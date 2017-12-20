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Microsoft, küresel ısınmaya karşı yapay zekayı kullanacak

İnsanoğlunun karşısındaki en büyük tehditlerden birisi olarak görülen küresel ısınmaya karşı yapay zekâ da devreye giriyor. Isınmanın sebeplerini yapay zekâ araştıracak.
1 yıl
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Hayatımızın her alanına doğru yavaş yavaş hamle yapmaya başlayan yapay zekanın daha kapsamlı alanlarda da kullanılması planlanıyor. Microsoft, küresel ısınmayı önleyebilmek adına yapay zekadan yararlanacak.

Derin analizler yapılacak

Aslında tamamen insanoğlunun neden olduğu küresel ısınmayı önleyebilmek adına yapay zekadan faydalanma planı biraz ironi barındırıyor. Microsoft hazırladığı 5 yıllık mücadele planında küresel ısınmaya sebep olan unsurları analiz ederek çözüm yolları ortaya koymayı amaçlıyor.

Ayrıca Bkz. "Twitter nefret odaklı içerikleri azaltmak için yeni kurallarını yürürlüğe koydu"

Microsoft 5 yıllık plan çerçevesinde toplamda 50 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı düşünüyor. Bu süreçte yapay zekâ teknolojileri geliştirilecek ve 4 ana alanda büyük verileri işleyerek kullanışlı verilere dönüştürmesi sağlanacak. Bu alanlar iklim, su, tarım ve biyolojik çeşitlilik şeklinde sıralanıyor. Bu alanlardan toplanacak; havanın, suyun, vahşi yaşamın ve arazi koşullarının durumu ile ilgili verilerin çözüm bulmaya yardımcı olması bekleniyor.

Yukarıda da ironiden bahsetmiştik. Sürekli olarak dünyayı kirleten ve küresel ısınmaya neden olan insanoğluna karşı yapay zekanın çözüm arayacak olması oldukça ilginç. Elbette yapay zekanın geliştirileceği süre içerisinde küresel ısınmanın daha da ileri gideceği kaçınılmaz bir gerçek. Bu bakımdan zamana karşı bir yarış söz konusu.

 

https://www.cnet.com/news/microsoft-puts-50-million-into-fighting-climate-change-with-ai/ Yorum Yaz
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pCkOpAtuS 1 yıl en beğenilen
Yapay zeka da çözümü insanlığı yok etmede bulacak.
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DH Misafiri 1 yıl
Chrome habire veri çalıp, kullanıcıya karşı kullanan berbat bir yazılım.
Windows 10 yüklü surface pro kullanıyorum, edge kusursuz.
Cepbtekegonlatimda chrome devre dışı bıraktım.
Herkese de tavsiyem aynısını yapin.
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obsesoz 1 yıl
Yapay zeka yapay zeka yap ay zeka.. Popülerleşti bu kavram. İçini doldurmadan. İçi dolunca sonumuz gelecek.
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pCkOpAtuS 1 yıl en beğenilen
Yapay zeka da çözümü insanlığı yok etmede bulacak.
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