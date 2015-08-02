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Microsoft Sway, Windows mağazada

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Sway, Windows mağazada
 
Microsoft'un şimdiye kadar iOS ile web üzerinden erişilebilen yazılı ve görsel içerik hazırlama uygulaması Sway, Windows  için de kullanıma sunuldu.
Kullanıcılara metin ve görseller kullanarak internet sitesi tarzında içerikler oluşturmasına imkan tanıyan ve Microsoft tarafından fikirleri gerçeğe dönüştürmenin yeni yolu olarak lanse edilen Sway, işte, okulda ya da evde etkileşimli raporlar, sunumlar, kişisel öyküler oluşturmak ve paylaşmak için kullanılabilecek bir dijital öykü anlatma uygulamasıdır. Sade bir arayüzü bulunan Sway, hazırlanan içeriğe bağlı arama sonuçları gösterebiliyor ve içeriklere video, harita, tweet, Vine, etkileşimli tablolar, grafikler ve GIF’ler ekleyebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Sway uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/sway/9wzdncrd2g0j Yorum Yaz
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aserty 4 yıl
Bende arıyorum deminden beri ya başlığını değiştirin phone da yok
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catlion 4 yıl
Windows phone mağazası değil Windows Mağazsında. Windows 10 ile kullanılabiliyor şuan :))
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