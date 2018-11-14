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Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı

Microsoft, kullanıcıların kişisel verilerinin silinmesine neden olan ve bazı sistemlerde mavi ekran hatası gibi ciddi sorunlar çıkaran Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni düzeltip tekrar yayınladı.
6 ay
12,1b
2
20
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, ciddi hatalar içermesi nedeniyle geri çektiği Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni (sürüm 1809) yeniden kullanıma sunmaya başladı. Yazılım devi güncellemeyi ilk olarak 2 Ekim'de gerçekleştirdiği Surface donanım etkinliğinde duyurmuştu. Söz konusu tarihte yayınlanan güncellemenin bir sürü hata barındırdığı ortaya çıkınca apar topar yayından kaldırıldı.
Ayrıca Bkz. "Huawei, 10x optik yakınlaştırma yapabilen dört arka kameralı telefon çıkaracak"
Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi, her büyük güncellemede karşımıza çıkan ses sorunlarının yanı sıra kişisel dosyaları silerek kullanıcılara zarar veren bir dosya silme hatasını da beraberinde getirdi. Bazı sistemlerin mavi ekran (BSoD) vermesine neden olan güncelleme neresinden bakılırsa bakılsın büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı.

Veri kaybına neden olan sorunların tümü düzeltildi

Microsoft, beklendiği gibi Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni dünya genelindeki tüm kullanıcılar için yeniden yayınladığını duyurdu. Şirket kullanıcılara özellik güncellemesinin cihazlarına otomatik olarak sunulmasını beklemelerini öneriyor.
Yazılım devi konuyla ilgili yayınladığı blog gönderisinde, veri kaybı sorunlarını kapsamlı bir şekilde araştırdıklarını ve bunların tümünü çözdüklerini belirtti. Şirket ne derse desin güncellemeyi yüklemeden önce sorunsuz olduğuna emin olana kadar beklemek izlenmesi gereken en akıllıca yol gibi görünüyor.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/11/13/resuming-the-rollout-of-the-windows-10-october-2018-update/#IL6bOcu5XaPzLEKK.97 Yorum Yaz
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intel7mix 6 ay en beğenilen
Rakip gelse de kurtulsak artık her tarafı sorun. Windows la büyüdüm ama artık gelişmiyor daha çok geriye gidiyor.
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Y-ZiyA 6 ay bkamber
Linuxa adam akıllı oyun desteği gelse bambaşka bir yerde olacak ama...
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.: mds :. 6 ay
7 ye devam
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Cute Hentai 6 ay
Resmen durum; "Olursa ekime olmazsa şuraya kadar" misali. 😃
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denizbay1 6 ay
Dün yükledim ve hiç bir sorunla karşılaşmadım kendi adıma.
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acemiteknolojist 6 ay denizbay1
1803 mü yoksa 1809 mu gelen güncelleme?
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necromyhTh 6 ay
Microsoft önce önbelleğe alınan bellek (standby memory) sorununu çözsün. 1703 den beri bu sorun var neredeyse 1 yıldır. Redditde, nvidia forumunda sayfalarca dolu dolu şikayet var. Kısaca açıklıyım sorunu:

Oyunlarda micro stuttering denilen sorun meydana geliyor. Yani oyun sırasında ara sıra frametime düşmeleri meydana geliyor. Bunun geçici çözümü de görev zamanlayacısına bağlayıp her 5dk da bir önbelleğe alınan belleği manuel olarak temizlemek. Çoğu kişi 1607 sürümüne dönünce bu sorunun ve daha başka sorunların ortadan kalktığını söylüyor. Nedense Türkiye forumlarında bu sorun için açılan bir başlığa hiç rastlamadım. Haberimiz yok sanırım.
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denizbay1 6 ay necromyhTh
Bunu fark ettim, demek ki sorunun kaynağı buymuş! Peki, nasıl yapıldığı hakkında bir fikrin var mı, yazar mısın yöntemi?
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Noctivagant 6 ay
Ekim ayında çıkan sonra geri çekilen 1809 kodlu güncelleme dışında 1803 güncellemesine ait 2 güvenlik güncellemesinden biri de problemli. Ekim ayında 1803 için 2 güvenlik güncellemesi çıkmıştı. O güncellemelerden biri bilgisayarlarda kilitlenmelere sebep oluyor. Ben onu silince o sorun geçti.
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msnmaster 6 ay
ben de 1803 kurdum mavi ekran hatası pc donması genel bir yavaşlık hakimdi m2ssd var bi de... umarım sorunlardan kurtulur... pardus ve linux umarım gelişir ve bu gelişmeyle bir yeni şeyler yaşarız...
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Doanc4n 6 ay
sevgili microsoft; isimlendirmeyi windows 10 yerine "windows alpha" yaparsan daha uygun olur kanımca.
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intel7mix 6 ay en beğenilen
Rakip gelse de kurtulsak artık her tarafı sorun. Windows la büyüdüm ama artık gelişmiyor daha çok geriye gidiyor.
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Y-ZiyA 6 ay
Yükleyelim bakalım
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sherlockholmes33 6 ay
deneyen var mı dostlar:)
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microsoft, windows 10 ve
5 etiket daha windows 10 ekim 2018 güncellemesi windows 10 october 2018 update Windows Yazılım Onur Seven
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