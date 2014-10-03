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Microsoft bu kez bir harici şarj istasyonu ile karşımızda

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft bu kez bir harici şarj istasyonu ile karşımızda
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Genelde klavye ve fare aksesuarları ile piyasada gördüğümüz Microsoft, Nokia'nın satın alınması sonrasında aksesuar çeşitlerini artırmaya başladı. Kısa süre önce Miracast tabanlı kablosuz görüntü aktarım aparatını duyuran firma bu kez bir harici şarj istasyonu hazırlamış.

Microsoft DC-21 adındaki harici şarj istasyonu 6000mAh gücünde bir dahili batarya taşıyor ve ortalama bir akıllı telefonu iki kere şarj edebiliyor. Hızlı şarj özelliğine sahip olan istasyon uyumlu modelleri üç saat içerisinde yüzde 80, 4 saat içerisinde de tam dolu kapasiteye çıkarabiliyor. 

Cihazı kullanmadığınız zaman ise enerji kaybı en az seviyede tutuluyor. 6 ay atıl durumda kalan istasyonda mevcut enerjinin yüzde 80'i korunmaya devam ediyor. Böylece uzun bir süre sonra ihtiyacınız olsa bile cihazınıza yetecek kadar enerji bulabiliyorsunuz. 

USB üzerinden şarj edilen istasyon bu esnada akıllı telefonunuzu da şarj etmeye devam ediyor. Microsoft yeni şarj istasyonunu 50$ karşılığında ay sonuna doğru satışa sunmuş olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-unveils-a-portable-charger-with-a-6000mAh-battery-inside_id61304 Yorum Yaz
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Dr3amWalk3r 4 yıl
İnternette çok daha ucuza aynı mah ta external battery varken neden 50 $ verelim
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halitozbasli 4 yıl
Aynı şeyi muhtemelen bende tekrarlıycam ama. Biride demiyormu bunlara dişarıdan takviye yapmasını bizde biliriz. Sen şu pilin kapasitesini telefonun içini hele bi koyu ver diye. Sanırım bu akıllı telefon yarışını tek sarjla 5 gün pili dayanan telefon kazanacak şuandan sonra; İP5 kullanıyorum arabada, evde,işte nereye gidersem telefonu şarj etmektek gına geldi BTyi açınca resmen pili sömürüyo.Kıstıkca kıstım anca akşam selasına kadar gidiyor sarjı.
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strathmorea 4 yıl
Ey gidi sony nin 2000 mAh lik pilini almıştım 2 sene önce. 1800 mAh pili olan One X imi %60 a kadar dolduruyordu. Tabi alana kadar bunu bilemiyorsun. Ne küfür etmiştim o şarj istasyonuna. Bu tür aletlerde herkes bilmeli ki kafadan 1000 mAh lik gücü telefona vermiyor içinde tutuyor. Sonra sizde benim gibi küfür etmeyin.
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simbolmina 4 yıl
ebay'de muadili 5 dolarken buna 50 dolar vermek akil isi olmasa gerek.
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swat882 4 yıl simbolmina
simbolmina
ebay'de muadili 5 dolarken buna 50 dolar vermek akil isi olmasa gerek.

Muadilini al bakalım kaç mah çıkıyor
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The Tenth Doctor 4 yıl
Burada 120 tl olursa Sony 2800'lüğün yerine alabilirim. Eğer daha pahalı olursa 100tl'ye direk Xiaomi 10400lüğü alırım.
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bersgurs 4 yıl The Tenth Doctor
The Tenth Doctor
Burada 120 tl olursa Sony 2800'lüğün yerine alabilirim. Eğer daha pahalı olursa 100tl'ye direk Xiaomi 10400lüğü alırım.

Xiaomi 50 tl ye alinabiliyor 10000 mah olani
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Lightr 4 yıl
Fiyatı önemli
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oray 4 yıl
Harici sarj ISTASYONU nedir ya, cihazi falan deseniz neyse de, kucucuk seye istasyon demek de komik geldi.
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wwwvolkan 4 yıl
abi adam 12000 mAh yapsa ne yapcan 2 günde şarjı anca %100 olur onu destekleyen telefon lazım şarj edecek cihaz lazım büyüklüğünü kaldıracak telefon boyutu lazım :D
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tnszfr 4 yıl
Arkadaş iyi güzel de biri de demiyorki neden o bataryayı telefonun içinde göremiyoruz ? Ellerinde bu kadar teknoloji var 6000 mAh'ı niye kullanmıyorlar ?
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oray 4 yıl tnszfr
tnszfr
Arkadaş iyi güzel de biri de demiyorki neden o bataryayı telefonun içinde göremiyoruz ? Ellerinde bu kadar teknoloji var 6000 mAh'ı niye kullanmıyorlar ?

Ben veriyim cevabi, cunku o kadar buyuk telefon pili yok :)
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dodoruh 4 yıl tnszfr
tnszfr
Arkadaş iyi güzel de biri de demiyorki neden o bataryayı telefonun içinde göremiyoruz ? Ellerinde bu kadar teknoloji var 6000 mAh'ı niye kullanmıyorlar ?

Boyut konusunda sıkıntı yaşıyorlar.
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carman 4 yıl
fiyatı iyi tasarımı iyi alınabilir
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