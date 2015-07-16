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Microsoft, evrensel uygulama mağazasını hayata geçirdi

3 yıl
1,6b
1
15
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, evrensel uygulama mağazasını hayata geçirdi
 
Yazılım devi Microsoft, Windows 10'dan önce uzun zamandır bilgileri gelen evrensel uygulama mağazasını hayata geçirdi.
Microsoft'un "uygulamalar hakkında herşey" başlığı altında hazırlanan yeni evrensel uygulama mağazası, Windows ile Windows Phone uygulamalarını tek bir sayfa üzerinde gözler önüne seriyor. Sade bir arayüz tasarımı bulunan market, platform içlerinde ise size özel seçilenler, kategoriler ya da en çok puan alanlar ile popüler ücretsiz uygulamalar gibi kategoriler ortaya koyarken, sayfa başlarındaysa en çok dikkat çekici uygulamaları gösteriliyor.
Yeni evrensel uygulama mağazasına buradan ulaşabilirsiniz.
Microsoft, evrensel uygulama mağazasını hayata geçirdi
 

http://www.windowscentral.com/microsoft-launches-universal-app-store-web-ahead-windows-10-launch Yorum Yaz
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Jeopol 3 yıl
Evrensel magaza dedigin telefon uygulamalarini bilgisayara, bilgisayar ve tablet uygulamalarinida telefona kurabilmekle olur.

Yaptiklari sey sadece adina magaza dedikleri seyin altinda telefonlar bu linkten bilgisayarlar bu linkten uygulama indirsin demek olmus.

Eskisinden pek bir fark yok.
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Flag SHİP Killer 3 yıl
uygulamalar düzelsinde laf atanlar sussun
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Biyturs_OnSr 3 yıl
İnsanların kişisel bilgilerine göz dikmediği, telefonda yapabildiklerini kısıtlamadığı, boş reklam yapmadığı, pahalı ve bükülen telefonlar yapmadığı sürece Microsoft'un işi zor.
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destinati0n 3 yıl
Snapchat'e tükürdüğünü yalatan proje hayata geçti.
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Whippoorwill 3 yıl destinati0n
destinati0n
Snapchat'e tükürdüğünü yalatan proje hayata geçti.


Kesin mi ?
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exent4246o 3 yıl
Microsoft uygulama sayısını arttırmak için ciddi adımlar atıyor.
+Yazılan bir windows uygulaması Windows,Windows Mobile,Xbox,Hololens'in ortak mağazasında olacak.
+Tek tıkla hiçbir efor sarf etmeden Android yada ios uygulamaları ortak windows mağazasına port edilebilecek.
+Microsoft Visual Studio ile yazılan bir uygulama hem ios hem android hem de windows üzerinde doğrudan çalışacak.
İşe yarayıp yaramayacağını zamanla göreceğiz.
2 Yanıt Yanıtla +2
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Microsoft Specialist 3 yıl exent4246o
bm07tr
Microsoft uygulama sayısını arttırmak için ciddi adımlar atıyor.
+Yazılan bir windows uygulaması Windows,Windows Mobile,Xbox,Hololens'in ortak mağazasında olacak.
+Tek tıkla hiçbir efor sarf etmeden Android yada ios uygulamaları ortak windows mağazasına port edilebilecek.
+Microsoft Visual Studio ile yazılan bir uygulama hem ios hem android hem de windows üzerinde doğrudan çalışacak.
İşe yarayıp yaramayacağını zamanla göreceğiz.

hiçbir efor sarf etmeden değil, eğer basit bir uygulamaysa dediğin gibi olur ancak daha kompleks bir uygulama söz konusu olduğunda tıklamayla bitmiyor, port edebildiğini ediyor ama bazı kodları kendin yazman gerekiyor.

sonuç olarak hiçbir efor sarf etmeden değil, çok az efor sarf ederek çok kısa sürede...
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dmrc1143 3 yıl exent4246o
bm07tr
Microsoft uygulama sayısını arttırmak için ciddi adımlar atıyor.
+Yazılan bir windows uygulaması Windows,Windows Mobile,Xbox,Hololens'in ortak mağazasında olacak.
+Tek tıkla hiçbir efor sarf etmeden Android yada ios uygulamaları ortak windows mağazasına port edilebilecek.
+Microsoft Visual Studio ile yazılan bir uygulama hem ios hem android hem de windows üzerinde doğrudan çalışacak.
İşe yarayıp yaramayacağını zamanla göreceğiz.

Visual studio da yazılan uygulamaların her platformda çalışacağına dair söyleminizi destekleyen kaynağı gösterebilir misiniz acaba?
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