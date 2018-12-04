Microsoft havlu attı: Edge yerine Chrome tabanlı yeni bir tarayıcı geliyor

Microsoft, Windows 10'u tanıttığında Edge adlı yeni bir tarayıcı da duyurdu. Şirketin yeni tarayıcısı yıllardır alay konusu haline gelen Internet Explorer'a kıyasla kuşkusuz daha hızlı ve modern. Ancak hala kullanıcıları Chrome ve Firefox gibi alternatiflerden vazgeçirebilecek seviyede değil.

Öyle görünüyor ki Microsoft, Edge konusunda havlu atmaya hazırlanıyor. Windows Central adlı internet sitesinin haberine göre yazılım devi, Windows 10 işletim sistemi için Edge'in yerini alabilecek yeni bir Chrome tabanlı tarayıcı geliştiriyor.

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Anaheim kod adlı bu yeni web tarayıcısının Google Chrome'un kullandığı görüntü oluşturma motoru olan Chromium ile güçlendirileceği söyleniyor. Yani bu da Microsoft'un EdgeHTML motorundan vazgeçmesi demek. Ayrıca Windows 10'da varsayılan tarayıcı haline geleceği de belirtiliyor. Ancak isminin Edge olarak mı kalacağı veya tamamen başka bir isimle mi adlandırılacağı belli değil.

Kullanıcıları Chrome'dan vazgeçirebilir

Sonuç olarak Microsoft'un Chromium tabanlı yeni tarayıcısı şu an pazar lideri olan Chrome'a yakın bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Bu da Windows 10 kurduktan sonra ilk işi Chrome'u indirip yüklemek olan kullanıcıları bu kararlarından vazgeçirerek yeni tarayıcıyı kullanmaya itebilir.

Anaheim kod adı altında geliştirilen yeni tarayıcının ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bilgi yok ancak Windows Central, 2019'un ilk yarısında kullanıma sunulabileceğini söylüyor.

https://www.windowscentral.com/microsoft-building-chromium-powered-web-browser-windows-10