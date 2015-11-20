Microsoft ile Volvo'dan etkileyici işbirliği

Microsoft, her gösterildiğinde kendisine hayranlık bırakan sanal / arttırılmış gerçeklik başlığı HoloLens için uzun zamandır dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden Volvo ile çalışmalar içerisinde bulunuyor. Kısa süre önce yayınlanan bir video ise bu ortaklık sonucu ortaya çıkan kullanıcı deneyimini gözler önüne seriyor.

HoloLens bildiğiniz üzere sanal ile arttırılmış gerçekliği tek bir potada eritiyor. Kişileri hem sanal dünya içerisine sokabilen hem de sanal ile gerçek dünyayı bir araya getirebilen başlık, Volvo tarafındaysa otomobillerin satış merkezleri üzerinde sanal olarak sergilenmesi noktasında görev yapıyor.

Sistem otomobilleri arttırılmış gerçeklik temelinde satış mekanına sanal olarak ekliyor ve HoloLens takan bir müşteri, otomobilinin iskelet sisteminden farklı renk seçeneklerine ya da jant seçeneklerinden ekleyebileceği opsiyonlara kadar herşeyi statik ekranlardan veya dokümanlardan farklı olarak çok daha gerçekçi şekilde görüntüleyebiliyor.

HoloLens ile ayrıca güvenlikleri ile ön plana çıkan Volvo araçların sensörleri hakkında da bilgi alınabiliyor ve bu da aşağıda yer alan video içerisinde görebileceğiniz üzere mekana sanal bir yol senaryosu dahil edilmesiyle yapılabiliyor. Bütün bu işlemler araçların albenisini yükseltirken, yapılan açıklamaya göre HoloLens sunduğu farklı görüş açısı ve etkileşim deneyimi ile araçlara olan güven seviyesini arttırabiliyor.

Önümüzdeki yıl HoloLens destekli satış merkezini herkesin erişebileceği hale getirmeyi hedefleyen Volvo, hibrit cihazı üretim hatlarına dahil etme gibi bir amacı da güdüyor. Çalışanların gerçek ile sanal dünyayı birleştiren bir ürünle üretim hattında çalışması birçok bilgiye hızlı erişim sağlanması ve hataların azaltılması anlamına geliyor.

http://www.techradar.com/news/wearables/microsoft-hololens-and-volvo-will-roll-out-a-virtual-car-showroom-next-year-we-ve-seen-it-and-it-s-great--1309338