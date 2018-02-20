Microsoft isminde Windows geçen uygulamaların fişini çekmeye başladı

Microsoft telif hakkı ihlalinin önüne geçmek ve aynı zamanda Microsoft Store'daki karışıklığı gidermek için isminde "Windows" kelimesi geçen uygulamaların fişini çekmeye başladı.

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Şirket geliştiricilere bu konudaki ilk uyarısını geçtiğimiz haftalarda yapmış ve isminde "Windows" kelimesi geçen uygulamaları için farklı bir isim belirlemeleri gerektiğini bildirmişti. Alman Windows blogu WindowsArea bu bildirimi alanlardan biriydi ve hiçbir değişiklik yapılmadığı için resmi uygulaması Microsoft Store'dan kaldırdı.

Google ve Apple da aynı şeyi yapıyor

Fikri mülkiyet haklarını bu yolla korumaya çalışan tek şirket Apple değil. Yazılım devinin en önemli rakipleri Google ve Apple da benzer bir politika yürüterek geliştiricilerin uygulama ve aksesuarlarında Apple ve Android isimlerini kullanmalarını yasaklamış durumda.

Arama devi Google, uygulamaların veya telefon, tablet, TV, hoparlör, kulaklık, saat ve diğer cihazlar da dahil olmak üzere hiçbir aksesuarın isminde Android veya kafa karıştırıcı şekilde Android'e benzer herhangi ifadenin kullanılmasını istemiyor. Şirket bunun yerine “for Android” (Android için) ibaresinin kullanılmasından yana.

https://windowsarea.de/2018/02/tschoe-mit-oe-microsoft-wirft-windowsarea-de-app-aus-dem-store/