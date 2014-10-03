Microsoft bu kez bir harici şarj istasyonu ile karşımızda





Genelde klavye ve fare aksesuarları ile piyasada gördüğümüz Microsoft, Nokia'nın satın alınması sonrasında aksesuar çeşitlerini artırmaya başladı. Kısa süre önce Miracast tabanlı kablosuz görüntü aktarım aparatını duyuran firma bu kez bir harici şarj istasyonu hazırlamış.





Microsoft DC-21 adındaki harici şarj istasyonu 6000mAh gücünde bir dahili batarya taşıyor ve ortalama bir akıllı telefonu iki kere şarj edebiliyor. Hızlı şarj özelliğine sahip olan istasyon uyumlu modelleri üç saat içerisinde yüzde 80, 4 saat içerisinde de tam dolu kapasiteye çıkarabiliyor.





Cihazı kullanmadığınız zaman ise enerji kaybı en az seviyede tutuluyor. 6 ay atıl durumda kalan istasyonda mevcut enerjinin yüzde 80'i korunmaya devam ediyor. Böylece uzun bir süre sonra ihtiyacınız olsa bile cihazınıza yetecek kadar enerji bulabiliyorsunuz.





USB üzerinden şarj edilen istasyon bu esnada akıllı telefonunuzu da şarj etmeye devam ediyor. Microsoft yeni şarj istasyonunu 50$ karşılığında ay sonuna doğru satışa sunmuş olacak.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-unveils-a-portable-charger-with-a-6000mAh-battery-inside_id61304