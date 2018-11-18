HTC, U13 modelinden vazgeçti

Gerek Güney Koreli, gerekse de Çinli rakiplerinin çok gerisinde kalan akıllı telefon üreticisi HTC, yeni stratejiler peşinde. 2019 yılında piyasaya sunulması beklenen U13 modelinden vazgeçtiği belirtilen şirketin yeni bir modele yöneleceği söyleniyor.

Yeni modelin ismi belli değil

Raporlara HTC U13 modelini es geçecek olan şirketin, detayları belli olmasa da yeni bir orta segment amiral gemisi modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkması bekleniyor. Bu modelin de nasıl bir isimlendirme ile geleceği şimdilik belirsiz.

https://phandroid.com/2018/11/16/no-htc-u13-in-2019-expect-something-else/

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son birkaç yıldır kendinisatış rakamlarına da yansımış durumda ve şirket zor günler geçiriyor. Kullanıcılar açısından bakarsak da özelliklecihazları pazarda alternatifleri çoğaltmış durumda ve HTC'nin aralarından sıyrılması içinkullanıcılarının karşısına çıkması gerekiyor. Bakalım yeni modelle bunuhep beraber göreceğiz.