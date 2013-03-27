Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Windows Phone cihazlarını kendi evlatları gibi görüyor

6 yıl
919
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, Windows Phone cihazlarını kendi evlatları gibi görüyor

Windows Phone 8 ile akıllı telefon pazarında çıkış hedefleyen ve donanım ortaklarıyla beklentilerin üzerinde satış yapan Microsoft, işletim sistemini kapalı bir ekosistem olarak tutuyor ve kuralları kendisi belirliyor. 

Windows Phone işletim sistemli bir Surface telefonu iddiaları ile ilgili bir demeç veren Microsoft kıdemli pazarlama şefi Casey McGee, ortakların üretim süreçleri ile çok yakından ilgilendikleri için bir Surface telefonuna ihtiyaçları olmadığını, zaten Windows Phone cihazlarının ve özellikle Nokia'nın kendi evlatları gibi olduğunu dile getirdi.

McGee, ortakların donanım prototiplerini daha erken ellerine aldıklarını ve nelerin olması gerektiği konusunda yön verdiklerini belirtirken, bu ilişkiden memnun olduklarını ve yapılan işe etki etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

McGee'nin bu açıklamaları, Microsoft'un Nokia'ya bakış açısını da ortaya koyuyor. Zira artık sistem güncellemeleri Nokia ile ortak geliştiriliyor ve ilk olarak Nokia cihazlarında deneniyor. HTC'nin WP8 amiral gemi modeli 8X'in Microsoft ile sıkı işbirliği sonrasında ortaya çıktığı da lansman sonrasında vurgulanmıştı.

http://www.pocket-lint.com/news/50526/nokia-windows-phone-microsoft-boss Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alaz1903 6 yıl en beğenilen
@homeedition88 katılmıyor ve tam tersini düşünüyorum. aslında gelinen nokta itibarı ile microsoft nokia'ya göbekten bağlanmış durumda. nokia'nın desteği olmazsa wp projesi başlamadan sekteye uğrar. wp cihazlardaki satış rakamları da bu dediğimi doğrular nitelikte. nokia bugün hangi işletim sistemini kullansa yine satışını yapar. hatta androidli telefon çıkarmış olsa kısa vadede pazarın bir numarası olur. nokia wp ile geleceğe oynuyor android kullanan yüzlerce firmadan biri olmak yerine pazar araştırmalarına göre orta ve uzun vadede çok büyük bir pazar olacak wp'nin belli başlı firmalarının lokomotifi olmak istiyor. wp platformuna katkı sağladığı uygulamalar da bunu doğrular nitelikte. dolayısı ile nokia-ms ilişkisi uzun vadede kazan-kazan ilişkisine dayanıyor.

android'in özgür bir platform olduğunu düşünenler çok ama çok yanılıyor. arkasında google'ın gelişme ve her şeye hakim olma hırsının olduğu bir sistemden söz ediyoruz. google'ın motorola'yı satın alarak donanım işine gireceğinin sinyallerini vermesi ve nexus cihazlarda samsung'u bypass etmesi sözünü ettiğin göbekten bağımlılık noktasında samsung'u tedirgin eden bir gelişme. şimdi soru şu: kendi telefonunu çıkaran google önceliği ve avantajları kendi cihazlarına mı verir, yoksa samsung, htc, huawei gibi android kullanan diğer üreticilere mi? bu açıdan bakılırsa şu anda en bağımlı firma samsung gibi görünüyor. onlar da arka planda geliştirdikleri Tizen projesi ile b planı oluşturarak bu bağımlılktan kurtulma derdindeler. google'un firefox işletim sistemini kullanacağını açıklayan şu anda ismini anımsayamadığım çinli bir firmaya (zte olabilir) gözdağı vermesi ile ilgili bir haber yayınlanmıştı donanımhaber'de isteyen arayıp bulabilir. google'ın ne kadar masum olduğunu buradan anlayabilirsiniz. keza aynı google wp'nin gelişim aşamasında wp için app yapmayarak, yapmadığı gibi google maps sitesinin yalandan bahanelerle bir süre wp8 tarayıcıda açılmasına bile izin vermeyerek wp ekosisteminin gelişimine elinden geldiği ölçüde taş koymaya çalışıyor ama harita uygulaması günümüzün büyük pazarı olan ios'tan kovulmasına rağmen kullanıcı sayısı ve reklam pastasından dolayı koştura koştura ios'a official maps app yapıyor. bir de nokia ms ilişkisi ile abd'nin global stratejisi arasında ilişki kurulmuş. kısmen doğru... ancak google ve apple'ın hangi ülkenin daha saldırgan pazarlama stratejisine sahip firmaları olduğu da gözden kaçırmayalım. gerçek anlamda özgür yazılım isteyen ve destekleyen pazara girecek olan FIREFOX OS'a destek verir der ve kaçarım.

