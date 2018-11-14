Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı

Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni (sürüm 1809) yeniden kullanıma sunmaya başladı. Yazılım devi güncellemeyi ilk olarak 2 Ekim'de gerçekleştirdiği Surface donanım etkinliğinde bir sürü hata barındırdığı ortaya çıkınca apar topar yayından kaldırıldı. Microsoft, ciddi hatalar içermesi nedeniyle geri çektiği'ni (sürüm 1809) yeniden kullanıma sunmaya başladı. Yazılım devi güncellemeyi ilk olarakgerçekleştirdiği Surface donanım etkinliğinde duyurmuştu . Söz konusu tarihte yayınlanan güncellemeninbarındırdığı ortaya çıkınca apar topar yayından kaldırıldı.

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Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi, her büyük güncellemede karşımıza çıkan ses sorunlarının yanı sıra kişisel dosyaları silerek kullanıcılara zarar veren bir dosya silme hatasını da beraberinde getirdi. Bazı sistemlerin mavi ekran (BSoD) vermesine neden olan güncelleme neresinden bakılırsa bakılsın büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı.

Veri kaybına neden olan sorunların tümü düzeltildi

Microsoft, beklendiği gibi Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni dünya genelindeki tüm kullanıcılar için yeniden yayınladığını duyurdu. Şirket kullanıcılara özellik güncellemesinin cihazlarına otomatik olarak sunulmasını beklemelerini öneriyor.

Yazılım devi konuyla ilgili yayınladığı blog gönderisinde, veri kaybı sorunlarını kapsamlı bir şekilde araştırdıklarını ve bunların tümünü çözdüklerini belirtti. Şirket ne derse desin güncellemeyi yüklemeden önce sorunsuz olduğuna emin olana kadar beklemek izlenmesi gereken en akıllıca yol gibi görünüyor.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/11/13/resuming-the-rollout-of-the-windows-10-october-2018-update/#IL6bOcu5XaPzLEKK.97