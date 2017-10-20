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Microsoft, Windows 10'a oyunlarda hile yapılmasını engelleyen bir özellik ekledi

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 Fall Creators Update güncellemesiyle birlikte işletim sistemine oyunlarda hile yapılmasını engelleyen TruePlay adlı bir özellik ekledi.
1 yıl
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Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows 10 Fall Creators Update güncellemesiyle birlikte çok fazla dillendirilmemiş bir özellik de geliyor. Microsoft tarafından kullanıcılara sunulmaya başlanan büyük Windows 10 güncellemesine, oyunlarda hile yapılmasını engelleyen TruePlay adlı yeni bir özellik eklenmiş durumda. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bu teknoloji geliştiricilerin PC oyunlarında hile ile mücadele etmelerine yönelik bir araç olarak tasarlanmış.
TruePlay'in MSDN sayfası tarafından açıklandığına göre bu özelliğe sahip olan oyunlar, hile yapmak isteyen kişinin oyunun koduna erişmesini engellemek için özel olarak tasarlanmış korumalı süreçte çalışacak. Sitem veri toplayarak kötü niyetli bir aktiviteden şüphelendiğinde uyarılar üretecek. Bu veriler TruePlay oyuncunun hile girişiminde bulunduğundan emin olduktan sonra yalnızca geliştiricilerle paylaşılacak.
Ayrıca Bkz. "Intel ve Amazon'dan ortak ses tanıma kiti"
Öte yandan geliştiriciler oyunun "tek oyunculu" gibi belirli bölümlerini bu korumanın dışında tutabilecekler. Varsayılan olarak kapalı şekilde gelen bu özelliğin Windows Ayarları aracılığıyla kullanıcılar tarafından açılıp kapatılabileceğini belirtelim. TruePlay'i kapatmak korunan oyunların çalıştırılmasına engel teşkil etmeyecek. Sadece bu korumanın devrede olmasını gerektiren multiplayer gibi modlara erişimi engelleyecek.
API, Evrensel Windows Platformu (UWP) uygulama geliştiricilerinin kullanımına açılmış durumda. Yani şimdilik Microsoft'un kendi platformunda geliştirilen oyunları kapsıyor ancak gelecek ne gösterir bilemeyiz.

http://www.pcgamer.com/windows-10-now-has-an-anti-cheat-system-for-gaming-called-trueplay/ Yorum Yaz
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Spider_hip 1 yıl en beğenilen
Microsoft'un normalde Win 8 - Win 10 politikasını hiç beğenmiyorum ama bu iyiymiş. Bitsin şu ezik hileciler. Etrafımda da var tanıdıklarım, nasıl bir psikolojidir hiç anlamamışımdır. Multi'yi bıraktım, yapay zekaya karşı bile oyunu yükler yüklemez hilesine bakıyorlar. Cm Fm oynarlar hile ile bir ton para kasıp, save load yapıp şampiyon olurlar. Ula direk oyun buton koysun, sen şampiyonsun desin tatmin olacaksan. Mücadele yok, kendini geliştirme yok. Sims gibi oyunda bile karakteri işe göndermeye üşenip para hilesi yapıyorlar :D Kolay yoldan win yazsın, tatmin oluyorlar. Sonra gel hayatta başarı bekle.
Microsoft'un normalde Win 8 - Win 10 politikasını hiç beğenmiyorum ama bu iyiymiş. Bitsin şu ezik hileciler. Etrafımda da var tanıdıklarım, nasıl bir psikolojid...
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LegendM 1 yıl
Tutarsa inanilmaz olur gercekten.
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1 Avatar
birvarmışbiryokmuş 1 yıl
Online oyunda zaten hile olmamalı ama single oyuna karışmasınlar. Bu kutu açma olayı yaygınlaştıkça açığı hile ile kapatma olasılığı doğuyor. 170 lira verdiğim oyuna bir de kutu açmak için ek para mı vereceğim? Gerekirse açığı hile programları ile kapatırım
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drjacob 1 yıl
bunuda kırarlar merak etmeyin
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Project Scorpio 1 yıl
Rezil oğlu rezil pc oyunculuğunu özetleyen bir haber.
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ATROMITOS 1 yıl
Microsoft once kendi isletim sisteminin kopyalanmasini onlesin de gerisi kolay..
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damn2u 1 yıl
Bu işten birileri para yemeye devam ettiği sürece hile ve illegalite önüne geçmek imkansız. Bu herkese iş sözü vermeye benzer. Verebilirler mi? Hayır. İşin teknik yönüne zaten girmeyelim bence, bazı konular aşılmadığı sürece teknik konuda zaten bir şeyler yapılamaz. Ayrıca hile yapmayı canı gönülden isteyen kesimin önüne geçmek nasıl mümkün olabilir ki? Adamın zamanı yoktur, rakibine yetişmek ister, üst sıralarda olmak ister hile yapar. Zamanı azdır, parası çoktur hile yapmak ister. Rakibine tilt olur hile yapmak ister. Trollemek ister hile yapar. Bu ve bunun gibi bahanelerin sonu gelmeyeceği gibi "ergen" nesilin tükenmesinin imkansızlığı ve onların ergen hevesleri de cabası.
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damn2u 1 yıl
Hayal kurmayalım kardeşim, Windows sürümünü düşürür yine hilesini yapar bu millet. Zaten bu noktaya gelene kadar Windows 10 için bile bu engeli aşacak bir şey bulur bu hileciler. Artık hilelerin bile aylık/yıllık paralı sürümleri var. Yedirmezler.
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Baxa 1 yıl damn2u
Orijinalden alıntı: damn2u
Hayal kurmayalım kardeşim, Windows sürümünü düşürür yine hilesini yapar bu millet. Zaten bu noktaya gelene kadar Windows 10 için bile bu engeli aşacak bir şey bulur bu hileciler. Artık hilelerin bile aylık/yıllık paralı sürümleri var. Yedirmezler.


