HTC, U13 modelinden vazgeçti

Teknoloji Editörü
Gerek Güney Koreli, gerekse de Çinli rakiplerinin çok gerisinde kalan akıllı telefon üreticisi HTC, yeni stratejiler peşinde. 2019 yılında piyasaya sunulması beklenen U13 modelinden vazgeçtiği belirtilen şirketin yeni bir modele yöneleceği söyleniyor.
Yeni modelin ismi belli değil
Raporlara HTC U13 modelini es geçecek olan şirketin, detayları belli olmasa da yeni bir orta segment amiral gemisi modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkması bekleniyor. Bu modelin de nasıl bir isimlendirme ile geleceği şimdilik belirsiz.HTC'nin son birkaç yıldır kendini geliştirememesi satış rakamlarına da yansımış durumda ve şirket zor günler geçiriyor. Kullanıcılar açısından bakarsak da özellikle Çinli üreticilerin cihazları pazarda alternatifleri çoğaltmış durumda ve HTC'nin aralarından sıyrılması için cazip teknolojiler ve uygun fiyatlarla kullanıcılarının karşısına çıkması gerekiyor. Bakalım yeni modelle bunu başarabilecekler mi hep beraber göreceğiz.
https://phandroid.com/2018/11/16/no-htc-u13-in-2019-expect-something-else/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kulaklıkla bir kere htc telefonlarında müzik dinlemenizi tavsiye ederim.