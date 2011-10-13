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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft çalışanı yeni Xbox modelinin hazırlığını onayladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun konsolları pazarında Microsoft'un oyun konsolu Xbox 360 son aylarda yakaladığı yükselişle rakiplerini satış olarak geride bırakmayı başardı. Özelikle hareket algılayıcı Kinect cihazının çıkışı ve popüler oyunlar bu başarıya büyük katkı yaptı. Bunun yanında PlayStation ve Nintendo konsollarında olduğu gibi yeni bir Xbox modelinin ne zaman piyasada olacağı en çok merak edilen konulardan.

Yeni Xbox konsolu ile ilgili iddia firmanın bir çalışanının LinkedIn profilinden geldi. Çalışan profilinden yaptığı duyuruda firmanın Xbox 360 modelinin devamı üzerinde çalışmalarını devam ettirdiğini açıkladı.

Bu açıklamaya resmi bir destek gelmedi. Ancak 2005 yılından bu yana piyasada olan Xbox 360 modelinin artık yenilenmesi gerektiğini tüm otoriteler kabul ediyor. Ayrıca Microsoft'un yeni nesil konsoluna yönelik yapımlar geliştirmesi için oyun yapımcılarıyla görüşmeler yaptığı biliniyor.

Yeni bir Xbox modelinin geliştirildiği herkes tarafından bilinen bir konu ancak resmi bir duyuru olmadığı için kimse tam emin olamıyor.

WinRumors sitesi ise Microsoft bünyesinde yeni kurulan departmanların yeni oyun konsolu ile ilişkili isimler aldığına dikkat çekiyor. Bu iddialar birleşince gelecek yıl yeni bir Xbox konsolunun satışa sunulabileceği ihtimali güçleniyor. Özellikle E3 2012 fuarında tanıtılacağına yönelik giderek artan bir beklenti var.

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turbo-powwer 8 yıl en beğenilen
Eh artık bu haberleri çok duyacağız eski nesil konsolların devri kapanıyor . O değilde yeni Next-Gen konsollar donanımsal olarak çok güçlü olarak eski nesil konsollar yüzünden gelişimi duraksayan oyun endüstrisini çok yukarılara çekeceğe benziyor. Bir düşünün 8 Core işlemcili, 2GB GDDR5 ekran kartlı , 8GB RAM li bir konsol ve bunu sınırlarına kadar zorladığınızı düşünün , şimdi bile tatminkar iş çıkaran konsollar böyle olursa şayet nasıl grafiklerle ve yapay zekayla karşılaşabileceğimizi düşünün. Merakla bekliyoruz.
Eh artık bu haberleri çok duyacağız eski nesil konsolların devri kapanıyor . O değilde yeni Next-Gen konsollar donanımsal olarak çok güçlü olarak eski nesil kon...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 8 yıl
desperadotr
Konsol alırsın, HD LCD ister, onuda alırsın ses sistemi ister, ucuza kapatmaya çalışırsın kulaklık alırsın offf bitmez ya en iyisi PC al o kadar parayı verene kadar. göz alıcı oyunların bir çoğununda konsollara çıktığını düşünürsek büyük bir çelişki içinde kalıyoruz. PC mi konsolmu HD deneyimini konsol performansını tam kullanmak için sadece konsolu almak yeterli olmuyor.Emektar CTR televizyonlarda ne kadar performans alınır ki HD işin içinde olunca.

konsol alırsın en az 6 sene gider pc alırsın 2 senede gider
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sevban8 8 yıl
Gelsin onu da alırız
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BlackBeasT 8 yıl
turbo-powwer
Eh artık bu haberleri çok duyacağız eski nesil konsolların devri kapanıyor . O değilde yeni Next-Gen konsollar donanımsal olarak çok güçlü olarak eski nesil konsollar yüzünden gelişimi duraksayan oyun endüstrisini çok yukarılara çekeceğe benziyor. Bir düşünün 8 Core işlemcili, 2GB GDDR5 ekran kartlı , 8GB RAM li bir konsol ve bunu sınırlarına kadar zorladığınızı düşünün , şimdi bile tatminkar iş çıkaran konsollar böyle olursa şayet nasıl grafiklerle ve yapay zekayla karşılaşabileceğimizi düşünün. Merakla bekliyoruz.

