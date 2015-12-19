Microsoft Translator'a çift cihaz desteği

Yazılım devi Microsoft'un karşılıklı iletişime dayalı iOS ve Android uyumlu çeviri uygulaması Microsoft Translator, iletişim sürecini çok daha kolay ve etkili hale getirecek çok önemli bir destek ile güncellendi.

Aralarında Türkçe'nin de olduğu 50 farklı dile destek veren Microsoft Translator, uzun süredir Apple Watch ve Android Wear işletim sistemli akıllı saatlerde sesli dikte üzerinden anlık çeviri çeviri gerçekleştirebiliyor. Şimdi yayınlanan yeni güncelleme ise bu cihazlar ile akıllı telefonların aynı anda kullanılmasına imkan tanıyor.

Bu yeni süreç ile akıllı saate söylenen içerikler direkt olarak telefon ekranında çevrilmiş çekilde görüntülebiliyor ve böylece karşılıklı iletişim sekteye uğramadan hızlı şekilde iletişim kurulabiliyor. Bu sayede çeviri sürecinde meydana gelen karşılıklı telefon değişiminden kaynaklı yavaşlık ortadan kaldırılabilirken, sistem tam ters şekilde de çalışma gösterebiliyor. Yani karşınızdaki kişinin saate söyledikleri telefonuz ekranına çevrilmiş olarak getirilebiliyor.

Microsoft Translator'un hem iOS hem de Android sürümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Microsoft'un konu hakkında hazırlandığı ilginç animasyonu da aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/insider/2015/12/18/translator-app-gets-two-device-support-for-real-time-foreign-language-conversation/