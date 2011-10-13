Microsoft çalışanı yeni Xbox modelinin hazırlığını onayladı

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Oyun konsolları pazarında Microsoft'un oyun konsolu Xbox 360 son aylarda yakaladığı yükselişle rakiplerini satış olarak geride bırakmayı başardı. Özelikle hareket algılayıcı Kinect cihazının çıkışı ve popüler oyunlar bu başarıya büyük katkı yaptı. Bunun yanında PlayStation ve Nintendo konsollarında olduğu gibi yeni bir Xbox modelinin ne zaman piyasada olacağı en çok merak edilen konulardan.Yeni Xbox konsolu ile ilgili iddia firmanın bir çalışanının LinkedIn profilinden geldi. Çalışan profilinden yaptığı duyuruda firmanın Xbox 360 modelinin devamı üzerinde çalışmalarını devam ettirdiğini açıkladı.Bu açıklamaya resmi bir destek gelmedi. Ancak 2005 yılından bu yana piyasada olan Xbox 360 modelinin artık yenilenmesi gerektiğini tüm otoriteler kabul ediyor. Ayrıca Microsoft'un yeni nesil konsoluna yönelik yapımlar geliştirmesi için oyun yapımcılarıyla görüşmeler yaptığı biliniyor.Yeni bir Xbox modelinin geliştirildiği herkes tarafından bilinen bir konu ancak resmi bir duyuru olmadığı için kimse tam emin olamıyor.WinRumors sitesi ise Microsoft bünyesinde yeni kurulan departmanların yeni oyun konsolu ile ilişkili isimler aldığına dikkat çekiyor. Bu iddialar birleşince gelecek yıl yeni bir Xbox konsolunun satışa sunulabileceği ihtimali güçleniyor. Özellikle E3 2012 fuarında tanıtılacağına yönelik giderek artan bir beklenti var.