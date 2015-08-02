Microsoft Sway, Windows mağazada

Microsoft'un şimdiye kadar iOS ile web üzerinden erişilebilen yazılı ve görsel içerik hazırlama uygulaması Sway, Windows için de kullanıma sunuldu.

Kullanıcılara metin ve görseller kullanarak internet sitesi tarzında içerikler oluşturmasına imkan tanıyan ve Microsoft tarafından fikirleri gerçeğe dönüştürmenin yeni yolu olarak lanse edilen Sway, işte, okulda ya da evde etkileşimli raporlar, sunumlar, kişisel öyküler oluşturmak ve paylaşmak için kullanılabilecek bir dijital öykü anlatma uygulamasıdır. Sade bir arayüzü bulunan Sway, hazırlanan içeriğe bağlı arama sonuçları gösterebiliyor ve içeriklere video, harita, tweet, Vine, etkileşimli tablolar, grafikler ve GIF’ler ekleyebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Sway uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/sway/9wzdncrd2g0j