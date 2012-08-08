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Microsoft, Windows Phone Marketplace'i Windows Phone Store olarak yeniden isimlendiriyor

6 yıl
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7
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geliştirici ve yayıncılara daha iyi bir tecrübe yaşatmak için dün hizmete sunulan Windows Phone Dev Center, Microsoft'un mobil ekosisteminde gerçekleştireceği önemli bir değişimin sessizce ortaya çıkmasını sağladı. Apple'ın App Store ve Google'ın Play Store içerik mağazalarının ardından 100,000 uygulamayla en büyük üçüncü uygulama alanı haline gelen Windows Phone Marketplace, bundan sonra Windows Phone Store ismini taşıyacak.
Windows Phone 7'li cihazların Ekim 2010'da tüketiciyle buluşmasının ardından kullanılmaya başlayan Windows Phone Marketplace, iki seneden kısa sürede 100,000 uygulamaya ulaştı. Aynı içerik barajını Google Play Store ve Apple App Store çıkış tarihlerinden yaklaşık bir buçuk yıl sonra aşmıştı. Benzer düzeyde bir büyüme gösteren Microsoft'un mobil mağazası, Android Market'in tüm dijital içerikleri kapsayabilmesi için Play Store olarak yeniden adlandırılmasına benzer şekilde belirli bir büyüklüğe ulaşmasının ardından Marketplace takısından kurtularak çok daha basit bir isimle anılmaya başladı.
Windows 8 için hazırlanan uygulama marketinin Windows Store olarak isimlendirilmesi, Redmond merkezli şirketin bu hamlesiyle iki ayrı işletim sistemini birbirine benzer hale getirmeye çalıştığını anlıyoruz. Apollo kod adlı Windows Phone 8 ile birlikte hem bilgisayar hem de mobil platformların aynı çekirdeği kullanmasının bir sonucu olarak geliştiriciler, mevcut Windows 8 yazılımlarını kolayca WP8'e uyarlayabilecek. Sonraki sürümlerde Windows ve Windows Phone arasındaki farkları ortadan kaldırmaya ve tek bir platform oluşturmaya yönelik değişiklikler yapılması bekleniyor. 

http://wmpoweruser.com/microsoft-rebranding-windows-phone-marketplace-to-windows-phone-store/ Yorum Yaz
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lj94 6 yıl en beğenilen
yukuberk
Kim ne derse desin google play store. Çünkü sonyde onu kullanıyor. Eğer sony wp kullansaydı en iyisi wps olurdu.

ahahah sony kendisini bile bu kadar övmüyor be. :D
yukuberkKim ne derse desin google play store. Çünkü sonyde onu kullanıyor. Eğer sony wp kullansaydı en iyisi wps olurdu.ahahah sony ...
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falcon5234 6 yıl
yukuberk
Kim ne derse desin google play store. Çünkü sonyde onu kullanıyor. Eğer sony wp kullansaydı en iyisi wps olurdu.

sen nasıl bi işgencesinya. teknolojinin ajdarı !!!!
yukuberkKim ne derse desin google play store. Çünkü sonyde onu kullanıyor. Eğer sony wp kullansaydı en iyisi wps olurdu.sen nasıl bi...
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Provisional 6 yıl
yukuberk
Kim ne derse desin google play store. Çünkü sonyde onu kullanıyor. Eğer sony wp kullansaydı en iyisi wps olurdu.

Adam haklı, dağılın.
yukuberkKim ne derse desin google play store. Çünkü sonyde onu kullanıyor. Eğer sony wp kullansaydı en iyisi wps olurdu.Adam ha...
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erci501 6 yıl
sürekli isim değiştiriyor ama bi türlü uygulama sayısını yeterli seviyelere getiremiyor. Onu geçtim appstore ve googleplay de en çok kullanılan 50 uygulamanın kaç tanesi var windows store da.
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jackchilina 6 yıl
yukuberk
Kim ne derse desin google play store. Çünkü sonyde onu kullanıyor. Eğer sony wp kullansaydı en iyisi wps olurdu.

Hayır bence en iyisi AppStore çünkü MacBook onu kullanıyor.
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falcon5234 6 yıl
yukuberk
Kim ne derse desin google play store. Çünkü sonyde onu kullanıyor. Eğer sony wp kullansaydı en iyisi wps olurdu.

sen nasıl bi işgencesinya. teknolojinin ajdarı !!!!
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lj94 6 yıl en beğenilen
yukuberk
Kim ne derse desin google play store. Çünkü sonyde onu kullanıyor. Eğer sony wp kullansaydı en iyisi wps olurdu.

ahahah sony kendisini bile bu kadar övmüyor be. :D
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memoseler 6 yıl
yukuberk
Kim ne derse desin google play store. Çünkü sonyde onu kullanıyor. Eğer sony wp kullansaydı en iyisi wps olurdu.

Galaxy S2 kullanıcısıyım yakında S3'e geçeceğim. Yani Android kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim. Fakat en iyisinin Apple store olduğunu düşünüyorum. Gerek tüm uygulamaların orda daha önce yayınlanması gerekse uygulama çeşitliliği.
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Provisional 6 yıl
yukuberk
Kim ne derse desin google play store. Çünkü sonyde onu kullanıyor. Eğer sony wp kullansaydı en iyisi wps olurdu.

Adam haklı, dağılın.
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yukuberk 6 yıl
Kim ne derse desin google play store. Çünkü sony'de onu kullanıyor. Eğer sony wp kullansaydı en iyisi wps olurdu.
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