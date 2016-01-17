Microsoft Word Flow klavyesi, iOS ve Android'e geliyor





Microsoft'un Windows Phone platformu ve Band akıllı bilekliği için geliştirdiği Word Flow adındaki klavye, şüphesiz mobil dünyanın en iyilerinden birisi. Geçtiğimiz yıllarda, en hızlı mobil klavye olarak 2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren uygulama, şimdi yönünü diğer platformlara çevirdi.





Windows 10 mobil Insider programına katılanlara gönderilen resmi bir epostada, Word Flow klavyesinin diğer platformlara da yayınlanacağı ifade edildi. İşe ilk olarak iOS platformundan başlanacak. Halen geliştirme aşamasında olduğu için, net bir tarih mevcut değil. Firma son olarak Cortana sesli asistanını diğer platformlara sunmuştu.





Çok hızlı kelime önerileri ve düzeltmeler yapabilen Word Flow, klavye üzerinde sürükleme yoluyla çalışıyor. Tuşa basma konseptine göre biraz zor olsa da, Word Flow kolaylıkla bunun üstesinden gelebiliyor. Hali hazırda hızlı yazma rekoru Fleksy'ye geçmiş olsa da, Word Flow başarılı işlere imza atacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Word-Flow-keyboard-coming-to-iOS-and-Android_id77475