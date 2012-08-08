Microsoft, Windows Phone Marketplace'i Windows Phone Store olarak yeniden isimlendiriyor





Geliştirici ve yayıncılara daha iyi bir tecrübe yaşatmak için dün hizmete sunulan Windows Phone Dev Center, Microsoft'un mobil ekosisteminde gerçekleştireceği önemli bir değişimin sessizce ortaya çıkmasını sağladı. Apple'ın App Store ve Google'ın Play Store içerik mağazalarının ardından 100,000 uygulamayla en büyük üçüncü uygulama alanı haline gelen Windows Phone Marketplace, bundan sonra Windows Phone Store ismini taşıyacak.

Windows Phone 7'li cihazların Ekim 2010'da tüketiciyle buluşmasının ardından kullanılmaya başlayan Windows Phone Marketplace, iki seneden kısa sürede 100,000 uygulamaya ulaştı. Aynı içerik barajını Google Play Store ve Apple App Store çıkış tarihlerinden yaklaşık bir buçuk yıl sonra aşmıştı. Benzer düzeyde bir büyüme gösteren Microsoft'un mobil mağazası, Android Market'in tüm dijital içerikleri kapsayabilmesi için Play Store olarak yeniden adlandırılmasına benzer şekilde belirli bir büyüklüğe ulaşmasının ardından Marketplace takısından kurtularak çok daha basit bir isimle anılmaya başladı.

Windows 8 için hazırlanan uygulama marketinin Windows Store olarak isimlendirilmesi, Redmond merkezli şirketin bu hamlesiyle iki ayrı işletim sistemini birbirine benzer hale getirmeye çalıştığını anlıyoruz. Apollo kod adlı Windows Phone 8 ile birlikte hem bilgisayar hem de mobil platformların aynı çekirdeği kullanmasının bir sonucu olarak geliştiriciler, mevcut Windows 8 yazılımlarını kolayca WP8'e uyarlayabilecek. Sonraki sürümlerde Windows ve Windows Phone arasındaki farkları ortadan kaldırmaya ve tek bir platform oluşturmaya yönelik değişiklikler yapılması bekleniyor.

http://wmpoweruser.com/microsoft-rebranding-windows-phone-marketplace-to-windows-phone-store/