Microsoft, Windows 10 Mobile'ın Kamera uygulamasındaki hatayı düzeltti

Nokia Lumia 930 kullanıcıları uzun bir süredir Windows 10 Mobile'da video kaydetme ile ilgili sıkıntı yaşıyorlar. Sorun, kayıt sırasında cihazın hiç ses kaydetmemesi ya da son derece düşük seviyede ses kaydına neden oluyor. Insider'lar aylarca konu hakkında bilgi sahibi olmasına rağmen Microsoft yine de Lumia 930 için Windows 10 Mobile yükseltmesini yayınlamaya karar verdi.

Yazılım devi, önceden bildirilen bazı hata düzeltmeleri ve yeni performans iyileştirmeleri sunmak için Windows 10 Mobile'ın Kamera uygulaması için yeni bir güncelleme yayımladı. Lumia 930 kullanıcıları, 2016.128.141.0 numaralı güncellemenin video kayıt sorunlarını giderdiğini bildirmeye başladılar. Bazı kullanıcılar ise sadece bir iyileştirmenin olduğunu ancak sıkıntının tam olarak giderilemediğini söylüyorlar.

Sonuç olarak bu güncellemeyi Lumia 930 da dahil olmak üzere, Windows 10 Mobile yükseltmesi alan bazı cihazlardaki kamera problemlerine yönelik olarak yayınlanmış bir düzeltme olarak kabul etmek gerek. Şu an için yükseltme alan diğer cihazlardaki bazı sorunlar çözümsüz kalmış olabilir. Ancak Windows 10 Mobile işletim sisteminin, kısa bir süre önce dağıtılmaya başlandığı göz önüne alındığında, Microsoft'un desteklenen diğer akıllı telefonlardaki tüm hataları gidermesinin biraz zaman alacağı söylenebilir.

Windows Mağazası orununuzu gideremediyse geçici çözüm olarak Her zamanki gibi güncelleme üzerinden dağıtılıyor ve varsayılan yapılandırmayı kullanıyorsanız yeni sürüm zaten telefonunuza yüklenmiş olabilir. Aksi taktirde kamera uygulamasının yeni sürümünü manuel olarak yüklemeniz gerekecek. En son güncelleme de sgeçici çözüm olarak Lumia Camera Beta ya da Lumia Camera Classic uygulamalarını kullanarak ses kalitesi iyi şekilde video çekimi yapabilirsiniz.

http://www.softpedia.com/blog/microsoft-releases-update-for-windows-10-mobile-s-camera-app-502031.shtml