Microsoft, küresel ısınmaya karşı yapay zekayı kullanacak

Hayatımızın her alanına doğru yavaş yavaş hamle yapmaya başlayan yapay zekanın daha kapsamlı alanlarda da kullanılması planlanıyor. Microsoft, küresel ısınmayı önleyebilmek adına yapay zekadan yararlanacak.

Derin analizler yapılacak

Aslında tamamen insanoğlunun neden olduğu küresel ısınmayı önleyebilmek adına yapay zekadan faydalanma planı biraz ironi barındırıyor. Microsoft hazırladığı 5 yıllık mücadele planında küresel ısınmaya sebep olan unsurları analiz ederek çözüm yolları ortaya koymayı amaçlıyor.

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Microsoft 5 yıllık plan çerçevesinde toplamda 50 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı düşünüyor. Bu süreçte yapay zekâ teknolojileri geliştirilecek ve 4 ana alanda büyük verileri işleyerek kullanışlı verilere dönüştürmesi sağlanacak. Bu alanlar iklim, su, tarım ve biyolojik çeşitlilik şeklinde sıralanıyor. Bu alanlardan toplanacak; havanın, suyun, vahşi yaşamın ve arazi koşullarının durumu ile ilgili verilerin çözüm bulmaya yardımcı olması bekleniyor.

Yukarıda da ironiden bahsetmiştik. Sürekli olarak dünyayı kirleten ve küresel ısınmaya neden olan insanoğluna karşı yapay zekanın çözüm arayacak olması oldukça ilginç. Elbette yapay zekanın geliştirileceği süre içerisinde küresel ısınmanın daha da ileri gideceği kaçınılmaz bir gerçek. Bu bakımdan zamana karşı bir yarış söz konusu.