Sadece düşüncede kalır..
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xtyper 8 yıl
konsollar tekrar atakta
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quzman 8 yıl
turbo-powwer
Eh artık bu haberleri çok duyacağız eski nesil konsolların devri kapanıyor . O değilde yeni Next-Gen konsollar donanımsal olarak çok güçlü olarak eski nesil konsollar yüzünden gelişimi duraksayan oyun endüstrisini çok yukarılara çekeceğe benziyor. Bir düşünün 8 Core işlemcili, 2GB GDDR5 ekran kartlı , 8GB RAM li bir konsol ve bunu sınırlarına kadar zorladığınızı düşünün , şimdi bile tatminkar iş çıkaran konsollar böyle olursa şayet nasıl grafiklerle ve yapay zekayla karşılaşabileceğimizi düşünün. Merakla bekliyoruz.

O bahsettiğin konsol sistemi sadece biz kullanıcıların cebini zorlar .
Teknoloji tabanlı finans ise her şeyi yavaş sunup her şeyden para kazanmaya dayanır .
Dediğin sistemi daha çok bekleriz ...
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nForcer 8 yıl
dean.1995

xbox720 olmaz ismi bence.Kinect'e de Natal dyoduk,Kinect oldu
Katılıyorum. Ancak Kinect'in proje aşamasındaki ismi olan "Project Natal" Microsoft'a bağlı resmi ağızlar tarafından kullanılan bir isimdi. Peki şimdiye kadar bu ağızlardan hiç "Xbox 720" ismini duyduk mu? Xbox 720 denen isim sadece Microsoft'un Xbox 360'tan sonraki konsolunun söylentilerinde kullanılan, Xbox 360'ın isminden yola çıkılarak uydurulmuş bir isim. Microsoft'un yeni konsolunun ismini Xbox 720 yapacağını hiç sanmıyorum. Eğer ki bunu yaparsa Microsoft gerçekten aptalca bir hareket yapmış olur.
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veto1214 8 yıl
Xbox720 olursa isimlendirme kotu olu ps gibi 1 2. 3 diye isimlllendirmeli
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AMERICAN 8 yıl
xbox720 olmaz ismi bence.Kinect'e de Natal dyoduk,Kinect oldu
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Estheim 8 yıl veto1214
veto1214

Xbox720 olursa isimlendirme kotu olu ps gibi 1 2. 3 diye isimlllendirmeli

-Xbox 3 desen olmaz. Ps4 olacağı için millet haliyle Ps4ün Xbox 3den bir nesil önde olduğunu düşünür.Pazarlama stratejisi.
- Xbox 4 desen olmaz. Çünkü 4. değil, 3. konsolu olacak bu Microsoft'un.

Onun için büyük ihtimalle Ps ''Vita'' gibi bir isim koyacak Microsoft.

