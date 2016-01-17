Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Word Flow klavyesi, iOS ve Android'e geliyor

Windows Phone platformunun rekortmen klavyesi Microsoft Word Flow'u diğer platformlarda da görmek ister misiniz? Microsoft, yakın zamanda size bu imkanı sunabilir.
3 yıl
7,6b
1
20
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft Word Flow klavyesi, iOS ve Android'e geliyor


Microsoft'un Windows Phone platformu ve Band akıllı bilekliği için geliştirdiği Word Flow adındaki klavye, şüphesiz mobil dünyanın en iyilerinden birisi. Geçtiğimiz yıllarda, en hızlı mobil klavye olarak 2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren uygulama, şimdi yönünü diğer platformlara çevirdi.

Windows 10 mobil Insider programına katılanlara gönderilen resmi bir epostada, Word Flow klavyesinin diğer platformlara da yayınlanacağı ifade edildi. İşe ilk olarak iOS platformundan başlanacak. Halen geliştirme aşamasında olduğu için, net bir tarih mevcut değil. Firma son olarak Cortana sesli asistanını diğer platformlara sunmuştu.

Çok hızlı kelime önerileri ve düzeltmeler yapabilen Word Flow, klavye üzerinde sürükleme yoluyla çalışıyor. Tuşa basma konseptine göre biraz zor olsa da, Word Flow kolaylıkla bunun üstesinden gelebiliyor. Hali hazırda hızlı yazma rekoru Fleksy'ye geçmiş olsa da, Word Flow başarılı işlere imza atacaktır.  

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Word-Flow-keyboard-coming-to-iOS-and-Android_id77475 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cangunner 3 yıl en beğenilen
Tam Windows Phone'dan iPhone'a geçip eksikliğini hissettiğim bi mevzuydu. Teşekkürler Microsoft :)
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 3 yıl
Microsoft, Windows Mobile'dan çok Android ve iOS'a yoğunlaşır oldu. Ne olacak bu Microsoft'un hali.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
MS ihtiyaçları öngörüp projeler geliştirir
google ise en çok ne gidiyor ise onu kendine entegre etme hastası !
dahası MS -0- dan bir işletim sistemi ortaya koyabiliyorken
google ise linux üzerine emülatörle sanal makine çalıştırıyo
MS ihtiyaçları öngörüp projeler geliştirirgoogle ise en çok ne gidiyor ise onu kendine entegre etme hastası !dahası MS -0- dan bir işletim sistemi or...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
psirik 3 yıl
Windows phone'da tek kalma sebebim bu. Diğer platformlarda böyle bir klavye yok. Klavye sözlüğü, tahminleri, düzeltmeleri harika. Android'e aynısını getirirse neden Windows Phone kullanayım ki?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
cangunner
Tam Windows Phonedan iPhonea geçip eksikliğini hissettiğim bi mevzuydu. Teşekkürler Microsoft :)

böylelikle microsoftun büyüklüğünü kabul ediyorsun yani :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
SwiftKey kullanmayı tercih ederim. 2 senedir kullanıyorum. Tüm Android ve İOS kullanıcılarına tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmtayd 3 yıl
İnşallah Türkçe desteğiyle gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dostum kertenkele 3 yıl
SwiftKey den iyimi değilmi onu diyin helebi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 3 yıl
Windows Phone'u Android gibi yapamayınca Android'i Windows Phone gibi yapmaya çalışıyor Microsoft :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
MS ihtiyaçları öngörüp projeler geliştirir
google ise en çok ne gidiyor ise onu kendine entegre etme hastası !
dahası MS -0- dan bir işletim sistemi ortaya koyabiliyorken
google ise linux üzerine emülatörle sanal makine çalıştırıyo
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 3 yıl
Bu gidişle 3 4 yıla hepsini içeriden ele geçirmiş olacak MS sonra hepsi Windows olacak.



Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylmzsngl 3 yıl
Çok başarılı bir klavye gerçekten. Alışınca çok da pratik oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thinkwithbrain 3 yıl
yakaşık 3 yıldır WP kullandıktan sonra androide geçtim ve eksikliğini en çok hissettiğim şey buydu. WP klavyesi gibisi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 3 yıl
Lumia kullanmıştım, normal klavyesi de iyiydi tahminleri falan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7577 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, microsoft word flow ve
5 etiket daha word flow on android word flow on ios Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Android cihazından sildiğiniz uygulama ve oyunları kolayca bulun 3 yıl Nintendo'nun ilk mobil oyunu Miitomo, Mart ayında geliyor 3 yıl WhatsApp artık tamamen ücretsiz 3 yıl Uber ve Airbus'dan önemli ortaklık 3 yıl Huawei'nin yeni melez dizüstü modeli detaylanıyor 3 yıl SpaceX, okyanus üstü inişte yine sorun yaşadı 3 yıl Samsung'un yeni fitness takip bilekliği internete sızdırıldı 3 yıl Özçekim odaklı Oppo F1, Avrupa'da satışa çıkıyor 3 yıl Ortaokul ve Lise müfredatlarına kodlama dersleri ekleniyor 3 yıl Mobilite: Xiaomi Redmi 3, Huawei P9, LG G5, Xperia C6 ve dahası... 3 yıl Qualcomm'dan Çin'e özel sunucu odaklı yonga seti 3 yıl AMD'den ARM tabanlı sunucu işlemcisi: Opteron A1100 3 yıl SwiftKey Klavye Uygulaması inceleme videosu 3 yıl Sadece Windows 10, Intel Kaby Lake ve AMD Zen işlemcileri tam destekleyecek 3 yıl Apple Watch 2 beklenenden daha geç tanıtılabilir 3 yıl Microsoft HoloLens hakkında yeni detaylar 3 yıl Akıllı telefon sektörü büyümeye devam ediyor 3 yıl 2015'in en çok satan oyunu Call of Duty: Black Ops 3 oldu 3 yıl Intel'in geçen yıl son çeyrek raporlarında durgunluk belirtileri 3 yıl AMD Polaris grafik mimarisi iki kategoriye bölündü 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Word Flow klavyesi, iOS ve Android'e geliyor Sonraki Windows 10, anketlere olumlu olarak yansıyor 3 yıl Netflix, Punisher dizisi için hazırlıklara başladı 3 yıl Intel'in en güçlü 4 çekirdekli işlemcisi geliyor 3 yıl Apple Mac Pro bir oyun bilgisayarı olsaydı... İşte MSI Vortex! 3 yıl Snapdragon 820 yonga seti, Samsung ile daha avantajlı 3 yıl 9$'lık bilgisayar: CHIP 3 yıl Microsoft Lumia 650'nin fiyatı belli oldu 3 yıl Apple ücretsiz sağladığı iTunes Radio uygulamasını kaldırıyor 3 yıl Interact ile kişilerinizi etkili şekilde yönetin 3 yıl Yeni Olympus PEN-F fotoğraf makinesi ortaya çıktı 3 yıl Dropbox için çevrimdışı müzik uygulaması: Jukebox 3 yıl Mac platformunda Windows'u yüklemeden yazılımlarını çalıştırın 3 yıl İnsansı robot ATLAS, temizlik işlerini de öğrendi 3 yıl Xperia C4, Marshmallow'dan önce Android 5.1 güncellemesini de alacak 3 yıl Virgin Galactic, Adidas imzalı özel uçuş giysisini tanıttı 3 yıl Compulab Airtop: 200Watt güç tüketen fansız bilgisayar sistemi 3 yıl Huawei P9 tasarım şeması ortaya çıktı 3 yıl Android uygulamaların istediği erişim izinlerinin kullanıcıları bunalttığı bilimsel olarak kanıtlandı 3 yıl Boeing'in yeni uçak tasarımı göz kamaştırıyor 3 yıl 2si1 "Hareketsiz" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim