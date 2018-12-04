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Microsoft havlu attı: Edge yerine Chrome tabanlı yeni bir tarayıcı geliyor

Microsoft, Internet Explorer'dan daha hızlı ve modern bir deneyim sunan Edge tarayıcısıyla bile istenilen başarıya ulaşamadı. Şirket, Windows 10 için yeni bir Chromium tabanlı tarayıcı geliştiriyor...
5 ay
19,9b
1
52
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 10'u tanıttığında Edge adlı yeni bir tarayıcı da duyurdu. Şirketin yeni tarayıcısı yıllardır alay konusu haline gelen Internet Explorer'a kıyasla kuşkusuz daha hızlı ve modern. Ancak hala kullanıcıları Chrome ve Firefox gibi alternatiflerden vazgeçirebilecek seviyede değil.
Öyle görünüyor ki Microsoft, Edge konusunda havlu atmaya hazırlanıyor. Windows Central adlı internet sitesinin haberine göre yazılım devi, Windows 10 işletim sistemi için Edge'in yerini alabilecek yeni bir Chrome tabanlı tarayıcı geliştiriyor.
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Anaheim kod adlı bu yeni web tarayıcısının Google Chrome'un kullandığı görüntü oluşturma motoru olan Chromium ile güçlendirileceği söyleniyor. Yani bu da Microsoft'un EdgeHTML motorundan vazgeçmesi demek. Ayrıca Windows 10'da varsayılan tarayıcı haline geleceği de belirtiliyor. Ancak isminin Edge olarak mı kalacağı veya tamamen başka bir isimle mi adlandırılacağı belli değil.

Kullanıcıları Chrome'dan vazgeçirebilir

Sonuç olarak Microsoft'un Chromium tabanlı yeni tarayıcısı şu an pazar lideri olan Chrome'a yakın bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Bu da Windows 10 kurduktan sonra ilk işi Chrome'u indirip yüklemek olan kullanıcıları bu kararlarından vazgeçirerek yeni tarayıcıyı kullanmaya itebilir.
Anaheim kod adı altında geliştirilen yeni tarayıcının ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bilgi yok ancak Windows Central, 2019'un ilk yarısında kullanıma sunulabileceğini söylüyor.

https://www.windowscentral.com/microsoft-building-chromium-powered-web-browser-windows-10 Yorum Yaz
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Shovel Knight 5 ay en beğenilen
valla operaya geçtikten sonra chrome un falan çok dandik olduğuna karar verdim hiç biri opera kadar kullanıcı dostu değil kendi içinde karanlık modu var reklam engelleyicisi var vpn var ekran görüntüsü alma whatsapp bilmem ne her şey var + chrome dan daha az ram kullanıyor tasarımı da köşeli çok güzel
bu saydığım özellikler edge de olsa onu kullanırdım aklı olan kullanıcıya kolay kullanım sunan iş yapsın
valla operaya geçtikten sonra chrome un falan çok dandik olduğuna karar verdim hiç biri opera kadar kullanıcı dostu değil kendi içinde karanlık modu var reklam...
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Eeltorm 5 ay
Opera ile devam.
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hiddenside 5 ay
Opera her derde deva.
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Daniel Kuso 4 hf.
Güzel haber ve doğru karar
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Tommy Shelby 5 ay
Doğru karar, edge nedir ya
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dark_prince60 5 ay
yazık koskoca microsofta...
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Father Torque 5 ay
Edge'i neredeyse ilk günlerinden beri ara ara kullandım, hatta işyerindeki sunucu bazlı program ve sitelerde uyumsuzluk yaşamamak adına tek tarayıcı olarak kullandığım da oldu. Ama özellikle menülerindeki o Windows 8 Metro tasarımı beni devamlı ona karşı soğuk tutmaya yetti, eğer Microsoft yeni Edge'i Chromium bazlı hale getirerek sevdirmeyli planlıyorsa öncelikle gerçek bir masaüstü yazılımı haline getirmeli, Edge Windows 10 app'i olmaktan çıkarılmalı. Gelen haberlere göre yeni Edge'in Windows 7 ve 8.1 için de kullanıma sunulacağı söyleniyor, eğer doğruysa Edge'in Windows uygulaması formatından çıkacağını söyleyebiliriz (inşallah). Neyse, en azından bunca seneden sonra Microsoft işletim sistemindeki tekel olmasından fayadalanarak kullanıcılarına zorlabir tarayıcıyı zorla sevdiremeyeceğini anlamış en azından, artık iyi birşey ortaya koyabilirlerse Edge kendisine çok daha büyük bir kullanıcı kitlesi edinecektir.
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Paroksetin 5 ay
Opera en iyisidir.
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eteksen 5 ay
Edge bir hata idi bence. Internet Explorer ismi dünyaca bilinirken neden 11. sürümde bıraktın? Devam et. 12 13 14 diye. Otomatik güncellettir. Eskiye uyum menüsü koy. İsteyen o modda çalışsın. Herşeyin çözümü var. İnsanlar alıştığı sistemi pat diye bırakmaz.
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programmer_onur 5 ay
Adamlar Chromium platformuna geçişte bile ağır lag yaptılar.
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ALKaraca 5 ay
Açık kaynak Chromium u yine açık kaynak felsefesine uygun olarak geliştirir ve içine ajan kodlar eklemezse çok iyi olacak.
Ayrıca Windows Xp, olmadı Windows 7 ye kadar destek sunmalılar.
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Afodfrea 5 ay ALKaraca
Henuz DonanimHaber'e dusmedi ama Microsoft iddaalari onayladi. Windows 7 ye ve 8'e de gelecegini acikladilar.
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Xiaomiseverim 5 ay
Opera para filen mi ödedi bu haberin yorumlarına?
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Celonfix 5 ay Xiaomiseverim
Xiaomiseverim
Opera para filen mi ödedi bu haberin yorumlarına?