Aslında Microsoft ve oyun yapımcıları bu konuda ciddi adımlar atabilir.
Sadece Windows 10 ile oynan oyunlar çıkarılır
Sistemin ana sahibi olan Microsoft ise hem oyunu hemde hileyi algılayabilir bu 3. şahıslara göre çok daha etkili olacaktır.
Şuanki sistem nasıl peki, Bir barda 2 müşteri kavga ediyor ama mekan sahibi ikisini de iplemiyordu, olur da Microsoft windowsa gömülü ve gizli şekilde partner oyunların exe lerine mudahil olmayı engeller o zaman işler çok farklı bir yol alabilir.
İş Microsoftun bunu ne kadar istediğine kalıyor.
Bence gayet mantıklı bir yol ama aşılamaz tabi ki degil.
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BJK 1 yıl damn2u
damn2u
Hayal kurmayalım kardeşim, Windows sürümünü düşürür yine hilesini yapar bu millet. Zaten bu noktaya gelene kadar Windows 10 için bile bu engeli aşacak bir şey bulur bu hileciler. Artık hilelerin bile aylık/yıllık paralı sürümleri var. Yedirmezler.


Ya orası öyle, mutlaka bulmak istedikten sonra bir yolu bulunur da, en azından her önüne gelen bu kadar kolay hile yapamaz, önlemler arttırılabilir.
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kadirirdem 1 yıl
İnşallah işe yarar,düzgünce hilesiz bir oyun oynarız.
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
oyunlarda Hile'nin en iyi çözümü şüpheli oyuncunun bilgisayarından ekran görüntüsü ve inputları alınıp bunun yapay zeka ile incelenip anında banlanmasıdır...
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cansev07 1 yıl
Bu konu da bi düşüncem var. Herkesin bir kimlik numarası var ve iss ler her kimlik numarasına özel ip verseler ve o müşteriye başka bir ip sağlanmasa (operatör değiştirse bile) hile yapan kişinin de hesabı yerine ip ban atılsa daha kalıcı bir çözüm olmaz mı?
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c moltisanti 1 yıl cansev07
yani öldürülse :D
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Tensi 1 yıl cansev07
Orijinalden alıntı: cansev07

Bu konu da bi düşüncem var. Herkesin bir kimlik numarası var ve iss ler her kimlik numarasına özel ip verseler ve o müşteriye başka bir ip sağlanmasa (operatör değiştirse bile) hile yapan kişinin de hesabı yerine ip ban atılsa daha kalıcı bir çözüm olmaz mı?

Artik her baglanti icin bir IP ayrilmiyor. Bir IP havuzu olusturulup orada birlestiriliyor kullanicilar. Yani seninle birlikte 200 kisi daha ayni IP y kullaniyor olabilir. Statik IP istiyorsan ayda 12 TL ucret odemen lazim. Butun insanlar bunu kabul etse bile IP ler yetmeyecegi icin bu seferde ucret yuz katina cikabilir. Hem evde tek basina yasamiyorsun. Kardesin yuzunden IP banlanirsa kan cikar Turk milletinde. :D Ayrica cafe vb gibi yerlerde ayni IP yi kullanan insanlar yine de olacaktir. Cozum degil yani. IPv4'ten IPv6 ya gecildiginde olabilir ancak. O da geriye uyumluluk nedeni ile yakin zamanda pek mumkun gorunmuyor. Tum ulkeler ayni gelismislik seviyesinde olsalar her devlet vatandasina resmi bir mail adresi verir, her islem de oradan takip edilir olsa cozum olabilirdi. Ama o durumda da kimse yaptiklarinin devlet tarafindan fislenmesini istemeyecegi icin o da kullanilmaz.
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tobepeople 1 yıl
Bunun hileden çok crack ve modlarla alakası olur o da can sıkar! Bilmeden hile yapan mı olur zaten şaka gibi(!)
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