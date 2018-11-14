Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı

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Microsoft, ciddi hatalar içermesi nedeniyle geri çektiği Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni (sürüm 1809) yeniden kullanıma sunmaya başladı. Yazılım devi güncellemeyi ilk olarak 2 Ekim'de gerçekleştirdiği Surface donanım etkinliğinde duyurmuştu. Söz konusu tarihte yayınlanan güncellemenin bir sürü hata barındırdığı ortaya çıkınca apar topar yayından kaldırıldı.Ayrıca Bkz. "Huawei, 10x optik yakınlaştırma yapabilen dört arka kameralı telefon çıkaracak"
Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi, her büyük güncellemede karşımıza çıkan ses sorunlarının yanı sıra kişisel dosyaları silerek kullanıcılara zarar veren bir dosya silme hatasını da beraberinde getirdi. Bazı sistemlerin mavi ekran (BSoD) vermesine neden olan güncelleme neresinden bakılırsa bakılsın büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı.
Veri kaybına neden olan sorunların tümü düzeltildi
Microsoft, beklendiği gibi Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni dünya genelindeki tüm kullanıcılar için yeniden yayınladığını duyurdu. Şirket kullanıcılara özellik güncellemesinin cihazlarına otomatik olarak sunulmasını beklemelerini öneriyor.
Yazılım devi konuyla ilgili yayınladığı blog gönderisinde, veri kaybı sorunlarını kapsamlı bir şekilde araştırdıklarını ve bunların tümünü çözdüklerini belirtti. Şirket ne derse desin güncellemeyi yüklemeden önce sorunsuz olduğuna emin olana kadar beklemek izlenmesi gereken en akıllıca yol gibi görünüyor.
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/11/13/resuming-the-rollout-of-the-windows-10-october-2018-update/#IL6bOcu5XaPzLEKK.97 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oyunlarda micro stuttering denilen sorun meydana geliyor. Yani oyun sırasında ara sıra frametime düşmeleri meydana geliyor. Bunun geçici çözümü de görev zamanlayacısına bağlayıp her 5dk da bir önbelleğe alınan belleği manuel olarak temizlemek. Çoğu kişi 1607 sürümüne dönünce bu sorunun ve daha başka sorunların ortadan kalktığını söylüyor. Nedense Türkiye forumlarında bu sorun için açılan bir başlığa hiç rastlamadım. Haberimiz yok sanırım.
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