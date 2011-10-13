Microsoft çalışanı yeni Xbox modelinin hazırlığını onayladı

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Oyun konsolları pazarında Microsoft'un oyun konsolu Xbox 360 son aylarda yakaladığı yükselişle rakiplerini satış olarak geride bırakmayı başardı. Özelikle hareket algılayıcı Kinect cihazının çıkışı ve popüler oyunlar bu başarıya büyük katkı yaptı. Bunun yanında PlayStation ve Nintendo konsollarında olduğu gibi yeni bir Xbox modelinin ne zaman piyasada olacağı en çok merak edilen konulardan.
Yeni Xbox konsolu ile ilgili iddia firmanın bir çalışanının LinkedIn profilinden geldi. Çalışan profilinden yaptığı duyuruda firmanın Xbox 360 modelinin devamı üzerinde çalışmalarını devam ettirdiğini açıkladı.
Bu açıklamaya resmi bir destek gelmedi. Ancak 2005 yılından bu yana piyasada olan Xbox 360 modelinin artık yenilenmesi gerektiğini tüm otoriteler kabul ediyor. Ayrıca Microsoft'un yeni nesil konsoluna yönelik yapımlar geliştirmesi için oyun yapımcılarıyla görüşmeler yaptığı biliniyor.
Yeni bir Xbox modelinin geliştirildiği herkes tarafından bilinen bir konu ancak resmi bir duyuru olmadığı için kimse tam emin olamıyor.
WinRumors sitesi ise Microsoft bünyesinde yeni kurulan departmanların yeni oyun konsolu ile ilişkili isimler aldığına dikkat çekiyor. Bu iddialar birleşince gelecek yıl yeni bir Xbox konsolunun satışa sunulabileceği ihtimali güçleniyor. Özellikle E3 2012 fuarında tanıtılacağına yönelik giderek artan bir beklenti var.
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konsol alırsın en az 6 sene gider pc alırsın 2 senede gider
Sadece düşüncede kalır..
O bahsettiğin konsol sistemi sadece biz kullanıcıların cebini zorlar .
Teknoloji tabanlı finans ise her şeyi yavaş sunup her şeyden para kazanmaya dayanır .
Dediğin sistemi daha çok bekleriz ...
-Xbox 3 desen olmaz. Ps4 olacağı için millet haliyle Ps4ün Xbox 3den bir nesil önde olduğunu düşünür.Pazarlama stratejisi.
- Xbox 4 desen olmaz. Çünkü 4. değil, 3. konsolu olacak bu Microsoft'un.
Onun için büyük ihtimalle Ps ''Vita'' gibi bir isim koyacak Microsoft.
Ayrıca herkesin aksine Xbox 720 iyi olur bence. Konsola çok güçlü bir hava katıyor.
İşin aslı bana 8 core 16 threads işlemcili 8 gb ddr5 ram'i olan 2 gb 512 bit( quad slı ya da crossfire ) gpu koysan bile bu iş önce yazılımda biter.Donanımı ne kadar verimli ve efektif kullanabileceğin geliştirdiğin araçlara bağlı ki CRYTEK 8 GB ram boşuna demiyor.
Bu nesilde SONY'den gerçek bir makine bekliyorum.Tabii Micro konsolu piyasaya önce sürecek.Eğer sony ps3'te yaptığı gibi kırma konsol çıkarırsa ve verdiği sözlerin arkasında durmazsa işi çok zor.Gerçi ps3 microsoft'un yüzünden böyle eksik özellikle çıktı ama neyse olan oldu artık.
Online altyapıda micro'ya karşı birşeyler yapmalılar.Move'la falan bu işler olmaz.Eğer konsola klavye+maus ikilisini sadece fps tarzı oyunlara verirlerse pc'de fps atanlar konsola dönüp keyflerine bakacaktır ki micronun EASY MONEY lerını kesıp bıraz nefes alacaklardır.
Konsolların hepsi bizler için.Alın oynayın.Keyfinize bakın.
Stragi ve Streji ? Galiba yeni bir oyun türü türemiş de haberimiz yok...
pc de lcd ister, ses sistemi ister, kulaklık ister.. emektar crt ye xbox bağlayabilirsin, ayrıca xbox hd vermez görüntüyü pc de(crt monitor ile) lcd de ise ikiside verebilir.. Yani saydığınız aksesuarlar her platforma gerekli..
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