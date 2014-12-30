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Microsoft, "Spartan" kod adlı yeni bir tarayıcı üzerinde çalışıyor olabilir

4 yıl
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30
Tarayıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft,
Microsoft'un Windows 8 ile arayüz değiştirmesi, zamanında bazı kullanıcıların tepkisine yol açmıştı. Bu tarz tepkilerin Windows 8'in kullanım oranlarındaki ivmelenmesinde problemler çıkardığı aşikar. Ancak görünen o ki Microsoft bir sonraki Windows Sürümü olan Windows 10 için işini şansa bırakmak istemiyor.

ZDnet yazarı Mary Jo Foley'in haberine göre ise şirket bir sonraki sürüm için Internet Explorer'dan farklı Spartan kod adlı bir tarayıcı daha geliştiriyor. Haberde özellikle tarayıcının bir Internet Explorer güncellemesi olmadığı ve yeni bir tarayıcı olarak geliştirdiğine dikkat çekiliyor. Habere göre yeni geliştirilen bu tarayıcının "hızlı ve basit" olması hedefleniyor.

Internet Explorer'ın zaman içinde önce Firefox tarayıcısına daha sonra da Google'ın tarayıcısı Chrome'a büyük bir pay kaptırdığı biliniyor. Ayrıca tarayıcının geçmişten kötü anılan ismi düşünülürse yeni bir tarayıcı hazırlanıyor olma ihtimali olası gözüküyor. Yeni tarayıcının Windows 10'un içerisinde kullanıcı isteğine bağlı olarak kurulum sırasında yüklenebileceği düşünülüyor, şu an için yayınlanan beta sürümlerde bu tarz bir seçenek olmasa da tarayıcının geliştirme sürecinin bitmesiyle işletim sisteminde yer alması olası.
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XQS 4 yıl
Opera baba sayilir su anda benim gozumde ama entegre google yuzunden kullanimi daha rahat
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soneday 4 yıl
Opera kullanıyorum yıllardır. Çok memnunum ve üstüne tanımam bir browsere göre çok aşırı fazla+sı var özellikle turbo modu ve eklenti sistemi muazzam birşey.
____________________________
Herkezn görüşü fikri ayrıdır..
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HamidHan 4 yıl
Öyle bir durum varsa bence iyi yapıyorlar.IExplorer bu işte biraz kötü.Diğer tarayıcıların sevilen özellikerini toplayıp yeni bir tarayıcı yapsalar çok güzel olur.
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joyberk 4 yıl
şimdiye kadar 3 tarayıcı kullandım ancak en sorunsuz en sade ve en hızlısı Chrome
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AMERICAN 4 yıl
Zamanında yürümeyi oğrettiklerimiz,şimdi koşarak bizi geçmeye çalışıyorlar.

Internet Explorer


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sercandk 4 yıl
Chrome şuan bir numara. Etkili bir tarayıcı daha ortaya çıkmadan da imkansız yerini kaptirmasi. Microsoft pek umut vermiyor bakalım nasıl bişey ortaya çıkacak.
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Elsa 4 yıl sercandk
sercandk
Chrome şuan bir numara. Etkili bir tarayıcı daha ortaya çıkmadan da imkansız yerini kaptirmasi. Microsoft pek umut vermiyor bakalım nasıl bişey ortaya çıkacak.

Chromedan bir sürü cookie giriyor ve bilgisayarı takip ediyor. İnternet explorer gerek güvenlik anlamında gerek hız anlamında Windows 8 ve üzerinde chromedan çok daha hızlı
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Şeker Hapı 4 yıl
Gençler bilmez kaç tarayıcı geldi geçti bugüne kadar. Chrome devri de biter bir gün belli olmaz, atı almakla geçilecek iş değil yazılım sektörü
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Surfer Rosa 4 yıl
Chrome tarzında bir tarayıcı olsa hiç de fena olmaz, bekliyoruz.
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307kd 4 yıl Şeker Hapı
Archimert
Gençler bilmez kaç tarayıcı geldi geçti bugüne kadar. Chrome devri de biter bir gün belli olmaz, atı almakla geçilecek iş değil yazılım sektörü

Netscape, opera, mozilla, firefox şimdi de chrome. Ama en beğenmediğim chrome nedense. Opera bile ona benzedi.. ısınamadım bir türlü chrome a...
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JessieJ 4 yıl
Demek Chrome ve FF ile savasacak yeni bir savasci yolda :) Ati alan Uskudari gecti, artik bosa ugrasiyor diye zirvaliklar duymak cok sacma... Bu gune kadar biz kullanicilar hangi distem daha hizli daha stabil daha duzgun calisiyirsa ona gecmekten hic cekinmedik. Win 10 ile rem kullanimi cok dusuk seviyelerde olacak, eger bunla uyumlu bir tarayici yaparlarsa onunde kimse duramaz. Sonucta isletim sisteminin kendi yazilimi ve bu sefer becerirlerse baska programlarla ugrasmaya gerek kalmaz.
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SysEdit 4 yıl JessieJ
Bence forumdaki tek zırvalık sensin. Biraz uslubuna dikkat et saygılı ol...
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doctor_bey 4 yıl
İsimden kaybetmiş, Chrome Opera gibi daha sempatik isimler bulmalılar
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Vasto Lorde 4 yıl
safari'deki rahatlık hiçbir tarayıcıda yok, keşke windowsa da gelse de windows kullanan kardeşlerimiz de faydalansa.
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Starrk35 4 yıl
Olabilir.
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myanemicnick 4 yıl
Microsoft Essential gibi olmasın da
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1BilimAdamı 4 yıl
Şuan internet expoları sadece idm için kullanıyorum.Malum chrome'da idm hatalı ama internet expolarda sorunsuz çalışıyor.
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ø 4 yıl
Biri çıksında Opera'ya alternatif üretsin. İlerde bozar belki alternatifimiz olsun Opera'ya.
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