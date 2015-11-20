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Microsoft ile Volvo'dan etkileyici işbirliği

Konusunun uzmanı iki firma Microsoft ve Volvo, uzun zamandır HoloLens odaklı çalışmalar içerisinde bulunuyor. Yayınlanan yeni bir video ise bu çalışmaların sunabileceklerini gösteriyor.
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft ile Volvo'dan etkileyici işbirliği
Microsoft, her gösterildiğinde kendisine hayranlık bırakan sanal / arttırılmış gerçeklik başlığı HoloLens için uzun zamandır dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden Volvo ile çalışmalar içerisinde bulunuyor. Kısa süre önce yayınlanan bir video ise bu ortaklık sonucu ortaya çıkan kullanıcı deneyimini gözler önüne seriyor.
HoloLens bildiğiniz üzere sanal ile arttırılmış gerçekliği tek bir potada eritiyor. Kişileri hem sanal dünya içerisine sokabilen hem de sanal ile gerçek dünyayı bir araya getirebilen başlık, Volvo tarafındaysa otomobillerin satış merkezleri üzerinde sanal olarak sergilenmesi noktasında görev yapıyor.
Sistem otomobilleri arttırılmış gerçeklik temelinde satış mekanına sanal olarak ekliyor ve HoloLens takan bir müşteri, otomobilinin iskelet sisteminden farklı renk seçeneklerine ya da jant seçeneklerinden ekleyebileceği opsiyonlara kadar herşeyi statik ekranlardan veya dokümanlardan farklı olarak çok daha gerçekçi şekilde görüntüleyebiliyor. 
HoloLens ile ayrıca güvenlikleri ile ön plana çıkan Volvo araçların sensörleri hakkında da bilgi alınabiliyor ve bu da aşağıda yer alan video içerisinde görebileceğiniz üzere mekana sanal bir yol senaryosu dahil edilmesiyle yapılabiliyor. Bütün bu işlemler araçların albenisini yükseltirken, yapılan açıklamaya göre HoloLens sunduğu farklı görüş açısı ve etkileşim deneyimi ile araçlara olan güven seviyesini arttırabiliyor.
Önümüzdeki yıl HoloLens destekli satış merkezini herkesin erişebileceği hale getirmeyi hedefleyen Volvo, hibrit cihazı üretim hatlarına dahil etme gibi bir amacı da güdüyor. Çalışanların gerçek ile sanal dünyayı birleştiren bir ürünle üretim hattında çalışması birçok bilgiye hızlı erişim sağlanması ve hataların azaltılması anlamına geliyor.
Microsoft ile Volvo'dan etkileyici işbirliği
 

http://www.techradar.com/news/wearables/microsoft-hololens-and-volvo-will-roll-out-a-virtual-car-showroom-next-year-we-ve-seen-it-and-it-s-great--1309338 Yorum Yaz
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9600_G_T 3 yıl en beğenilen
VOLVO for life
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DH Misafiri 3 yıl
Hologram sistemin daha basit ve güzel hali. Bunu kullanıp legolarla birşey yapar gibi; program hazırlamak, belki çizim yapmak, elektronik devre tasarımı yapmak, belki bir robotu baştan sona tasarlamak..... hayali bile güzelmiş:))
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AMERICAN 3 yıl
Volvo akar
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kadirirdem 3 yıl
Volvo adamdır
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awolfinsky 3 yıl
Volvonun hastasıyım ya bu isveçliler bir iş yaptın mı tam yapıyor aga.Bizde övünelim dünyanın 16. büyük ekonomisiyiz diye pehhh realiteye bakarsak biz dünyanın 60. felan ekonomisiyiz.Adamlar sadece tek bir markayla bizi tokatlarlar.3. dünya ülkesi olmak böyle bişey adamlar yapıyor biz izliyoruz.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
volvo candır ya
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1BilimAdamı 3 yıl
O görüş açısıyla olmaz,
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orktas 3 yıl
HoloLens satışa çıkacak anlaşılan o zaman, ben prototip olarak kalır diye düşünmüştüm.
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revelax 3 yıl
Arabanin iskeletini gorunce sanki giyati dusuyor saka gibi
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smart1978 3 yıl
Hololens te gelecek var. Potansiyellerini de satisa cikmadan gormekteyiz.
Alternatif teknolojilerde ise gelecek yok .
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Patren 3 yıl
bu holalens hic bir zaman oyun oynanmicak galiba
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