Edit: Trojan konusuna gelince wp8 şu anda trojan, virüs, takılma, resetlenme bulunmayan yegane ve en güvenli işletim sistemi. İsterseniz 512 mb ram'li alt sınıf bir wp8 cihaz olan lumia 620 ile android ve ios'un amiral gemilerini alın; akıcılık ve takılma açısından kıyaslayın. Hardware'in gücünü test eden sentetik testlere bakmayın, cihazları elinize alın ve direk kullanım deneyimini ölçün. Sistem henüz kırılamadı ve uzun süre de öyle kalacak gibi görünüyor. ios sürümlerinin yayınlandıktan bir hafta sonra jailbreak edilmesi ve jailbreak'li kullanılması onu da tehlikelere açık hale getiriyor. Android ve trojan konusunda yorum yapmıyorum bile.
@homeedition88 katılmıyor ve tam tersini düşünüyorum. aslında gelinen nokta itibarı ile microsoft nokia'ya göbekten bağlanmış durumda. nokia'nın desteği olmazs...
Devamını Gör
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homeedition88 6 yıl
Nokia microsoft'a artik gobekten bagli durumda. Microsoft urunlerinde trojan meshurdu artik is hayatinda da microsoft trojanlari var! (bknz nokia CEO)
Olay Nokia'yi windows phone eko sistemine kole yapmakmis. Microsoft windows phone'u htc, samsung, sony gibi ayni zamanda android ureticilerine teslim edemezdi cunku ureticiler android'e para odemedigi gibi istedikleri gibi ozellestirebiliyorlar da. bir zaman gelir de uretici firmalar bu eko sistemlerden biri arasinda secim yapmak zorunda kalirsa diye araya nokia tampon olarak konuldu. Diger ureticiler platformu terketse yada diger platformun aleyhine windows a daha az ozenirlerse nokia her zaman hazir!!! Orta ve alt fiyat segmentinde microsoft'u yayginlastiracak, eko sisteme gelistirici kazandiracak (symbian'dan kalma baglantilari sayesinde), diger ureticilerin ozenmeden cikarttiklari amiral telefonlara karsi rekabeti kizistiracak amiral urunler cikartacak ama sirketin karlilik ve satisi artirmasini saglayak androide urun cikartmayacak. Alin size trojan girmis nokia :) Aslinda a.b.d'nin global stratejisinin ozeti gibi degil mi?
Nokia microsoft'a artik gobekten bagli durumda. Microsoft urunlerinde trojan meshurdu artik is hayatinda da microsoft trojanlari var! (bknz nokia CEO)Olay ...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 6 yıl ApsinteX
ApsinteX


LİNUX-ANDROİD ve TROJEN Gerçekten Mükemmelsin Sana Daha Ne Söyleyebilirim Tabi Ki Koca Bir HİÇ Tebrikler Fanatik Değilim Ama LİNUX Nedir? Kullanmadığın ve Hiç Birşey Bilmediğim Sistemler Hakkın Da Konuşma Bence.

Bu konuda bir bilginiz varsa neyi kastettiği ve ne anlama geldiği belli olmayan bölük pörçük kelime gruplarını ardı ardına sıralamak yerine daha açıklayıcı yazarak hepimizi bilgilendirebilirsiniz. Henüz satın alabileceğim bir cihaza ulaşamadığım için kullanamadığım Firefox os hariç yukarıda sözünü ettiğim sistemleri neredeyse en dip noktalarına kadar kullandım. Kullanmadığım bir os hakkında yorum yapmam. Dediğim gibi engin bilgilerinizle cehaletimizi bir nbze olsun giderebilirseniz ziyadesiyle memnun oluruz. Tanımadığınız bir insanla emir kipinde konuşarak nezaket dersi verdiğiniz gibi. Üstelik mobil işletim sistemlerinden söz ediyoruz Linux lafzına yukarıda hiç değinmedim. Android işletim sistemini linux tabanlı olarak görüyor ve onu kastediyorsanız çok yanlış gelmişsiniz derim.
ApsinteXLİNUX-ANDROİD ve TROJEN Gerçekten Mükemmelsin Sana Daha Ne Söyleyebilirim Tabi Ki Koca Bir HİÇ Tebrikler Fanatik Değilim Am...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lido 6 yıl
Nokia da meego yu kendi evladı gibi göreydi iyiydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 6 yıl
haberi okuyunca forumda çok moda olan "evlat olsan sevilmezsin" lafı geldi aklıma niyeyse...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yan Sanayi 6 yıl
Hangi baba evladını 24 ay yaşatır sonra desteği keser?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrtAltg 6 yıl Yan Sanayi
Yan Sanayi

