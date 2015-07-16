Microsoft, evrensel uygulama mağazasını hayata geçirdi

Haber Editörü
Yazılım devi Microsoft, Windows 10'dan önce uzun zamandır bilgileri gelen evrensel uygulama mağazasını hayata geçirdi.
Microsoft'un "uygulamalar hakkında herşey" başlığı altında hazırlanan yeni evrensel uygulama mağazası, Windows ile Windows Phone uygulamalarını tek bir sayfa üzerinde gözler önüne seriyor. Sade bir arayüz tasarımı bulunan market, platform içlerinde ise size özel seçilenler, kategoriler ya da en çok puan alanlar ile popüler ücretsiz uygulamalar gibi kategoriler ortaya koyarken, sayfa başlarındaysa en çok dikkat çekici uygulamaları gösteriliyor.
Yeni evrensel uygulama mağazasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowscentral.com/microsoft-launches-universal-app-store-web-ahead-windows-10-launch Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yaptiklari sey sadece adina magaza dedikleri seyin altinda telefonlar bu linkten bilgisayarlar bu linkten uygulama indirsin demek olmus.
Eskisinden pek bir fark yok.
Kesin mi ?
+Yazılan bir windows uygulaması Windows,Windows Mobile,Xbox,Hololens'in ortak mağazasında olacak.
+Tek tıkla hiçbir efor sarf etmeden Android yada ios uygulamaları ortak windows mağazasına port edilebilecek.
+Microsoft Visual Studio ile yazılan bir uygulama hem ios hem android hem de windows üzerinde doğrudan çalışacak.
İşe yarayıp yaramayacağını zamanla göreceğiz.
hiçbir efor sarf etmeden değil, eğer basit bir uygulamaysa dediğin gibi olur ancak daha kompleks bir uygulama söz konusu olduğunda tıklamayla bitmiyor, port edebildiğini ediyor ama bazı kodları kendin yazman gerekiyor.
sonuç olarak hiçbir efor sarf etmeden değil, çok az efor sarf ederek çok kısa sürede...
Visual studio da yazılan uygulamaların her platformda çalışacağına dair söyleminizi destekleyen kaynağı gösterebilir misiniz acaba?