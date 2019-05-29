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Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu açıkladı: Geleceğin Windows'u nasıl olacak?

Microsoft, modern bir işletim sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda düşüncelerini paylaştığı bir blog yazısı yayınladı. Şirketin vizyonu, gelecekteki Windows sürümleri hakkında ipuçları veriyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, bu yılki Computex fuarında yapılan duyuruların bazılarını detaylandıran bir blog yazısı yayınladı. Yazılım devi "modern işletim sistemi" vizyonundan bahsettiği yazısında, böyle bir platformun temeli olarak gördüğü bazı önemli noktaları açıkladı.
En kritik konulardan biri modern bir işletim sisteminde güncellemelerin nasıl yapılacağıyla ilgili. Şirket güncelleme deneyiminin görünmeden arka planda yapılması ve tamamen sorunsuz olarak gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Global akıllı telefon satışları ilk çeyrekte düştü: Samsung lider, Huawei ikinci"
Computex'te konuşan Microsoft Tüketici ve Cihaz Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Parker, gelecekteki Windows sürümlerine atıfta bulunmak yerine modern bir işletim sisteminin neler içermesi gerektiğine değindi.
Deneyimli yöneticiye göre güncelleme deneyiminin sorunsuz ve kesintisiz olarak anlık gerçekleşmesi gerekiyor. Ancak herkesin bildiği üzere Windows 10 henüz bu noktaya ulaşmaya çok uzak. Zira her yeni Windows 10 güncellemesi birçok hatayı da beraberinde getiriyor.

Güvenli ve daima bağlı

Microsoft, modern bir işletim sisteminin varsayılan olarak güvenli olması gerektiğini söylüyor. Yazılım devine göre bu, uygulamalar gibi diğer bileşenlerin işletim sisteminden ayrılması ile mümkün olabilir.
Diğer bir konu da modern bir işletim sisteminin kullanıcının Wifi ve 5G bağlantısı ile daima internete bağlı olmasını sağlaması. Bu bildiğiniz üzere Microsoft'un ARM tabanlı Windows 10 için sıklıkla gündeme getirdiği bir kavram.
Şirketin gelecekteki işletim sistemi vizyonunda buluttan ve yapay zekanın gücünden yararlanan yeni deneyimler sunmak da var. Ayrıca çok yönlü giriş desteği de planlanıyor. Yani kullanıcılar modern işletim sistemi üzerinde klavye ve fare dışında kalem, ses, dokunma ve hatta bakışlarıyla kontrol sağlayabilecek.