Ayrıca herkesin aksine Xbox 720 iyi olur bence. Konsola çok güçlü bir hava katıyor.
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aydogdu1453 8 yıl
Yeni konsolların piyasa da 2012 haziran ayı gibi duyurulmasını isterim.Bugün kü konsolar baktığımızda konsoların sony cephesinde yazılımsal sorunlar olduğunu görüyoruz ki bu ex oyunlarda dahil gayet açık.Microsoft ise elinde direct x gibi bir teknoloji olmasına rağmen istenilen peformansı rakibinin kıt software anlayışı yüzündne sergilememiş ( ya da sergileyememeiş )tir.
İşin aslı bana 8 core 16 threads işlemcili 8 gb ddr5 ram'i olan 2 gb 512 bit( quad slı ya da crossfire ) gpu koysan bile bu iş önce yazılımda biter.Donanımı ne kadar verimli ve efektif kullanabileceğin geliştirdiğin araçlara bağlı ki CRYTEK 8 GB ram boşuna demiyor.
Bu nesilde SONY'den gerçek bir makine bekliyorum.Tabii Micro konsolu piyasaya önce sürecek.Eğer sony ps3'te yaptığı gibi kırma konsol çıkarırsa ve verdiği sözlerin arkasında durmazsa işi çok zor.Gerçi ps3 microsoft'un yüzünden böyle eksik özellikle çıktı ama neyse olan oldu artık.
Online altyapıda micro'ya karşı birşeyler yapmalılar.Move'la falan bu işler olmaz.Eğer konsola klavye+maus ikilisini sadece fps tarzı oyunlara verirlerse pc'de fps atanlar konsola dönüp keyflerine bakacaktır ki micronun EASY MONEY lerını kesıp bıraz nefes alacaklardır.
Konsolların hepsi bizler için.Alın oynayın.Keyfinize bakın.
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theraptorx 8 yıl
Türkcemiz yenileniyor galiba:)
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sahoron 8 yıl
İyi öyle de konsolda oynanan oyunlar genellikle savaş, futbol ve de yarış oyunlarıdır. Hem silahla hedef dogrulturken pfs düşüşü çok fazla oluyor. O kumanda ile kontrolü iyi degil bence. Ayrıyeten benim için önemli olan stragi oyunlarıdır. Konsolda streji oyunu oynarken hiç düşünemiyorum. Fare gibi birşey konsola entegre edilmeliki konsol alalım.
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GT_55 8 yıl sahoron
sahoron

İyi öyle de konsolda oynanan oyunlar genellikle savaş, futbol ve de yarış oyunlarıdır. Hem silahla hedef dogrulturken pfs düşüşü çok fazla oluyor. O kumanda ile kontrolü iyi degil bence. Ayrıyeten benim için önemli olan stragi oyunlarıdır. Konsolda streji oyunu oynarken hiç düşünemiyorum. Fare gibi birşey konsola entegre edilmeliki konsol alalım.

Stragi ve Streji ? Galiba yeni bir oyun türü türemiş de haberimiz yok...
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desperadotr 8 yıl
Konsol alırsın, HD LCD ister, onuda alırsın ses sistemi ister, ucuza kapatmaya çalışırsın kulaklık alırsın offf bitmez ya en iyisi PC al o kadar parayı verene kadar. göz alıcı oyunların bir çoğununda konsollara çıktığını düşünürsek büyük bir çelişki içinde kalıyoruz. PC mi konsolmu HD deneyimini konsol performansını tam kullanmak için sadece konsolu almak yeterli olmuyor.Emektar CTR televizyonlarda ne kadar performans alınır ki HD işin içinde olunca.
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Weycell 61 8 yıl
Oyun için konsol yapılır konsol alınır..PC'de hiçbir zaman oyun oynamaktan zevk almadım.
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moffaka 8 yıl desperadotr
desperadotr

Konsol alırsın, HD LCD ister, onuda alırsın ses sistemi ister, ucuza kapatmaya çalışırsın kulaklık alırsın offf bitmez ya en iyisi PC al o kadar parayı verene kadar. göz alıcı oyunların bir çoğununda konsollara çıktığını düşünürsek büyük bir çelişki içinde kalıyoruz. PC mi konsolmu HD deneyimini konsol performansını tam kullanmak için sadece konsolu almak yeterli olmuyor.Emektar CTR televizyonlarda ne kadar performans alınır ki HD işin içinde olunca.

pc de lcd ister, ses sistemi ister, kulaklık ister.. emektar crt ye xbox bağlayabilirsin, ayrıca xbox hd vermez görüntüyü pc de(crt monitor ile) lcd de ise ikiside verebilir.. Yani saydığınız aksesuarlar her platforma gerekli..
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hacı.basat 8 yıl
x360+kinect paketlerini 1000 liralara satmaya çalışanlar var burada, afedersiniz yeni ne çıkaracaklarmış kaça satacaklarmış.
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Yeni cihazın medya formatı ne olacak çok merak ediyorum. Bluray mi yoksa MS yeni bir medya mı çıkartacak acaba.

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