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Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft isminde Windows geçen uygulamaların fişini çekmeye başladı

Microsoft, isminde Windows kelimesi geçen uygulamaları Microsoft Store'dan kaldırmaya başladı. Şirket geçtiğimiz haftalarda geliştiricileri uyararak gerekli düzenlemeleri yapmalarını istemişti.
1 yıl
2,8b
1
6
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft telif hakkı ihlalinin önüne geçmek ve aynı zamanda Microsoft Store'daki karışıklığı gidermek için isminde "Windows" kelimesi geçen uygulamaların fişini çekmeye başladı.
Ayrıca Bkz. "Beş lensli kamera ve Snapdragon 845'li Nokia 8 Pro yolda"
Şirket geliştiricilere bu konudaki ilk uyarısını geçtiğimiz haftalarda yapmış ve isminde "Windows" kelimesi geçen uygulamaları için farklı bir isim belirlemeleri gerektiğini bildirmişti. Alman Windows blogu WindowsArea bu bildirimi alanlardan biriydi ve hiçbir değişiklik yapılmadığı için resmi uygulaması Microsoft Store'dan kaldırdı.

Google ve Apple da aynı şeyi yapıyor

Fikri mülkiyet haklarını bu yolla korumaya çalışan tek şirket Apple değil. Yazılım devinin en önemli rakipleri Google ve Apple da benzer bir politika yürüterek geliştiricilerin uygulama ve aksesuarlarında Apple ve Android isimlerini kullanmalarını yasaklamış durumda.
Arama devi Google, uygulamaların veya telefon, tablet, TV, hoparlör, kulaklık, saat ve diğer cihazlar da dahil olmak üzere hiçbir aksesuarın isminde Android veya kafa karıştırıcı şekilde Android'e benzer herhangi ifadenin kullanılmasını istemiyor. Şirket bunun yerine “for Android” (Android için) ibaresinin kullanılmasından yana.

https://windowsarea.de/2018/02/tschoe-mit-oe-microsoft-wirft-windowsarea-de-app-aus-dem-store/ Yorum Yaz
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St Batuhan 1 yıl en beğenilen
"Fikri mülkiyet haklarını bu yolla korumaya çalışan tek şirket Apple değil. Yazılım devinin en önemli rakipleri Google ve Apple da"
Gözlerim Ekrem'i aradı ama değilmiş. Apple'ın rakibi Apple'dır. Pear ile Apple'ı aynı kefeye koymayalım, karıştırmayalım falan filan... :)
"Fikri mülkiyet haklarını bu yolla korumaya çalışan tek şirket Apple değil. Yazılım devinin en önemli rakipleri Google ve Apple da"Gözlerim Ekrem'i aradı a...
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Artunç 1 yıl
Bencede iyi yapıyorlar. Paylaşım için teşekkürler.
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drjacob 1 yıl
iyi yapıyor
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cahitşanrah 1 yıl
Emeğine sağlık .
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keremec 1 yıl
Iyi yapiyorlar. Resmi uygulama mi yoksa 3.parti mi ayirt edilmesi zor oluyor.
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Guest-F8946C419 1 yıl keremec
keremec
Iyi yapiyorlar. Resmi uygulama mi yoksa 3.parti mi ayirt edilmesi zor oluyor.

Geliştiricisi apple inc., Google inc. Yazmıyorsa indirmezsin
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St Batuhan 1 yıl en beğenilen
"Fikri mülkiyet haklarını bu yolla korumaya çalışan tek şirket Apple değil. Yazılım devinin en önemli rakipleri Google ve Apple da"
Gözlerim Ekrem'i aradı ama değilmiş. Apple'ın rakibi Apple'dır. Pear ile Apple'ı aynı kefeye koymayalım, karıştırmayalım falan filan... :)
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