Hangi baba evladını 24 ay yaşatır sonra desteği keser?

yani samsung gibi hada htc gibi yapacaktı hiç güncelleme vermiyecekti olacaktı apple verdide ne oldu her daim sattığı cihazın arkasında oldu edilmedik laf bırakılmadı
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrRain 6 yıl
waywedie
WP için bildirim çubuğu gerekli mi? Olsa iyi olur belki ama ben eksikliğini hissetmiyorum. Zaten ekran koruyucu pozisyonunda kaç adet e posta, mesaj geldiği, cevapsız çağrılar gözüküyor. Ana ekranda live tiles sayesinde keza herşey gözüküyor. Mesaj geldiğinde, ya da bir uyarı için ekranın üstünde yazı çıkıyor. Dolayısıyla bildirim çubuğu olmazsa olmaz değil. Ama daha kritik eksikler var. mesela VLCplayer hala gelmedi, dosya yöneticisi olsa çok iyi olur. Bunun gibi önemli eksikler varken bildirim çubuğu, instagram falan hikaye bence.

Sistemin arayüzü bildirim çubuğuna ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanmış. Bu yenilikçi tasarım benim çok hoşuma gitse de, kullanıcılar wifi,3g gibi ayarların değiştirebileceği, en son bildirimleri satır satır görebileceği bir yer arıyor. (bu arada bildirim hiç gelmiyor değil, yeni bir uyarı ya da mesaj geldiğinde ekranın üst tarafında bir bar beliriyor.)
Duyduğuma göre Windows Phone, geri tuşuna basılı tutulduğunda (arka plan görevlerinin açıldığı yer), bu ekranda görünen ilk pencere bildirim ekranı olacak. Sola doğru ise arka planda çalışan diğer uygulamalar görüntülenecek.
Bunun ne faydası var? Bence çok sıradışı bir özellik. Diğer işletim sistemlerinde tam ekran uygulamalarda bildirim çubuğuna erişilemezken wp da kapasitif bir tuşa atanarak her an erişime hazır hale getirilecek. Umarım bunun üzerinde durur ve geliştirirler.
Ayrıca wp cihazlarda yer alan kapasitif arama tuşu sadece bing, yandex ya da google ı aktif ediyor. Yeni bir güncelleme ile bing üzerinden dahili arama da yapılabileceğini öğrendik. Yani telefonunuzda bir mesaj, oyun ya da kişiyi arıyorsanız kapasitif arama tuşuna basıp burdan arayabileceksiniz. Bu arama aynı zamanda web üzerinden de arama yapacak.
Daha birçok gelişme mevcut, unity ile ilgili haberi okumuşsunuzdur. Bu entegrasyon sayesinde wp platformunun gelişmesi çok daha büyük bir ivme kazanacaktır.
Önyargıyı, marka fanatikliğini bir kenara bırakıp hepbirlikte rekabetin ve gelişen teknolojinin tadını çıkaralım :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
şimdikizaman 6 yıl MrRain
MrRain

waywedie

WP için bildirim çubuğu gerekli mi? Olsa iyi olur belki ama ben eksikliğini hissetmiyorum. Zaten ekran koruyucu pozisyonunda kaç adet e posta, mesaj geldiği, cevapsız çağrılar gözüküyor. Ana ekranda live tiles sayesinde keza herşey gözüküyor. Mesaj geldiğinde, ya da bir uyarı için ekranın üstünde yazı çıkıyor. Dolayısıyla bildirim çubuğu olmazsa olmaz değil. Ama daha kritik eksikler var. mesela VLCplayer hala gelmedi, dosya yöneticisi olsa çok iyi olur. Bunun gibi önemli eksikler varken bildirim çubuğu, instagram falan hikaye bence.


