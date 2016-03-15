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Microsoft: Xbox One ve PS4 oyuncuları birlikte online oyun oynayabilecek

Microsoft, Xbox One için son dönemlerde radikal kararlara imza atıyor. Şimdi de cross-network desteği sayesinde Playstation 4 ve Xbox One oyuncuları online oyun oynayabilecek.
3 yıl
2,9b
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6
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Son dönemlerin en hareketli oyun firması olan Microsoft kısa bir süre önce Xbox One'da donanımsal güncelleme yapılacağının sinyallerini vermişti. Şimdi de Xbox One için cross-network desteği duyuruldu. Yani Xbox One oyuncuları PC ve Playstation 4 oyuncularıyla birlikte online oyun oynayabilecek.

Duyuruyla birlikte Rocket League'in Xbox One ve diğer platform arasında online olarak oynanabilecek ilk oyun olduğu da açıklandı. İlkbahar mevsimi bitmeden yapılacak güncelleme sayesinde cross-network desteğinin Xbox One'a geleceği belirtildi.

Tabi Microsoft bu desteği geliştiricilere bırakmış durumda. Eğer geliştiriciler istemezse oyunlarına bu desteği eklemeyebilecekler. Rocket League gibi oyunlarda bu özellik güzel olabilir, ama FPS oyunlarında adil olmayan durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle Counter Strike: Global Offensive gibi PC tabanlı oyunlarda konsollarla arada önemli avantaj farkı olacaktır.

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Microsoft_Xbox_One_ve_PS4_Oyunculari_Birlikte_Online_Oyun_Oynayabilecek-83141.htm Yorum Yaz
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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Bükemediğin bileği öp Microsoft...
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DH Misafiri 3 yıl
xbox one win10 entegresi çok şey kattı.Dx12,ea access,elite controller,hızlı arayüz,gold üyelere verilen kalite oyunlar,sağlam live yapısı,sessiz konsol
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Sevgili Alkan Adakaner öznellikten kurtulup nesnel bir anlatımla haberi yazdığın için seni kutlarım. İyi bir örneksin...
"Rocket League gibi oyunlarda bu özellik güzel olabilir, ama FPS oyunlarında adil olmayan durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle Counter Strike: Global Offensive gibi PC tabanlı oyunlarda konsollarla arada önemli avantaj farkı olacaktır."
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津波 3 yıl
Bir ara en düşük donanımda bile yüksek donanım isteyen online oyunları oynanabilecek bir sistem geliştirildiği ile ilgili bir haber yapılmıştı. Şimdi bulamadım ama burda da yayınlanmıştı. Bir şirket bu işi üstlenip platformları bu sistemle idare edebilir. Bir nevi platformları ekrana yansıtarak online bir dünya kurmak gibi.

O haberi bulsam iyi olacak da.

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maximus8282 3 yıl
Zaten en başta olması gereken tüm platformların onlineda oynayabilmesi. Herkeste aynı platforma sahip olmadığı için arkadaşlarınla oynayamıyorsun eğer pc ise kiminin donanımı yetmiyor vs. İnşallah tüm oyunlarda tüm platformlar birleşir. İsteyen istediğini tercih eder. Konsollarada klavye mouse gelir isteyen istediği platformda istediği kontrolcüyle oynar.
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Das Boot 3 yıl
Bu işin külfeti oyun yapımcılarında. Adamlar sunucularını her iki platforma da eş zamanlı bir şekilde sunup ona göre teknik altyapıyı hazırlamaları lazım.
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mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Bükemediğin bileği öp Microsoft...
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