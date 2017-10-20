Microsoft, Windows 10'a oyunlarda hile yapılmasını engelleyen bir özellik ekledi

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Windows 10 Fall Creators Update güncellemesiyle birlikte çok fazla dillendirilmemiş bir özellik de geliyor. Microsoft tarafından kullanıcılara sunulmaya başlanan büyük Windows 10 güncellemesine, oyunlarda hile yapılmasını engelleyen TruePlay adlı yeni bir özellik eklenmiş durumda. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bu teknoloji geliştiricilerin PC oyunlarında hile ile mücadele etmelerine yönelik bir araç olarak tasarlanmış.
TruePlay'in MSDN sayfası tarafından açıklandığına göre bu özelliğe sahip olan oyunlar, hile yapmak isteyen kişinin oyunun koduna erişmesini engellemek için özel olarak tasarlanmış korumalı süreçte çalışacak. Sitem veri toplayarak kötü niyetli bir aktiviteden şüphelendiğinde uyarılar üretecek. Bu veriler TruePlay oyuncunun hile girişiminde bulunduğundan emin olduktan sonra yalnızca geliştiricilerle paylaşılacak.Ayrıca Bkz. "Intel ve Amazon'dan ortak ses tanıma kiti"
Öte yandan geliştiriciler oyunun "tek oyunculu" gibi belirli bölümlerini bu korumanın dışında tutabilecekler. Varsayılan olarak kapalı şekilde gelen bu özelliğin Windows Ayarları aracılığıyla kullanıcılar tarafından açılıp kapatılabileceğini belirtelim. TruePlay'i kapatmak korunan oyunların çalıştırılmasına engel teşkil etmeyecek. Sadece bu korumanın devrede olmasını gerektiren multiplayer gibi modlara erişimi engelleyecek.
API, Evrensel Windows Platformu (UWP) uygulama geliştiricilerinin kullanımına açılmış durumda. Yani şimdilik Microsoft'un kendi platformunda geliştirilen oyunları kapsıyor ancak gelecek ne gösterir bilemeyiz.
http://www.pcgamer.com/windows-10-now-has-an-anti-cheat-system-for-gaming-called-trueplay/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aslında Microsoft ve oyun yapımcıları bu konuda ciddi adımlar atabilir.
Sadece Windows 10 ile oynan oyunlar çıkarılır
Sistemin ana sahibi olan Microsoft ise hem oyunu hemde hileyi algılayabilir bu 3. şahıslara göre çok daha etkili olacaktır.
Şuanki sistem nasıl peki, Bir barda 2 müşteri kavga ediyor ama mekan sahibi ikisini de iplemiyordu, olur da Microsoft windowsa gömülü ve gizli şekilde partner oyunların exe lerine mudahil olmayı engeller o zaman işler çok farklı bir yol alabilir.
İş Microsoftun bunu ne kadar istediğine kalıyor.
Bence gayet mantıklı bir yol ama aşılamaz tabi ki degil.
Ya orası öyle, mutlaka bulmak istedikten sonra bir yolu bulunur da, en azından her önüne gelen bu kadar kolay hile yapamaz, önlemler arttırılabilir.
Artik her baglanti icin bir IP ayrilmiyor. Bir IP havuzu olusturulup orada birlestiriliyor kullanicilar. Yani seninle birlikte 200 kisi daha ayni IP y kullaniyor olabilir. Statik IP istiyorsan ayda 12 TL ucret odemen lazim. Butun insanlar bunu kabul etse bile IP ler yetmeyecegi icin bu seferde ucret yuz katina cikabilir. Hem evde tek basina yasamiyorsun. Kardesin yuzunden IP banlanirsa kan cikar Turk milletinde. :D Ayrica cafe vb gibi yerlerde ayni IP yi kullanan insanlar yine de olacaktir. Cozum degil yani. IPv4'ten IPv6 ya gecildiginde olabilir ancak. O da geriye uyumluluk nedeni ile yakin zamanda pek mumkun gorunmuyor. Tum ulkeler ayni gelismislik seviyesinde olsalar her devlet vatandasina resmi bir mail adresi verir, her islem de oradan takip edilir olsa cozum olabilirdi. Ama o durumda da kimse yaptiklarinin devlet tarafindan fislenmesini istemeyecegi icin o da kullanilmaz.
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