandıracağını resmi olarak açıkladı.





Microsoft, yaptığı resmi açıklama ile Windows için Skype 6.13 ve öncesi ile Mac için Skype 6.14 ve öncesi sürümleri, gelecek aydan itibaren emekliye ayrılacağını açıklarken; bu sürümleri kullanan kullanıcıların bir an önce programın en son sürümünü indirmeleri tavsiyesinde bulundu.





Skype’ın hem Mac hem de Windows platformları için son sürümüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:





Skype Inc.