https://blogs.microsoft.com/blog/2019/05/28/enabling-innovation-and-opportunity-on-the-intelligent-edge/ Yorum Yaz
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darkaura 1 hf. en beğenilen
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Dürüstİnsan 1 hf.
Şahsen Windows 10'dan memnunum. Geçenlerde yayınlanan 1903 sürümüyle daha stabil oldu. Yeni gelecek işletim sistemi için söyledikleri hedeflere bakarsak 2-3 yılı var.
Şahsen Windows 10'dan memnunum. Geçenlerde yayınlanan 1903 sürümüyle daha stabil oldu. Yeni gelecek işletim sistemi için söyledikleri hedeflere bakarsak 2-3 yıl...
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alaz1903 1 hf.
Surface Pro kullanıyorum Windows 10 bugüne kadar kullandığım en iyi işletim sistemi. Macos, Linux diye milleti gaza getirip kafa ütüleyenlere bakmayın, hepsini kullandım. Windows 10'la yapabileceklerinizin yarısını bile yapamazsınız onlarla. Çevrenin dolduruşuyla bir heves Macbook alıp daha sonra Mac'a Windows yükleyen çok kişi tanıyorum.
Surface Pro kullanıyorum Windows 10 bugüne kadar kullandığım en iyi işletim sistemi. Macos, Linux diye milleti gaza getirip kafa ütüleyenlere bakmayın, hepsini...
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mehmehcik_71 1 hf.
Müzikle uğraşıyorum yine de mac kullanmam. O eskidendi. O zamanlar ne zaman mı ? apple’ın donanım sattığı zamanlar....
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DH Misafiri 1 hf.
Peki neden geliştiricilerin geneli (Microsoft'un geliştiricileri dahi) Linux ve MacOS'i tercih ediyor? Neden Windows kullanan geliştiriciler "Bash" emülatörü veya WSL kuruyorlar? Çünkü Windows'da bir şeyleri yapmak Linux ve MacOS'de yapmaktan daha zor ve zahmetli. Ben Linux sistemimde bir uygulama kuracağım zaman bir tane komut yazmam yetiyor. İnternette ".exe" dosyası aramıyorum. Veya sistemimin belirli bir özelliğini beğenmiyorsam bunu istediğim gibi değiştirebiliyor veya kaldırabiliyorum. Sistemim beni güncelleme yapmaya zorlamıyor. Virüs derdim yok. Performansımı düşüren ve kaldıramadığım onlarca yazılıma sahip değilim. İşletim Sistemim benim gizliliğimi ihlal etmiyor ve beni izlemiyor. Distromda veya Linux'da bir sorun bulunduğunda en fazla bir kaç saat içerisinde çözümleniyor ve ufak bir güncelleme ile sorundan kurtuluyorum.
Hepsini kullanmadığına ve Windows fanboyu olduğuna eminim. Windows'un senin her hareketini takip eden, seni saçma sapan şeylerle rahatsız eden, seni reklamlara boğan bir işletim sistemi olduğunu anlamalısın.
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pUnduli 1 hf. DH Misafiri
Web geliştiricileri zaten platform-agnostik, istediği her işletim sistemini kullanabilir, Amerikada Mac lerin fiyatı Türkiye ile paralel olsun bak bakalım kim MacBook alıyor?
.NET platformu kullanan adamın zaten şansı yok, C++ veya Rust gibi çözümlere yönlenen, Windows platformunda alternatifi olmayan veya portu sıkıntılı olan zaten Linux kullanıyor. bash tabii ki command prompttan daha güçlü ama sırf bash için geçtim diyene gülerler. WSL ise adı üzerinde Linux altyapısı kullanmak için.
Eğer packet managerdan tek komutla program kuruyorsan zaten tarih öncesi sürüm kullanmak umrunda değil demektir, diğer türlü ise tek komutla zaten kuramazsın, " Internetten .exe aramak " gibi çok zahmetli bir işle sourcedan kurma veya güvenip harici bir repositoryden kurma gibi önemsiz bir işi karşılaştırmak ayıp(!) zaten.
Linux'un desktopta kendi avantajları olduğu gibi dezavantajları da çok. Dikensiz gül bahçesi gibi anlatmaya gerek yok.
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DH Misafiri 1 hf.
Aradığın şey Linux ancak haberin yok.

Çoğu Linux distrosu kendi "Desktop Environment"ı (Android'deki Launcher mantığının sistem geneline yayılmış hali) ile birlikte gelir fakat istersen değiştirebilirsin. Minimalistik bir şey istersen DE kurmadan sadece bir "Window Manager" kurabilirsin.

Distro ile birlikte gelen her türlü yazılımı istediğin gibi değiştirebilir veya kaldırabilirsin.

Driver derdin olmaz, distroların %85'i driver işlerini senin yerine otomatik halleder. (Ubuntu, Pop!_OS, ElementaryOS ve daha nicesi)

Canın istemediği sürece güncelleme yapmak zorunda değilsin.

Sistemi yavaşlatan ve senin için gereksiz olan ekstra güvenlik önlemlerini (Spectre gibi) kapatabilirsin.

