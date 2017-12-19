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Twitter nefret odaklı içerikleri azaltmak için yeni kurallarını yürürlüğe koydu

Sosyal ağların bugün milyarlarca kişiye ulaşması aslında kontrolsüzlüğü de beraberinde getiriyor. Dev isimler gerek sahte haber olsun gerekse nefret söylemleri olsun henüz bir çare bulamadılar.
1 yıl
1b
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3
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde nefret ve kışkırtma odaklı içeriklere karşı yeterli önlemleri almaması ile eleştirilen Twitter, sözleşmelerinde önemli değişiklikler yapıyor. Bunlara uymayanlar için doğrudan hesap kapatma cezası uygulanacak.

Nefret içeriklerine ağır yaptırımlar

İlk olarak daha önce de gündeme gelen kullanıcıların Twitter dışında da takip edilmesi konusu hayata geçiriliyor. Bu daha çok onaylı hesaplar için geçerli. Twitter bir süredir onaylı hesap programını durdurdu ve daha kapsamlı bir program hazırlamaya başladı. Bunun sebebi ise Jason Kessler adındaki aşırı ırkçı kullanıcının eski hesabını silerek yeni bir hesap açması ve mavi tik almayı başarması olmuştu.

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Artık Twitter, çevrim dışı hayatında bu tür nefret odaklı veya aşırılık barındıran eylemlerde bulunan kişilerin sadece onayını kaldırmakla kalmayacak, devam etmesi halinde hesabını kapatacak. Yakın zamanda Tommy Robinson gibi ünlü isimlerin de olduğu İngiliz sağcı kesimden pek çok kullanıcının onayları kaldırılmıştı. Henüz yeni onay programının nasıl olacağı bilinmiyor.

Diğer taraftan kullanıcıların profillerinde veya biyografilerinde nefret içerikli görüntülerin veya sembollerin kullanılması da yasaklanıyor. Bu tür davranışlar da hesabın kapanmasına sebep olacak.

Ayrıca nefret odaklı ve kışkırtmacı gönderiler veya hesaplar için gelen şikayetlerin de yukarıdaki kurallar bağlamında daha detaylı olarak değerlendirileceği ifade ediliyor. 

 

https://news.sky.com/story/twitter-brings-in-new-rules-to-reduce-hateful-content-11176001 Yorum Yaz
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esmerbuyucu 1 yıl
Haberi okuyunca aklıma Donald Trump'ın twitter hesabı geldi.
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V4LKyR 1 yıl
Mavi tik istiyorum...
MAVİ TİK... İnsanların derdi ne olmuş, çok ilginç gerçekten.
MAVİ TİK.
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pspoor 1 yıl
Kendi ülkesini ve milletini savunanlara "nefret", terörü desteklemekten baska isi olmayanlara "hoşgörü, aferin". Iste twitter denen andaval zihniyet anca bu kadar calisir.
Bir sosyal medya devi "nefret" söylemlerine savas actiginda, anlayin ki kendi sapik ideolojisini savunmak icin özgür insanlari susturmaya calisiyor.
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