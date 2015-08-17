Microsoft haberleri okuyan bir uygulama üzerinde çalışıyor

Bugün NeoWin sitesinde yer alan yeni bir habere göre yazılım devi Microsoft NewsCast adındaki yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Bu uygulamanın temel işlevi ise size haberleri okumak. Microsoft Azure web sitesinde ortaya çıkan uygulama için kısa bir süre önce indirme linki yer alıyordu ancak bu hatanın fark edilmesiyle link kaldırıldı. Yine durumdan haberdar olan bazı kullanıcılar uygulamayı indirme şansı buldu.

NeoWin editörleri de uygulamayı kurarak bazı ekran görüntüleri paylaştı. Görüntülerde liste oluşturulabildiği de görülüyor. Bu durumda araba süren veya yemek hazırlayan kişiler akıllı telefonlarını görmeseler dahi haberleri listelerden dinleyebilecekler. İlk deneyimler sesin Cortana'da olduğundan daha robotsu geldiğini söylese de zamanla iyileştirmeler yapılacaktır. Uygulama şimdilik sadece iOS için görülmüş durumda. Ancak ilerleyen dönemlerde Android için bir versiyon yayınlanır mı bilinmiyor.

http://www.engadget.com/2015/08/15/microsoft-newscast-app/