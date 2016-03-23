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Microsoft, Windows 10 Mobile'ın Kamera uygulamasındaki hatayı düzeltti

Microsoft, Lumia 930 da dahil olmak üzere Windows 10 Mobile yükseltmesi alan bazı telefonlardaki video kayıt sorunlarını gidermek üzere Windows Kamera uygulamasını güncelledi.
3 yıl
3,6b
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9
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia Lumia 930 kullanıcıları uzun bir süredir Windows 10 Mobile'da video kaydetme ile ilgili sıkıntı yaşıyorlar. Sorun, kayıt sırasında cihazın hiç ses kaydetmemesi ya da son derece düşük seviyede ses kaydına neden oluyor. Insider'lar aylarca konu hakkında bilgi sahibi olmasına rağmen Microsoft yine de Lumia 930 için Windows 10 Mobile yükseltmesini yayınlamaya karar verdi.
Yazılım devi, önceden bildirilen bazı hata düzeltmeleri ve yeni performans iyileştirmeleri sunmak için Windows 10 Mobile'ın Kamera uygulaması için yeni bir güncelleme yayımladı. Lumia 930 kullanıcıları, 2016.128.141.0 numaralı güncellemenin video kayıt sorunlarını giderdiğini bildirmeye başladılar. Bazı kullanıcılar ise sadece bir iyileştirmenin olduğunu ancak sıkıntının tam olarak giderilemediğini söylüyorlar.
Sonuç olarak bu güncellemeyi Lumia 930 da dahil olmak üzere, Windows 10 Mobile yükseltmesi alan bazı cihazlardaki kamera problemlerine yönelik olarak yayınlanmış bir düzeltme olarak kabul etmek gerek. Şu an için yükseltme alan diğer cihazlardaki bazı sorunlar çözümsüz kalmış olabilir. Ancak Windows 10 Mobile işletim sisteminin, kısa bir süre önce dağıtılmaya başlandığı göz önüne alındığında, Microsoft'un desteklenen diğer akıllı telefonlardaki tüm hataları gidermesinin biraz zaman alacağı söylenebilir.
Her zamanki gibi güncelleme Windows Mağazası üzerinden dağıtılıyor ve varsayılan yapılandırmayı kullanıyorsanız yeni sürüm zaten telefonunuza yüklenmiş olabilir. Aksi taktirde kamera uygulamasının yeni sürümünü manuel olarak yüklemeniz gerekecek. En son güncelleme de sorununuzu gideremediyse geçici çözüm olarak Lumia Camera Beta ya da Lumia Camera Classic uygulamalarını kullanarak ses kalitesi iyi şekilde video çekimi yapabilirsiniz.

http://www.softpedia.com/blog/microsoft-releases-update-for-windows-10-mobile-s-camera-app-502031.shtml Yorum Yaz
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e-Militarist 3 yıl en beğenilen dobrasam
dobrasam
kullanan üç beş Windowsphone sahipleri çok mutlu olacak hey gidi hey Rabbim sen bizi Windowsphone ile ıslah etme

3-5 kişinin mutluluğu, 3-5 kişinin mutluluğundan mutsuz olan 300-500 kişinin mutsuzluğundan değerlidir. Allah, başkalarının mutsuzluğundan mutlu olan, kendine pay çıkartan insanları ıslah etsin asıl.
dobrasamkullanan üç beş Windowsphone sahipleri çok mutlu olacak hey gidi hey Rabbim sen bizi Windowsphone ile ıslah etme3-5 k...
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dobrasam 3 yıl
kullanan üç beş Windowsphone sahipleri çok mutlu olacak hey gidi hey Rabbim sen bizi Windowsphone ile ıslah etme
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e-Militarist 3 yıl
Haberde bahsedilen 2016.128.141.0 numaralı güncelleme bu sabah geldi telefona. 5 kelimeyle süper oldu windows kamera uygulaması.
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FRAPS_TR 3 yıl e-Militarist
e-Militarist
Haberde bahsedilen 2016.128.141.0 numaralı güncelleme bu sabah geldi telefona. 5 kelimeyle süper oldu windows kamera uygulaması.

Sanırım sende lumia950 var ilk önce geçmiş olsun. Ben düşmanlarıma wp telefon alıp hediye ediyorum. Birgün değil yıllarca süründürüyorum. :-)
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ipli jeton 3 yıl
8.1 deyke gayet güzel çeken kameranın w10'da çamur gibi çekmesine de bi çözüm bulacaklar ml?

Kamera konusundaki tek tecrübesi webcam üretmek olan

bi firmadan kaliteli kamera uygulaması beklemek hata zaten.



Edit:Çozum mözüm istemiyorum ben. 8.1 de iken güzel güzel kullandığım Lumia camera uygulamasını w10 a geçince bloklamasın o bana yeter.



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dobrasam 3 yıl
kullanan üç beş Windowsphone sahipleri çok mutlu olacak hey gidi hey Rabbim sen bizi Windowsphone ile ıslah etme
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e-Militarist 3 yıl dobrasam
dobrasam
kullanan üç beş Windowsphone sahipleri çok mutlu olacak hey gidi hey Rabbim sen bizi Windowsphone ile ıslah etme

3-5 kişinin mutluluğu, 3-5 kişinin mutluluğundan mutsuz olan 300-500 kişinin mutsuzluğundan değerlidir. Allah, başkalarının mutsuzluğundan mutlu olan, kendine pay çıkartan insanları ıslah etsin asıl.
1 Yanıt Yanıtla +16
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Harrow35 3 yıl dobrasam
dobrasam

kullanan üç beş Windowsphone sahipleri çok mutlu olacak hey gidi hey Rabbim sen bizi Windowsphone ile ıslah etme

Hocam son günlerde okuduğum en iyi yorum.
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IceRulez 3 yıl
aferim adamlar hızlı çalışıyorlar. androidde olsaydı beklerdi insanlar...
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mkyb 3 yıl
Lumia 930'da 4 tane mikrofon var ve tahminim Windows Mobile 10 desteklemiyor 4 tane mikrofonu. Sadece 2 mikrofon çalıştırabiliyor. Buda telefonu hopörlöre alıp konuşurken sesin az gitmesine, videolarda sesin kısık kayıt edilmesine sebep oluyor.
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