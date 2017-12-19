Twitter nefret odaklı içerikleri azaltmak için yeni kurallarını yürürlüğe koydu

Son dönemde nefret ve kışkırtma odaklı içeriklere karşı yeterli önlemleri almaması ile eleştirilen Twitter, sözleşmelerinde önemli değişiklikler yapıyor. Bunlara uymayanlar için doğrudan hesap kapatma cezası uygulanacak.

Nefret içeriklerine ağır yaptırımlar

İlk olarak daha önce de gündeme gelen kullanıcıların Twitter dışında da takip edilmesi konusu hayata geçiriliyor. Bu daha çok onaylı hesaplar için geçerli. Twitter bir süredir onaylı hesap programını durdurdu ve daha kapsamlı bir program hazırlamaya başladı. Bunun sebebi ise Jason Kessler adındaki aşırı ırkçı kullanıcının eski hesabını silerek yeni bir hesap açması ve mavi tik almayı başarması olmuştu.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft’un görme engelliler için geliştirdiği Seeing AI uygulaması 35 ülkeye gidiyor"

Artık Twitter, çevrim dışı hayatında bu tür nefret odaklı veya aşırılık barındıran eylemlerde bulunan kişilerin sadece onayını kaldırmakla kalmayacak, devam etmesi halinde hesabını kapatacak. Yakın zamanda Tommy Robinson gibi ünlü isimlerin de olduğu İngiliz sağcı kesimden pek çok kullanıcının onayları kaldırılmıştı. Henüz yeni onay programının nasıl olacağı bilinmiyor.

Diğer taraftan kullanıcıların profillerinde veya biyografilerinde nefret içerikli görüntülerin veya sembollerin kullanılması da yasaklanıyor. Bu tür davranışlar da hesabın kapanmasına sebep olacak.

Ayrıca nefret odaklı ve kışkırtmacı gönderiler veya hesaplar için gelen şikayetlerin de yukarıdaki kurallar bağlamında daha detaylı olarak değerlendirileceği ifade ediliyor.