Sistemin arayüzü bildirim çubuğuna ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanmış. Bu yenilikçi tasarım benim çok hoşuma gitse de, kullanıcılar wifi,3g gibi ayarların değiştirebileceği, en son bildirimleri satır satır görebileceği bir yer arıyor. (bu arada bildirim hiç gelmiyor değil, yeni bir uyarı ya da mesaj geldiğinde ekranın üst tarafında bir bar beliriyor.)

Duyduğuma göre Windows Phone, geri tuşuna basılı tutulduğunda (arka plan görevlerinin açıldığı yer), bu ekranda görünen ilk pencere bildirim ekranı olacak. Sola doğru ise arka planda çalışan diğer uygulamalar görüntülenecek.

Bunun ne faydası var? Bence çok sıradışı bir özellik. Diğer işletim sistemlerinde tam ekran uygulamalarda bildirim çubuğuna erişilemezken wp da kapasitif bir tuşa atanarak her an erişime hazır hale getirilecek. Umarım bunun üzerinde durur ve geliştirirler.

Ayrıca wp cihazlarda yer alan kapasitif arama tuşu sadece bing, yandex ya da google ı aktif ediyor. Yeni bir güncelleme ile bing üzerinden dahili arama da yapılabileceğini öğrendik. Yani telefonunuzda bir mesaj, oyun ya da kişiyi arıyorsanız kapasitif arama tuşuna basıp burdan arayabileceksiniz. Bu arama aynı zamanda web üzerinden de arama yapacak.

Daha birçok gelişme mevcut, unity ile ilgili haberi okumuşsunuzdur. Bu entegrasyon sayesinde wp platformunun gelişmesi çok daha büyük bir ivme kazanacaktır.

Önyargıyı, marka fanatikliğini bir kenara bırakıp hepbirlikte rekabetin ve gelişen teknolojinin tadını çıkaralım :)

Geri tuşuna basılı tutarak arka planda çalışan uygulamaları açtığımızda çalışan uygulamaları da kapatma seçeneği ekleseler süper olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LightningRaven 6 yıl
Nokia.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
akraba evliligi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Kendi evlatlarımız gibi.
-Eeee o zaman niye bildirim çubuğu vermiyorsunuz, kullanıcılar Facebook, Instagram gibi bir sürü sorunlar sayıyorlar???
-Eh, Ehemmmm, Şeyyy. Evladını dövmeyen dizini döver...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Katibim 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Kendi evlatlarımız gibi.

-Eeee o zaman niye bildirim çubuğu vermiyorsunuz, kullanıcılar Facebook, Instagram gibi bir sürü sorunlar sayıyorlar???

-Eh, Ehemmmm, Şeyyy. Evladını dövmeyen dizini döver...

pardon bu bildirim çubuğu ve instagram ne işe yarıyor ios ve androidde hiç kullanmadımda,zaten önceleri iostada yoktu dimi bildirim çubuğu?apple bunu yeni bir özellik gibi kakalamıştı millete
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl
Apple disinda hepsi birbirine muhtac
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tirion Fordring 6 yıl Jül Sezar
Burn in Hell

Apple disinda hepsi birbirine muhtac

birbirine muhtaç dediğin şirketlerden biri microsoft farkındasın di mi hani şu apple'ı katlayacak büyüklükteki microsoft
nokia'ya değinmiyorum bile.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 6 yıl
Microsoft bir çok şeyde olduğu gibi mobilde de fena çuvallama aşamasındaydı ki Nokia ile işbirliği onu Mobil konusunda önemli yerlere getirme yolunu açtı.

Geçmişe gidelim. Bill Gates Internet'in önemli olduğunu bilse bile Windows işletim sistemine güvenip ağırlık vermedi. Sonuç ortada. Internet Explorer (ne kadar küfretsenizde) şu anda 2. sırada kullanım istatistiklerine sahip. Chrome 2012 ortalarında IE'yi geçti. (Kaynak: gs.statcounter.com/...

