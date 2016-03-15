Microsoft: Xbox One ve PS4 oyuncuları birlikte online oyun oynayabilecek

Son dönemlerin en hareketli oyun firması olan Microsoft kısa bir süre önce Xbox One'da donanımsal güncelleme yapılacağının sinyallerini vermişti. Şimdi de Xbox One için cross-network desteği duyuruldu. Yani Xbox One oyuncuları PC ve Playstation 4 oyuncularıyla birlikte online oyun oynayabilecek.

Tabi Microsoft bu desteği geliştiricilere bırakmış durumda. Eğer geliştiriciler istemezse oyunlarına bu desteği eklemeyebilecekler. Rocket League gibi oyunlarda bu özellik güzel olabilir, ama FPS oyunlarında adil olmayan durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle Counter Strike: Global Offensive gibi PC tabanlı oyunlarda konsollarla arada önemli avantaj farkı olacaktır.

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Microsoft_Xbox_One_ve_PS4_Oyunculari_Birlikte_Online_Oyun_Oynayabilecek-83141.htm

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Duyuruyla birlikte Rocket League'in Xbox One ve diğer platform arasında online olarak oynanabilecek ilk oyun olduğu da açıklandı. İlkbahar mevsimi bitmeden yapılacak güncelleme sayesinde cross-network desteğinin Xbox One'a geleceği belirtildi.