Microsoft, Windows Phone cihazlarını kendi evlatları gibi görüyor

Haber Editörü
Windows Phone 8 ile akıllı telefon pazarında çıkış hedefleyen ve donanım ortaklarıyla beklentilerin üzerinde satış yapan Microsoft, işletim sistemini kapalı bir ekosistem olarak tutuyor ve kuralları kendisi belirliyor.
Windows Phone işletim sistemli bir Surface telefonu iddiaları ile ilgili bir demeç veren Microsoft kıdemli pazarlama şefi Casey McGee, ortakların üretim süreçleri ile çok yakından ilgilendikleri için bir Surface telefonuna ihtiyaçları olmadığını, zaten Windows Phone cihazlarının ve özellikle Nokia'nın kendi evlatları gibi olduğunu dile getirdi.
McGee, ortakların donanım prototiplerini daha erken ellerine aldıklarını ve nelerin olması gerektiği konusunda yön verdiklerini belirtirken, bu ilişkiden memnun olduklarını ve yapılan işe etki etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
McGee'nin bu açıklamaları, Microsoft'un Nokia'ya bakış açısını da ortaya koyuyor. Zira artık sistem güncellemeleri Nokia ile ortak geliştiriliyor ve ilk olarak Nokia cihazlarında deneniyor. HTC'nin WP8 amiral gemi modeli 8X'in Microsoft ile sıkı işbirliği sonrasında ortaya çıktığı da lansman sonrasında vurgulanmıştı.
http://www.pocket-lint.com/news/50526/nokia-windows-phone-microsoft-boss Yorum Yaz Paylaş Tweetle
android'in özgür bir platform olduğunu düşünenler çok ama çok yanılıyor. arkasında google'ın gelişme ve her şeye hakim olma hırsının olduğu bir sistemden söz ediyoruz. google'ın motorola'yı satın alarak donanım işine gireceğinin sinyallerini vermesi ve nexus cihazlarda samsung'u bypass etmesi sözünü ettiğin göbekten bağımlılık noktasında samsung'u tedirgin eden bir gelişme. şimdi soru şu: kendi telefonunu çıkaran google önceliği ve avantajları kendi cihazlarına mı verir, yoksa samsung, htc, huawei gibi android kullanan diğer üreticilere mi? bu açıdan bakılırsa şu anda en bağımlı firma samsung gibi görünüyor. onlar da arka planda geliştirdikleri Tizen projesi ile b planı oluşturarak bu bağımlılktan kurtulma derdindeler. google'un firefox işletim sistemini kullanacağını açıklayan şu anda ismini anımsayamadığım çinli bir firmaya (zte olabilir) gözdağı vermesi ile ilgili bir haber yayınlanmıştı donanımhaber'de isteyen arayıp bulabilir. google'ın ne kadar masum olduğunu buradan anlayabilirsiniz. keza aynı google wp'nin gelişim aşamasında wp için app yapmayarak, yapmadığı gibi google maps sitesinin yalandan bahanelerle bir süre wp8 tarayıcıda açılmasına bile izin vermeyerek wp ekosisteminin gelişimine elinden geldiği ölçüde taş koymaya çalışıyor ama harita uygulaması günümüzün büyük pazarı olan ios'tan kovulmasına rağmen kullanıcı sayısı ve reklam pastasından dolayı koştura koştura ios'a official maps app yapıyor. bir de nokia ms ilişkisi ile abd'nin global stratejisi arasında ilişki kurulmuş. kısmen doğru... ancak google ve apple'ın hangi ülkenin daha saldırgan pazarlama stratejisine sahip firmaları olduğu da gözden kaçırmayalım. gerçek anlamda özgür yazılım isteyen ve destekleyen pazara girecek olan FIREFOX OS'a destek verir der ve kaçarım.
Edit: Trojan konusuna gelince wp8 şu anda trojan, virüs, takılma, resetlenme bulunmayan yegane ve en güvenli işletim sistemi. İsterseniz 512 mb ram'li alt sınıf bir wp8 cihaz olan lumia 620 ile android ve ios'un amiral gemilerini alın; akıcılık ve takılma açısından kıyaslayın. Hardware'in gücünü test eden sentetik testlere bakmayın, cihazları elinize alın ve direk kullanım deneyimini ölçün. Sistem henüz kırılamadı ve uzun süre de öyle kalacak gibi görünüyor. ios sürümlerinin yayınlandıktan bir hafta sonra jailbreak edilmesi ve jailbreak'li kullanılması onu da tehlikelere açık hale getiriyor. Android ve trojan konusunda yorum yapmıyorum bile.
Olay Nokia'yi windows phone eko sistemine kole yapmakmis. Microsoft windows phone'u htc, samsung, sony gibi ayni zamanda android ureticilerine teslim edemezdi cunku ureticiler android'e para odemedigi gibi istedikleri gibi ozellestirebiliyorlar da. bir zaman gelir de uretici firmalar bu eko sistemlerden biri arasinda secim yapmak zorunda kalirsa diye araya nokia tampon olarak konuldu. Diger ureticiler platformu terketse yada diger platformun aleyhine windows a daha az ozenirlerse nokia her zaman hazir!!! Orta ve alt fiyat segmentinde microsoft'u yayginlastiracak, eko sisteme gelistirici kazandiracak (symbian'dan kalma baglantilari sayesinde), diger ureticilerin ozenmeden cikarttiklari amiral telefonlara karsi rekabeti kizistiracak amiral urunler cikartacak ama sirketin karlilik ve satisi artirmasini saglayak androide urun cikartmayacak. Alin size trojan girmis nokia :) Aslinda a.b.d'nin global stratejisinin ozeti gibi degil mi?
Bu konuda bir bilginiz varsa neyi kastettiği ve ne anlama geldiği belli olmayan bölük pörçük kelime gruplarını ardı ardına sıralamak yerine daha açıklayıcı yazarak hepimizi bilgilendirebilirsiniz. Henüz satın alabileceğim bir cihaza ulaşamadığım için kullanamadığım Firefox os hariç yukarıda sözünü ettiğim sistemleri neredeyse en dip noktalarına kadar kullandım. Kullanmadığım bir os hakkında yorum yapmam. Dediğim gibi engin bilgilerinizle cehaletimizi bir nbze olsun giderebilirseniz ziyadesiyle memnun oluruz. Tanımadığınız bir insanla emir kipinde konuşarak nezaket dersi verdiğiniz gibi. Üstelik mobil işletim sistemlerinden söz ediyoruz Linux lafzına yukarıda hiç değinmedim. Android işletim sistemini linux tabanlı olarak görüyor ve onu kastediyorsanız çok yanlış gelmişsiniz derim.