Geçelim, Microsoft mobil konusunda Windows CE ile başladığı hikayesinde 6.5'te bir dur dedi. Çünkü çok büyük sıkıntıları vardı. (HP Ipaq kullandım, hani delirmemek içten değildi) (Kaynak:http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_mobile)

Mobil tarafındaki bu durgunluğu 2007'deki iPhone lansmanı ile yeniden celallendi. O zamanlar piyasanın tek hakimi Symbian idi. (kaynak:http://gs.statcounter.com/#mobile_os-ww-monthly-200807-201303)

Toparlayalım;

Microsoft 5,6 ve 6.5 deki facialardan ders alıp, Vista rezaletini 7 ile toparlayınca 8 ile bir ekosisteme geçme planlamasını devreye soktu. Aslında plan basitti. Apple ekosistemini yıllarca kendi planlarından uzak tutan Gates, Apple'ın muhteşem çıkışı ve ekosistem genleşmesi ağzını sulandırmıştır eminim.

Bu arada arama motoru kısmında live ile hüsranı yaşayıp bing ile çıkmaya çalışsa da olmadı olamadı. Google'ı kıramadı.

Bu arada aynı microsoft 1999-2000 seneleri civarında MSN Messenger ile ICQ'nın tahtını gayet de fena bir şekilde devirmişti bunu da belirteyim.

Herkesin gönlünde, ki benim gönlümde yoktu, Nokia'nın android ile anlaşması yatıyordu. Ama Microsoft global pazarda cihaz üretimi ve marka bilinirliği sebebiyle milyar dolarları Nokia'ya bastı. E paarayı veren düdüğü çalar. ELOP da CEO oluverdi. Bunda da tuhaflık yok.

Bundan sonra Microsoft'un ve dolayısıyla Nokia'nın tek amacı ekosistemi genişletmek. Stratejik anlamda da çok doğru hamleler ile ürünlerini çıkarıyorlar.

En kısa zamanda tablet de gelecek.

Wp8 bence önemli avantajlara sahip. iOS gibi.

Android ise bu gidişle daha çok dallanıp budaklanacak. Ben olsam segmentlere bölerim. Bilemiyorum. 18 ayrı API level, onlarca farklı cihaz gidişat pek iyi değil gibi. Çok dallandı çok budaklandı.

iOS ve WP8 ise daha kararlı bu konularda.

Netice itibariyle Microsoft mobilde, bu sefer de başarısız olursa, tamamen çekilmek zorunda kalır.

Zaten paraları Lisanslardan yeterince götürüyor. Windows gelirleri bi tarafa Enterprise Aggreement ile %300'lere varan marjlarla satıyor. Kısaca denizde kum microsoft'ta para. :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl Jül Sezar
Burn in Hell

Apple disinda hepsi birbirine muhtac

Doğru kaynak kodlarını yayınlasa batması saatler sürmeyecek olan arayüzünü xerox tan araklayan firma değil mi? Güldürdün elma şekeri.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homeedition88 6 yıl
alaz1903

@homeedition88 katılmıyor ve tam tersini düşünüyorum. aslında gelinen nokta itibarı ile microsoft nokiaya göbekten bağlanmış durumda. nokianın desteği olmazsa wp projesi başlamadan sekteye uğrar. wp cihazlardaki satış rakamları da bu dediğimi doğrular nitelikte. nokia bugün hangi işletim sistemini kullansa yine satışını yapar...


Tüm mesaji ainti yapmadim kalabaliklasmasin yazdiklarimiz diye.

Bazi noktalarda yanlis anlasildigimi dusunuyorum. Ilki android'in acik bir platform oldugunu konusunu. Bir telefon ureticisi gunumuzde yanlizca iki mobil isletim sistemi secenegine sahip. (ubuntu - Mozilla os - Ali baba os - Joomla henuz beta halinde oldugunu bildigimiz icin onlari saymadim) Bunlardan biri android digeri windows mobile 8. Android ile google microsoft'un windows ile basardigindan fazlasini basarmis durumda is modeli ve ekosistem olarak. Bu durumu android'in acik sistem olmasindan oturu oldugunu iddia etmek istemedim aslinda oyle bir sey de soylemis degilim. Android icin para odenmedigini ve kaynak kodlarin cogunda ureticilerin degisiklik yapabildigini soyledim.

