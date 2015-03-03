Microsoft Spartan'ın Cortana entegrasyonu hakkında bir video yayınlandı

Yazılım devi Microsoft'un ilk olarak Windows 10 etkinliğinde internet dünyasının karşısına çıkarttığı Spartan kod adlı yeni internet tarayıcısı, firmanın ürünleriyle yakıdan ilgilenen WinBeta sistesinin yayınladığı son video ile Cortana odaklı performansını gözler önüne seriyor.

Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome ile rekabet edebilecek düzeyde sade bir arayüzle hazırlanan Spartan, daha önce ortaya çıkan bilgilere göre sayfalarda ekran kalemi ile notlar alınabilmesine ve bu notlar ile birlikte sayfaların saklanarak başkalarıyla paylaşılmasına imkan tanıyacak. İlginç olarak sistemde yüklü diğer internet tarayıcılarına da destek vereceği belirtilen Spartan, ekranı dörde bölerek herhangi bir sayfayı dört farklı modda çalıştırabilecek ve tema desteğini de bünyesinde barındıracak. Tarayıcının haberimizin temelini oluşturan dijital sesli asistan Cortana entegrasyonu ise aşağıda yer alan videodan da rahatlıkla görebildiği üzere oldukça etikili şekilde çalışma gösterecek. Örneğin bir restaurant'ın internet sitesine girildiği zaman bu mekanın rezervasyon, adres, telefon ve çalışma saati gibi bilgileri direkt olarak adres barının sağına yerleştirilen Cortana simgesiden öğrenilebilecek. Ayrıca sayfa içerisinde yer alan kelimeler sayfadan çıkmadan yine Cortana yardımıyla aranabilecek ve böylece ciddi bir zaman kazancı elde edilmiş olacak.

Windows 10 ile beraber gelmesi beklenen yeni tarayıcının son kullanıcı deneyimini gösteren videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2015/3/3/8139795/windows-10-project-spartan-video-leak