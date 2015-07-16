Microsoft, evrensel uygulama mağazasını hayata geçirdi

Yazılım devi Microsoft, Windows 10'dan önce uzun zamandır bilgileri gelen evrensel uygulama mağazasını hayata geçirdi.

Microsoft'un "uygulamalar hakkında herşey" başlığı altında hazırlanan yeni evrensel uygulama mağazası, Windows ile Windows Phone uygulamalarını tek bir sayfa üzerinde gözler önüne seriyor. Sade bir arayüz tasarımı bulunan market, platform içlerinde ise size özel seçilenler, kategoriler ya da en çok puan alanlar ile popüler ücretsiz uygulamalar gibi kategoriler ortaya koyarken, sayfa başlarındaysa en çok dikkat çekici uygulamaları gösteriliyor.

Yeni evrensel uygulama mağazasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/microsoft-launches-universal-app-store-web-ahead-windows-10-launch