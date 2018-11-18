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HTC, U13 modelinden vazgeçti

Son birkaç yıldır akıllı telefon modellerinde beklenen satış rakamlarını yakalayamayan HTC'nin 2019 yılında piyasaya sürmeyi planladığı U13 modelinden vezgeçtiği belirtildi.
6 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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HTC, U13 modelinden vazgeçti
Gerek Güney Koreli, gerekse de Çinli rakiplerinin çok gerisinde kalan akıllı telefon üreticisi HTC, yeni stratejiler peşinde. 2019 yılında piyasaya sunulması beklenen U13 modelinden vazgeçtiği belirtilen şirketin yeni bir modele yöneleceği söyleniyor.

Yeni modelin ismi belli değil

Raporlara HTC U13 modelini es geçecek olan şirketin, detayları belli olmasa da yeni bir orta segment amiral gemisi modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkması bekleniyor. Bu modelin de nasıl bir isimlendirme ile geleceği şimdilik belirsiz.
HTC'nin son birkaç yıldır kendini geliştirememesi satış rakamlarına da yansımış durumda ve şirket zor günler geçiriyor. Kullanıcılar açısından bakarsak da özellikle Çinli üreticilerin cihazları pazarda alternatifleri çoğaltmış durumda ve HTC'nin aralarından sıyrılması için cazip teknolojiler ve uygun fiyatlarla kullanıcılarının karşısına çıkması gerekiyor. Bakalım yeni modelle bunu başarabilecekler mi hep beraber göreceğiz.