Edit: Yanlislikla yazimi bitirmeden gondere bastigim icin buradan editleyerek devam ediyorum :)

Bu is modeli microsoft'un is modelinden daha basarili oldu. Keza ekosistemdeki gelistiriciler icin microsof'un is modeli google'a gore genel bazi zorunluluklarla dolu. Kisacasi microsoft'un is modeli ornegin sony tarafindan benimsenmedi ve sistemin disinda kalarak sadece android de kalmayi tercih etti. Samsung mesela iki platformdada var tabii htc de ayni sekilde. Burada anlatmak istedigim android den uzak durmanin akillica bir hareket olmadigidir. Herkes tercih etti diye dogrudur da demek istemiyorum ama tercih edilmemesi yuzunden nokia'nin kaybettikleri kazandiklarindan daha fazla oldugunu ispat etmeye calisiyorum. Nakit rezervlerinin tepe taklak oldugunu tekrar belirtmek istiyorum...

Nokia'nin microsoft ile olan calisma sisteminde her iki tarafinda birbirine ihtiyaci oldugu elbette dogrudur fakat nokia aldigi destek paralar haricinde bu isten karli cikmadi. Cikmadigi ekonomik olarak, is plani olarak ortada aslinda. Satis rakamlari eskiye oranla ve rakiplerine oranla dusuk, guncelleme destegi veremiyor eski kullancilari icin afedilmez birsey. Istedigi donanim ozelliklerini kafasina gore koyamiyor cunku microsoft yazilim olarak destek sunmasini beklemek zorunda... Ornegin Full hd ekran kullanamiyor, ornegin 2 gb ram kullanamiyor 36mpx kamera kullanamiyor v.b

Simdi iki tarada bakarsak bu is planinda kimin karli oldugunu gorebiliriz.... Bence Nokia satis rakamlari olarak, rakiplerin sundugu yenilikler acisindan da geride ve zararda...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 6 yıl
giogo

çok fazla uzatmadan şunu diyeceğim ingilizceniz var ise youtube üzerinden vidyoya tekrar bakın. orada geçen diyologlara dikkat edin... ya da ben sizin için burada kısa bir özet geçeyim.
sunucu nokia 920 nasıl diye soruyor elop şimdi onu geçelim hacı ben sana 620'yi anlatayım hele bi diyor. oralara var daha diyor. sunucu da cebinden ayfon çıkarıp: bak şimdi bende ayfon var. ama bunu istemiyorum (bu arada gülüşmeler ile ayfon nazikçe yere konur) nokyaya geçmek istiyom ben çünkü nokyaya güveniyorum. ne zaman çıkacak şu 920 sen hele bi onu de bana der.
işin özü budur. tamamen iki taraflı reklam hareketleridir. ancak bizim medyamız/basınımız "Nokya siosu ayfonu yere fırlattı auuuvvv" şeklinde başlık atmayı sevdiğinden olay çok farklı yerlere çekiliyor işte böyle.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Katibim 6 yıl Ciddiyetsiz
Ciddiyetsiz

giogo



çok fazla uzatmadan şunu diyeceğim ingilizceniz var ise youtube üzerinden vidyoya tekrar bakın. orada geçen diyologlara dikkat edin... ya da ben sizin için burada kısa bir özet geçeyim.

sunucu nokia 920 nasıl diye soruyor elop şimdi onu geçelim hacı ben sana 620'yi anlatayım hele bi diyor. oralara var daha diyor. sunucu da cebinden ayfon çıkarıp: bak şimdi bende ayfon var. ama bunu istemiyorum (bu arada gülüşmeler ile ayfon nazikçe yere konur) nokyaya geçmek istiyom ben çünkü nokyaya güveniyorum. ne zaman çıkacak şu 920 sen hele bi onu de bana der.

işin özü budur. tamamen iki taraflı reklam hareketleridir. ancak bizim medyamız/basınımız "Nokya siosu ayfonu yere fırlattı auuuvvv" şeklinde başlık atmayı sevdiğinden olay çok farklı yerlere çekiliyor işte böyle.

920 demiyor 928 diyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 6 yıl ekrem71
ekrem71


Kaynak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 6 yıl
Herkes bir parça doğrulardan bahsetmiş
. Aslında hepsi doğru ama eksik noktalarıda yok değil. O yüzden bütün verdiğiniz bilgileri kısmen harmanlayıp ortak ve doğru yorumu ortaya çıkartabilirsiniz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
919 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, microsoft ve nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl BlackBerry Z10 video inceleme "En yeni BlackBerry test masamızda" 6 yıl Toshiba'nın yeni nesil 4K televizyonları, Blu-ray oynatıcıları ve diğer yenilikleri Amsterdam'da takip ettik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim