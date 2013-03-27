Microsoft, Windows Phone cihazlarını kendi evlatları gibi görüyor





Windows Phone 8 ile akıllı telefon pazarında çıkış hedefleyen ve donanım ortaklarıyla beklentilerin üzerinde satış yapan Microsoft, işletim sistemini kapalı bir ekosistem olarak tutuyor ve kuralları kendisi belirliyor.





Windows Phone işletim sistemli bir Surface telefonu iddiaları ile ilgili bir demeç veren Microsoft kıdemli pazarlama şefi Casey McGee, ortakların üretim süreçleri ile çok yakından ilgilendikleri için bir Surface telefonuna ihtiyaçları olmadığını, zaten Windows Phone cihazlarının ve özellikle Nokia'nın kendi evlatları gibi olduğunu dile getirdi.





McGee, ortakların donanım prototiplerini daha erken ellerine aldıklarını ve nelerin olması gerektiği konusunda yön verdiklerini belirtirken, bu ilişkiden memnun olduklarını ve yapılan işe etki etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.





McGee'nin bu açıklamaları, Microsoft'un Nokia'ya bakış açısını da ortaya koyuyor. Zira artık sistem güncellemeleri Nokia ile ortak geliştiriliyor ve ilk olarak Nokia cihazlarında deneniyor. HTC'nin WP8 amiral gemi modeli 8X'in Microsoft ile sıkı işbirliği sonrasında ortaya çıktığı da lansman sonrasında vurgulanmıştı.

http://www.pocket-lint.com/news/50526/nokia-windows-phone-microsoft-boss