https://phandroid.com/2018/11/16/no-htc-u13-in-2019-expect-something-else/ Yorum Yaz
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oguzhan diric 6 ay en beğenilen
htc yi mobil dunyanin volvosu olarak goruyorum. etrafta cok yok ama kalitesi belli.
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Mr. Jingles 6 ay
Ne eksik de bu adamlar eleştiriliyor biri açıklasın lütfen. Çerçeveler yüzünden eleştiriliyordu onu da aştılar. Malzeme kalitesi ve donanım olarak hiçbir eksiği yok. HTC'nin bu durumda olmasının sebebi kendini geliştirememesi değil piyasa artık Çinli üreticilerin hegemonyasına girmiş durumda ve HTC bu hegemonyanın kurbanlarından biri oldu. U12+'ın diğer amirallerden bir eksisi yok.
Ne eksik de bu adamlar eleştiriliyor biri açıklasın lütfen. Çerçeveler yüzünden eleştiriliyordu onu da aştılar. Malzeme kalitesi ve donanım olarak hiçbir eksiğ...
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Electi 6 ay
Bir çok marka hala htc m7 kalitesinde stabil ve dayanıklı bir telefon daha çıkaramadı. Bu dediklerim şuanki htc m7 içinde geçerli hala ne kasma ne bişey. Bunlara ek olarak m8 m9 ve htc10uda eklerim. Yeni modelleride güzel ama htc senin işin cam değil. Volvo yorumuna tamamen katılıyorum.
Kulaklıkla bir kere htc telefonlarında müzik dinlemenizi tavsiye ederim.
Bir çok marka hala htc m7 kalitesinde stabil ve dayanıklı bir telefon daha çıkaramadı. Bu dediklerim şuanki htc m7 içinde geçerli hala ne kasma ne bişey. Bunlar...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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redoano 5 ay
HTC Touch HD kullandım windows mobile 6.5 ile. Zamanının ötesinde bir cihazdı. daha sonra da xda piyasasının en efsane cihazlarından HD2 LEO'ya geçtim. Windows 6.5 ile çıkmış bir cihaz olmasına rağmen yıllarca android ile kullandım tek kelime ile çağının çok çok ötesinde bir cihaza dönüştü xdadevelopers geliştiricileri sayesinde. sonrasında kılıfsız koruyucusuz çoook uzun yıllar kullandığım sensation hala taş gibi duruyor, 2011de almıştım ve 2016 ortalarına kadar tek telefonum olarak kullandım bu halde. O zamandan beridir de M9 kullanıyorum, taş mübarek. Hele bir 24bit müzik keyfi var ki sennheiser momentumlar ile, hatta kendi kulaklığı ile.. başka bir cihazda duymadım.
HTC iyidir, sağlamdır, kalitelidir ve bu hiç değişmedi. Değişen birşeyler varsa son 3 senedir inovatifliğini yitirmesi, artık ilklerin markası olmaması, sağlamlık ve kalitelilik dışında diğer android telefonlardan yazılım olarak bir farkının artık olmamasıdır. Tasarım olarak en son M7-M8-M9 ile son kullanıcının ağzını açık bıraktı bence. Bundan önceki tasarım çizgilerinde de hep öyle olmuştu. Ama artık öyle değil.
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LİVERPOOLYWNA 5 ay
Yav arkadaş, aynı htc one tasarımında, malzeme kalitesinde, daha büyük ekranlı bir telefon çıkar, içine koy 4200 mah batarya sür piyasaya, hiç düşünmeden gidip alalım, hala o derece kaliteli duran bir telefon yok
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esmerbuyucu 6 ay
HTC'nin arge takımını hiç ettiler. Neredeyse HTC çalışanlarının yarısı Google'a peşkeş çekildi. HTC'nin şuan bu durumda olmasının tek sorumlusu Google'dır.
"On 21 September 2017, Google announced that it would acquire roughly half of the 4,000 employees who worked in HTC's design and research staff, and non-exclusive licences to smartphone-related intellectual property held by HTC, for US$1.1 billion. The employees included the team involved with Google's Pixel smartphone, which was manufactured by HTC. Google stated that the purchase was part of its efforts to bolster its first-party hardware business. The transaction was completed on 30 January 2018; while HTC will continue to produce its own smartphones, the company has stated that it planned to increase its focus on Internet of Things (IoT) and virtual reality going forward."
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musti35 6 ay
HTC ilklerin öncüsü bir firma.
Efsane telefonlar üretti, olmaz denilenleri yaptı.
Windows Mobile telefona dahi pinch to zoom eklemiştir.
İlk full hd ekranlı telefonu üretmiştir.
Android'in en stabilidir kendileri, ilk android telefonu üretmiştir.
Iphone Killer lakabıyla anılırdı yıllar önce.
Ayrı bir fanatik grubu oluşmuştur. Yine yapsın yine HTC alırım diyen kişiler duymuşumdur.
M7,M8 modelleri ile İphone kullananlarına "O ne be" dedirmiştir.
Otomatik selfi ve sesli çekim ile sadece selfi çubuğu kullanarak fotoğraf çekebilen Samsungcuların bön bön bakmasına sebep olmuştur bu zatı muhterem.
Ses kalitesi ile en iyi telefondur halen.
Şimdi şimdi yayılan çift kamerayı 2014 yılında ilk olarak kullanmıştır.
Sense arayüzü dünyada ses getirmiştir, çok başarılı olmuştur ve sevilmiştir.
Mesut Çevik bu konuda "Samsung, LG on fırın ekmek yese bu arayüzü yapamaz demiştir. (HTC M8 modeli video incelemesin)
Daha da sayarım isteyen arkadaşlara...
Ama yazık, koskoca inovasyon firması sürünüyor.
İki kıytırık çinliye boyun eğdiler. Pazarlama hataları, tasarımcıların gönderilmesi, yanlış politikalar, tanıtım yapılmaması... sebepleriyle.
Hatalarından kurtul be HTC,
Sen Oppo kadar tasarım, tam ekran telefon yapamayacak firma değilsin. Orta seviye telefon nedir...?
Amiral gemisi öyle olmaz böyle olur dedirt artık...
Ama hayallerimizde, anılarımızda kalacak galiba...
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V4LKyR 6 ay
HTC batıyor mu artık yoksa?
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kraix 6 ay
Ürün pazarlamada sıkıntıları var. Ürün kalitelerinde bir porblem yok M7 4 yıl kullandım U11 kullanıyorum canavar. Ben çerçevesiz telefon sevemedim tutamıyorum U11 tam bana göre. Ses hız kamera gayette yeterli seviyede suya toza karşıda dayanıklı yeter daha nolsun. Xiaomi kullanıyor evdekiler ucuz eyw da 1 yıl oldu ekranlarının kenarları solmaya başladı. Mi 5 ve Note 4X
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lawyerzzz 6 ay
3 yıl boyunca kullandığım HTC m8'in bataryası 3 yılın sonunda halen ilk günkü gibiydi...Cidden HTC kalitedir....
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kakarikikiri 6 ay
htc nin tek htc 10 modelini kullandım, onda da bir sürü sıkıntı çıktı. kronik sorunu bol olan bir modeldi.
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Justs 6 ay
Haticeye değil neticeye bakacaksın xD
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dreamblue35 6 ay
Mİ marka telefolarda ülkmizde distribütör olmadan satılıyordu ama nedense htc Mİ nin yarısı kadar satılmadı ülkemizde; demek ki her zaman sağlam telefon üretmek değil cebede uygun olacak telefon lazım ben her iki firmanın telefonunda kullanmadım kullanmayacağım çünkü 3 önce aldığım telefonum bana hala fotoğraf çektiriyor ve hala inernet üzerinde bankacılık işlerim dahil her işimi gördürüyor müzik dinlemek için bilgisayarımı kullanıyorum çünkü hiç bir mobil platforma masaüstü bilgisayardan aldığım ses kalitesini bence yakalabilmiş değil: haa şuda bir gerçek bastırırsınız parayı alırsınız en kaliteli mobil kulaklıklardan veya en kaliteli cep telefonundan o zaman ayrı; oraya gelene kadar 2 yıl önce fiyatlar düşük iken aldığım omni sound ses kartım ve kullandığım kulaklık beni baya tatmin eder! fiyatı da cabası
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