Bende şüphelenmeye başladım. Her tarayıcı haberinin altında operada opera. Opera dediğimizde chromium tabanlı 2-3 eklentiyle gelen bir tarayıcı. Eskiden chromiuma geçmeden önce çok daha iyiydi.
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The Hollow 5 ay Xiaomiseverim
Hiçbir zaman anlamadım ve anlayamayacağım.
Artı olarak gördükleri özellikler; VPN ve reklam engelleyici. Aslında kullandıkları VPN değil, Proxy. Ek olarak kayıt tutuyor. Wikipedia ve Imgur gibi sitelere girmeyi saymazsak, büyük bir çoğunluk porno izlemek için kullanıyor diye tahmin ediyorum. Kayıt tutan Proxy ile başka hangi işlemler yapılır bilmiyorum. Bilen varsa yazabilir. VPN ile fark ne diyen olursa da, kaliteli bir VPN hizmeti ile; tüm uygulamalarda hatta Router'a yüklediğiniz takdirde evde ki tüm cihazlarda bile hızlı, stabil, güvenli, şifreli ve kayıtsız bir şekilde İnternet'e bağlanabilirsiniz. Torrenting ve coğrafi/ülke kısıtlamalarını aşarak streaming vs. yapabilirsiniz.
Reklam engelleyici konusuna gelirsek; Opera dahili reklam engelleyicisi ile, uBlock Origin eklentisinin sunduğunun 10% kadarını bile sunmuyor. AdGuard'ın masaüstü uygulaması bu konuda zaten ayrı bir klasmanda.
Şunu da belirteyim. Opera, Chrome ve Firefox'dan kat kat daha alt seviyede bir tarayıcı. Çünkü, Google en güncel ve güvenlik açıkları kapatılmış Chromium'u ilk olarak Chrome'a veriyor. Hatta şu an bakın Chrome bilinen açıkları kapatılmış güncel Chromium'u kullanırken, Opera betasını yeni duyurdu.
Güvenli, hızlı ve stabil bir tarayıcı arıyorsanız Google Chrome. Chrome'a yakın bir güvenlik ve mahremiyet için de Firefox'u tercih edin.
Chromium çok tercih ediliyor, çünkü arkasında Google gibi bir dev var ve sürekli geliştiriyor. Valve(Steam) ve birçok şirket yazılımlarında Chromium tabanını kullanmayı tercih ediyor, çünkü bunun ilk başta ki sebebi dediğim gibi güvenliktir.
Edit: İmla.
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darkmehmet 5 ay
Editör bey doğrusu Chromium tabanlı olacak. Chrome ve Chromium farklı şeyler
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