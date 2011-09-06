Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Windows Phone lokasyon takibi iddialarını reddetti

7 yıl
3b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefonların kullanıcılarından izinsiz olarak lokasyon takibi yaptığı iddiasıyla ilk olarak iPhone modeli karşı karşıya gelmişti. Ardından Android işletim sistemine yöneltilen suçlamaların sonuncusu ise geçtiğimiz hafta Windows Phone işletim sistemine karşı yapılmıştı.

Seattle'da bir Windows Phone kullanıcısı kamera yazılımı sayesinde cihazının sanki kendisinden izin almış gibi lokasyon bilgilerini Microsoft'a ait inference.location.live.net sitesindeki uzak bir sunucuyla paylaştığını farketmiş ve yasal makamlara başvurmuştu. Bu takip işleminin kamera yazılımını kullanan tüm Windows Phone cihazlarında meydana gelebileceği ortaya çıkmıştı.

Microsoft mahkeme tarafından incelenmeye başlayan iddiaları reddeden bir açıklama yaptı. Açıklamada tüketici gizliliği konularını büyük bir hassasiyetle ele aldıklarını belirten Micorosoft sözcüsü, lokasyon takibi işleminin sadece kullanıcının izni altında gerçekleşebileceğini, tüm Windows Phone mimarisinin de bu temel üzerine bina edildiğini vurguladı.

Lokasyon veritabanlarına kaydedilen bilgilerin kesinlikle belirli bir kullanıcı veya cihazla ilişkilendirilemeyeceğini söyleyen sözcü Windows Phone kamerası tarafından gerçekleştirilen lokasyon verisi aktarımının herhangi bir bireyi takip veya hareketlerini izleme anlamına gelmeyeceğini aktardı.

Mahkemenin incelemesini tamamlamasının ardından dava açılmasına karar verirse Microsoft için zor bir süreç başlamış olacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umutarslan.com 7 yıl
temel
üzerine bina edildiğini
Google cevirisi heralde :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

temel

üzerine bina edildiğini



Google cevirisi heralde :)


einstein mod on
inşaa edildiği denilmek istendi sanırım :)

einstein mod off

ya daha %5 lik kesimden bahsediliyor sonuçta...
daha önceden de dediğim gibi eğer arada kullanıcı izni varsa mikrosoftun bu davayı kaybetmesi imkansız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbul2007 7 yıl
yok birde kabul etseydi hatta devlet destekli gizli istihbarat amaclı oldugunuda soyleseydi.her urunde yazılımda takıp mekanızması var legal veya ıllagal tek gordugum nerdeyse her yenı teknolojıde insanların ne yaptıgını nerde oldugunu vs vs herseyı takip edebiliyorlar aynı filmlerdeki gibi oldu hayatımız. oyun konsollarına bıle musallat oldular kamera sistemleri ile kontrolculer yaptılar kullanıcının komik durumlarını kayıt altına alıp youtubede yayınlaya bılıyor kım bılır baska nerelerde depolanıyor goruntuler. boyle dusunmemin sebebi sistemdeki kontrolcu israilli bir firma tarafından gelistiriliyor işin içinde israil varsa her türlü pislik olma ihtimali vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batuta 7 yıl
Fotoğrafın nerede çekildiğini kaydediyor olmak kullanıcıyı izlemek anlamına gelmiyormuş. Davayı kaybettin microzoft geçmiş olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Besiktask34 7 yıl
he ben yaptım demiyecekti her halde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl IFA 2011: Toshiba'nın Gözlüksüz 3D'li Qosmio F750'sini Denedik 7 yıl Toshiba'nın 55-inç boyutundaki gözlüksüz 3D destekli televizyonunu inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim