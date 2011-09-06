Microsoft, Windows Phone lokasyon takibi iddialarını reddetti

Akıllı telefonların kullanıcılarından izinsiz olarak lokasyon takibi yaptığı iddiasıyla ilk olarak iPhone modeli karşı karşıya gelmişti. Ardından Android işletim sistemine yöneltilen suçlamaların sonuncusu ise geçtiğimiz hafta Windows Phone işletim sistemine karşı yapılmıştı.





Seattle'da bir Windows Phone kullanıcısı kamera yazılımı sayesinde cihazının sanki kendisinden izin almış gibi lokasyon bilgilerini Microsoft'a ait inference.location.live.net sitesindeki uzak bir sunucuyla paylaştığını farketmiş ve yasal makamlara başvurmuştu. Bu takip işleminin kamera yazılımını kullanan tüm Windows Phone cihazlarında meydana gelebileceği ortaya çıkmıştı.





Microsoft mahkeme tarafından incelenmeye başlayan iddiaları reddeden bir açıklama yaptı. Açıklamada tüketici gizliliği konularını büyük bir hassasiyetle ele aldıklarını belirten Micorosoft sözcüsü, lokasyon takibi işleminin sadece kullanıcının izni altında gerçekleşebileceğini, tüm Windows Phone mimarisinin de bu temel üzerine bina edildiğini vurguladı.





Lokasyon veritabanlarına kaydedilen bilgilerin kesinlikle belirli bir kullanıcı veya cihazla ilişkilendirilemeyeceğini söyleyen sözcü Windows Phone kamerası tarafından gerçekleştirilen lokasyon verisi aktarımının herhangi bir bireyi takip veya hareketlerini izleme anlamına gelmeyeceğini aktardı.





Mahkemenin incelemesini tamamlamasının ardından dava açılmasına karar verirse Microsoft için zor bir süreç başlamış olacak.