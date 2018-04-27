Microsoft Xbox bölümü rekor gelir elde etti

Konsol satışı anlamında Sony büyük başarı elde ediyor olsa da Xbox konsolu önemli gelirler elde etmeye devam ediyor. Bölüm Microsoft’un son çeyrek gelirlerine önemli bir katkı sağladı.

Başarılı oyunlar rol oynadı

Yapılan açıklamaya göre Xbox bölümünün toplamda elde ettiği gelir 2.251 milyar dolar oldu. Geçen yıla göre yüzde 18 artış yaşanırken en büyük katkı donanım değil yazılım ve hizmetler bölümünden geldi. Xbox Live ve üçüncü taraf veya ilk taraf oyunları barındıran bölüm yüzde 24 büyüme sağladı.

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Fortnite ve Sea of Thieves gibi dinamo yapımların sayesinde aylık oyuncu sayısı 52 milyondan 59 milyona yükseldi. Yıl bazında yüzde 13 artış yaşandı. Bu oyunların mevcut çeyrek dönemde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Firma genelinde Microsoft’un elde ettiği gelir 24.5 milyar dolar ile yeni bir rekora imza attı. Faaliyet karı da yine 7.7 milyar dolar ile rekor seviyelere yükseldi. Yine hizmet ve destek bölümünün yüzde 50 artışla 10 milyar dolar gelir seviyesine ulaştığı ifade ediliyor.