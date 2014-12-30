Microsoft, "Spartan" kod adlı yeni bir tarayıcı üzerinde çalışıyor olabilir

Microsoft'un Windows 8 ile arayüz değiştirmesi, zamanında bazı kullanıcıların tepkisine yol açmıştı. Bu tarz tepkilerin Windows 8'in kullanım oranlarındaki ivmelenmesinde problemler çıkardığı aşikar. Ancak görünen o ki Microsoft bir sonraki Windows Sürümü olan Windows 10 için işini şansa bırakmak istemiyor.

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ZDnet yazarı Mary Jo Foley'in haberine göre ise şirket bir sonraki sürüm için Internet Explorer'dan farklı Spartan kod adlı bir tarayıcı daha geliştiriyor. Haberde özellikle tarayıcının bir Internet Explorer güncellemesi olmadığı ve yeni bir tarayıcı olarak geliştirdiğine dikkat çekiliyor. Habere göre yeni geliştirilen bu tarayıcının "hızlı ve basit" olması hedefleniyor.Internet Explorer'ın zaman içinde önce Firefox tarayıcısına daha sonra da Google'ın tarayıcısı Chrome'a büyük bir pay kaptırdığı biliniyor. Ayrıca tarayıcının geçmişten kötü anılan ismi düşünülürse yeni bir tarayıcı hazırlanıyor olma ihtimali olası gözüküyor. Yeni tarayıcının Windows 10'un içerisinde kullanıcı isteğine bağlı olarak kurulum sırasında yüklenebileceği düşünülüyor, şu an için yayınlanan beta sürümlerde bu tarz bir seçenek olmasa da tarayıcının geliştirme sürecinin bitmesiyle işletim sisteminde yer alması olası.