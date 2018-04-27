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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Xbox bölümü rekor gelir elde etti

Fortnite ve Sea of Thieves gibi son dönemin en gözde oyunları Xbox bölümüne rekor gelir ve kullanıcı artışı sağladı. Microsoft ise gelişmelerden oldukça memnun.
1 yıl
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18
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Konsol satışı anlamında Sony büyük başarı elde ediyor olsa da Xbox konsolu önemli gelirler elde etmeye devam ediyor. Bölüm Microsoft’un son çeyrek gelirlerine önemli bir katkı sağladı.

Başarılı oyunlar rol oynadı

Yapılan açıklamaya göre Xbox bölümünün toplamda elde ettiği gelir 2.251 milyar dolar oldu. Geçen yıla göre yüzde 18 artış yaşanırken en büyük katkı donanım değil yazılım ve hizmetler bölümünden geldi. Xbox Live ve üçüncü taraf veya ilk taraf oyunları barındıran bölüm yüzde 24 büyüme sağladı.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Fortnite ve Sea of Thieves gibi dinamo yapımların sayesinde aylık oyuncu sayısı 52 milyondan 59 milyona yükseldi. Yıl bazında yüzde 13 artış yaşandı. Bu oyunların mevcut çeyrek dönemde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Firma genelinde Microsoft’un elde ettiği gelir 24.5 milyar dolar ile yeni bir rekora imza attı. Faaliyet karı da yine 7.7 milyar dolar ile rekor seviyelere yükseldi. Yine hizmet ve destek bölümünün yüzde 50 artışla 10 milyar dolar gelir seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.

 

https://www.tweaktown.com/news/61687/microsofts-xbox-division-earned-2-251-billion-last-quarter/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen MonitörKertenkelesi
MonitörKertenkelesi
Dünyada bu kadar enayi oyun manyağı varken PS de Xbox da kar üzerine kar eder zaten. Bilgisayarcılar da öyle. Bir oyuncunun oyun oynayabilmesi için cebinden 10+20 bin lira para çıkması gerekiyor senelik. Gerek oyunlar, sistem, ekipman vesaire ile.
Böyle bir rakam nedir kimse de düşünmüyor? Herkese normal geliyor çünkü oyun oynamanın ucuzunu göstermiyorlar.
Nedir bu işin ucuzu?
Online olarak kiralık sunuculardan son sistem grafiklerle oyunlar oynamak. Siz sistem kurmuyorsunuz uzaktaki sistem oynatıyor size sadece internet ve bir tv ekranı gerekiyor bir de oyun kolu, klavye.
Böylece ne Xbox Ps PC alırız ne de sistem toplarız ne de oyun satın alırız. Sadece aylık saatlik kiralar ile oyunumuzu oynarız.
Böyle bir teknoloji var ama saklıyorlar.
Dur bakalım bir gün topluca uyanılır veya tıpkı torrent gibi korsan online pazarı çıkar ise ortaya, ancak o zaman bu soygundan kurtuluruz.

Evet arkadaşım bizi engelliyorlar , hep lozan yûzûnden... 2023 de ucuza oyun oynayabileceğiz az sabır , toprak altındaki gtx titan rezervimiz var ama amerika çıkarttırmıyor.
MonitörKertenkelesiDünyada bu kadar enayi oyun manyağı varken PS de Xbox da kar üzerine kar eder zaten. Bilgisayarcılar da öyle. Bir oyuncunun...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Düşünsenize hiç konsola sisteme para vermeden son grafik oyunları hiç bir dert tasa olmadan oynamak mümkün olduğunda yaşanacak rahatlığı.
Artık kimse DVD almıyor müzik CD almıyor. İnternetten dinliyor veya MP3 buluyor ve kalitesi çok çok iyi ve ucuza.
Evinde binlerce DVD film kolleksiyonu yapanlar demode oldu, artık DVD oynatıcılar bile çalışmıyor veya kimse almıyor.
Oyunlar için de bu olacak. Kimse kutulu veya steam oyun olmayacak ve konsol da almayacak veya bilgisayar da toplamayacak.
Herhangi bir ekranda internete bağlı bir hesabınızdan istediğiniz oyunu son grafik ayarları ile oynayacaksınız, hiç takılma derdi olmayacak. İnternet hızınıza bağlı çözünülük sorununuz olacak sadece tıpkı Youtube da olduğu gibi.
Ama firmalar yolunacak kaz buldumu bırakmaz. Bize de böyle bir sisteme geçişe para kazandıkları sürece izin vermezler.
Oyun oynanamın herhangi biri için sıfırdan maliyeti en az 5000 lirayı bulabiliyor. Yıllık olarak. Böyle pahalı başka bir eğlence sektörü olsa olsa Las Vegas kumarhanelerinde olur.
Üstelik bu oyuncu müşterilerin çoğu genç ergen ya da çocuk. Yani kendi paralarını kazanma lüksleri bile yok. Ailesine aldırıyor ve bir ailenin sırf oyun için ayırdığı bütçe neredeyse okul masraflarını geçiyor ve geçecek.
Artık uyanın yahu, paranıza sahip çıkın yolunmaya göz yummayın.
Grafikler daha da iyi oldukça oyunun fiyatı da, sistemin fiyatı da artacak. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ve işte orada bir kırılma noktası olacak.
Önümüzdeki en az 3 sene içinde internet hızının da getirdiği rahatlık ile bu sisteme geçilecek ve artık konsoldan değil oyun kiralamadan zengin olacaklar bu firmalar. Tabii araya reklam da alacakları kesin.
Böyle bir sistem zaten ortaya çıkmıştı ama Sony bunu yapan firmayı satın alarak olayı kapattı. Bakın Gaikai
forum.donanimhaber.com/...

shiftdelete.net/...
Ya da Onlive.

