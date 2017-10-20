Microsoft, Windows 10'a oyunlarda hile yapılmasını engelleyen bir özellik ekledi

Windows 10 Fall Creators Update güncellemesiyle birlikte çok fazla dillendirilmemiş bir özellik de geliyor. Microsoft tarafından kullanıcılara sunulmaya başlanan büyük Windows 10 güncellemesine, oyunlarda hile yapılmasını engelleyen TruePlay adlı yeni bir özellik eklenmiş durumda. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bu teknoloji geliştiricilerin PC oyunlarında hile ile mücadele etmelerine yönelik bir araç olarak tasarlanmış.

TruePlay'in MSDN sayfası tarafından açıklandığına göre bu özelliğe sahip olan oyunlar, hile yapmak isteyen kişinin oyunun koduna erişmesini engellemek için özel olarak tasarlanmış korumalı süreçte çalışacak. Sitem veri toplayarak kötü niyetli bir aktiviteden şüphelendiğinde uyarılar üretecek. Bu veriler TruePlay oyuncunun hile girişiminde bulunduğundan emin olduktan sonra yalnızca geliştiricilerle paylaşılacak.

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Öte yandan geliştiriciler oyunun "tek oyunculu" gibi belirli bölümlerini bu korumanın dışında tutabilecekler. Varsayılan olarak kapalı şekilde gelen bu özelliğin Windows Ayarları aracılığıyla kullanıcılar tarafından açılıp kapatılabileceğini belirtelim. TruePlay'i kapatmak korunan oyunların çalıştırılmasına engel teşkil etmeyecek. Sadece bu korumanın devrede olmasını gerektiren multiplayer gibi modlara erişimi engelleyecek.

API, Evrensel Windows Platformu (UWP) uygulama geliştiricilerinin kullanımına açılmış durumda. Yani şimdilik Microsoft'un kendi platformunda geliştirilen oyunları kapsıyor ancak gelecek ne gösterir bilemeyiz.

http://www.pcgamer.com/windows-10-now-has-an-anti-cheat-system-for-gaming-called-trueplay/