Ama bütün bu platformlara asla izin verilmeyecek.
Şu an Gamehub Türk bir uygulama olarak bağış peşinde koşuyor ama parayı topladığında kısa süre içinde tutulur ise iyi bir fiyata Sony'e satılacaktır buraya yazıyorum.


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Lord Melkor 1 yıl
Ac origins Fc5 God of War Sotc vs. oynadım forumun kardeşlik bölümünde aldığım fiyata sattım.
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Lord Melkor 1 yıl koçari
Ac origins Fc5 God of War Sotc vs. oynadım forumun kardeşlik bölümünde aldığım fiyata sattım.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Dünyada bu kadar enayi oyun manyağı varken PS de Xbox da kar üzerine kar eder zaten. Bilgisayarcılar da öyle. Bir oyuncunun oyun oynayabilmesi için sıfırdan cebinden 10+20 bin lira para çıkması gerekiyor bir kaç sene içinde. Hatta iyi bir fanatik oyuncu için bir senelik ödemesi bu. Gerek oyunlar, sistem, ekipman vesaire ile.
Böyle bir rakam nedir kimse de düşünmüyor? Herkese normal geliyor çünkü oyun oynamanın ucuzunu göstermiyorlar.
Nedir bu işin ucuzu?
Online olarak kiralık sunuculardan son sistem grafiklerle oyunlar oynamak. Siz sistem kurmuyorsunuz uzaktaki sistem oynatıyor size sadece internet ve bir tv ekranı gerekiyor bir de oyun kolu, klavye.
Böylece ne Xbox Ps PC alırız ne de sistem toplarız ne de oyun satın alırız. Sadece aylık saatlik kiralar ile oyunumuzu oynarız.
Böyle bir teknoloji var ama saklıyorlar. Önüne sürekli engeller geliyor veya firmalar satın alıyor.
Bu teknolojiler:
OnLive, Gaikai, GameHub...
Dur bakalım bir gün topluca uyanılır veya tıpkı torrent gibi korsan online pazarı çıkar ise ortaya, ancak o zaman bu soygundan kurtuluruz.

Ve beklenen hazinli sonları. Gaikai ve Onlive, Sony tarafından satın alınarak ortadan kaldırıldı.
chip.com.tr/...
shiftdelete.net/...



2 Yanıt Yanıtla
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Lord Melkor 1 yıl MonitörKertenkelesi
Güncel oyunların %80 ini oynuyorum ve senede cebimden maksimum 100-150 lira çıkıyordur. Ps kullanıcısıyım.
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FRAPS_TR 1 yıl MonitörKertenkelesi
MonitörKertenkelesi
Dünyada bu kadar enayi oyun manyağı varken PS de Xbox da kar üzerine kar eder zaten. Bilgisayarcılar da öyle. Bir oyuncunun oyun oynayabilmesi için cebinden 10+20 bin lira para çıkması gerekiyor senelik. Gerek oyunlar, sistem, ekipman vesaire ile.
Böyle bir rakam nedir kimse de düşünmüyor? Herkese normal geliyor çünkü oyun oynamanın ucuzunu göstermiyorlar.
Nedir bu işin ucuzu?
Online olarak kiralık sunuculardan son sistem grafiklerle oyunlar oynamak. Siz sistem kurmuyorsunuz uzaktaki sistem oynatıyor size sadece internet ve bir tv ekranı gerekiyor bir de oyun kolu, klavye.
Böylece ne Xbox Ps PC alırız ne de sistem toplarız ne de oyun satın alırız. Sadece aylık saatlik kiralar ile oyunumuzu oynarız.
Böyle bir teknoloji var ama saklıyorlar.
Dur bakalım bir gün topluca uyanılır veya tıpkı torrent gibi korsan online pazarı çıkar ise ortaya, ancak o zaman bu soygundan kurtuluruz.

Evet arkadaşım bizi engelliyorlar , hep lozan yûzûnden... 2023 de ucuza oyun oynayabileceğiz az sabır , toprak altındaki gtx titan rezervimiz var ama amerika çıkarttırmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
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esmerbuyucu 1 yıl
Hala film gibi kısa süreli oyunlarla yetinmeyenler olursa şaşırtıcı değil. Zaten can damarını multiplatformlar oluşturuyor.
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DiyarDilimPırasa 1 yıl
Yabancı sitelerde gördüm, kazma ilk xbox kolu olan duke'ü satışa çıkarıyorlarmış. İlk Xbox oyunlarını da satmaya başlardılar ya geriye uyumluluk adı altında.. al sana oyun, al sana nostalji. Yahu 4k Jade Empire oynamak için mi yeni nesle geçti millet. Yeni bir şey sun.
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Kerim5100 1 yıl
Bir HALO... Bir HALO'ya bakar şu satış rakamların ama ne desek boş ne desek gg :/
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hector_1990 1 yıl
devam et bu kafa ile microsoft
konsola özel oyun yok
yerelleşme hiç yok zaten
ne xbox live nede yeni konsolu alırım
2. el pazarını hiç bahsetmeyelim
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Fuat.Kamis 1 yıl
Windows senin bir parçan oyuncuların çoğu bu havuzda, artık PC oyuncusunu önemseyip PC'ye özel daha çok oyun çıkarsan yahut Xbox Play Anywhere olayını daha da arttırsan mükemmel olacak.
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ContEmpor4ry 1 yıl
Olay basit, niye öyle bütçe gerektiren Gow,uncharted,Last of us yapsınlarki yayıncı oyunu yap,millet izlesin eğlenceliymiş desin, heveslenip alsın.
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