"https://www.reddit.com/r/unixporn" a bakmanı öneririm. Linux'da yapabileceklerinin sınırı yok.
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HINATORY 1 hf.
Windows 10 hakkında onlarca yorum yazdım 2 yıldır. Yine birşeyler karalayalım
Windows Core OS' ne olur bilinmez, ama microsoft kurucu ayarlarına dönmeli artık.
2010'lu yılları incelediğimizde gerçek bir başarısızlık öyküsü ortaya çıkıyor Microsoft için.
1-Yıllarca popilist söylemlere önem verdiler. Klasikleşmiş, artık alışıla gelmiş herşeyi değiştirmeye kalktılar. Ve bunu da yenilk olarak yutturmaya çalıştılar, popilizm ile gelen yenilik olmaz.
2-Bilgisayar ile uyumlu fareyi icad eden firma, tablet arayüzü ile işletim sisteminde komple fareyi kaldırmaya kalktı .
3-Bu yıllarda çıkardıkları iki işletim sistemi ve arayüz seçiminde ısrar ettiler, 2011 yılında "W'dan bağımsız işletim sistemi" sözünü tutmadılar.
4- Mobil platforma el attılar, 20 yıldır "WinCE" üzerine geliştirilen sistemi hepten çöpe attılar, bu alanda da popilizmin kurbanı oldular.
5- "WinCE" tabanlı sistem yerine neüdüğü beliris Windows Phone 8.1 & 10 adını verdikleri acayip sistem getirdiler, Win32 uygulamarını çalıştırmayan ve başlat menüsü olmayan , ios-android kırması acayip sistem icad ettiler. Arayüz namına birşey yoktu, "tema","launcher" hak getire duvar kağıdı bile sonradan değiştirilmeye başlandı.
(Arayüz çok hızlıydı demeyin, abi arayüz namına birşey yoktu ki hızlı olsun, 2 satırlı CMD'nin az hallicesiydi arayüzü. Kör öldü badem gözlü oldu sadece)
Şüphesiz Windows Mobile platformu ile haşır neşir olmuş" portable program" arşiviyle çılgın atan, "bilgisayara kurduğun mido'nun veya Vlc'nin klasörünü, olduğu gibi telefona atıp çalıştıran bünyelerde alerji yaptı. İlk gördüğümde "Bu ne lan?" diye sesli tepki vermiştim kalabalık ortamda
, WinCE tabanlı Mobile platformun emin olun azımsanmayacak hayranı vardı.
6-Yine kendi geliştirdkleri ve reklamını yaptıkları sistemin arkasında durmadılar, "Microsoft var arkasında sırtımız yere gelmez" diyen geliştiricileri yüz üstü bıraktılar, Kendisini tercih eden müşterilerine tarihin en büyük kazıklarından birini atıp, toplamda 3 yılın sonunda tüm sistemin fişini çektiler.Kendi uygulamalarını bile rakip platformlarda çok daha kaliteli yaptılar
7- Windows 10 diye adını verdikleri sistemde yıllarca ısrar ettiler, bir türlü dikiş tutturamadılar ,alternatif isteyen kullanıcılara "bu son sistem" diyip her build yapasında hatalara sebebiyet verdiler(-ki bir tanesi verileri kaybetmek gibi ciddi hata), kulanıcıları deneme tahtasına çevirdiler.Her güncellemelerinde gerçek bir yenilik orata koyamadılar.
Israrla insanları sisteme geçirmek için zorladılar, hatta taciz boyutuna varan rahatsızlıklara sebep oldular.
Bunca yanlıştan sonra artık "Nihayet" diyorum.
2020'li yıllara en azından Windows 10 altarnatifi yolda. Buda bir adımdır.
Biz günümüzde hala Klavye mause egemenliği altında yaşıyoruz, ve bu iki donanımıda çok seviyoruz, Microsoft'un yapacagı işe kullancılarını dinlemek, hatalarında ısrar etmemek olmalı.
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brandomercury2 1 hf. HINATORY
windows mobile 2003( belki de pocket pc 2003 dü emin değilim) pcden attığım x86 için derlenmiş uygulamalar direkt çalışıyor muydu? smartphone olarak da windows mobile 6.5 e kadar kullanmış biri olarak bunu kaçırdıysam kahrolurum, internette tam bilgiye ulaşamadım. (not= kullandığım hiç bir cihaz x86 değildi)
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C0MPUTER 1 hf.
Windows Core OS ile birlikte Windows Lite da ortaya çıktı:
Bir süredir beklenen stabil işletim sistemi Windows Lite’ın da ilk resmi detayları bu açıklamalar sırasında belli oldu. Core OS’nin daha hafif bir sürümü olacak Lite, daha modern ve anlaşılabilir bir arayüzle, daha yaygın cihazlarda kullanılabilecek.
Windows Blog’da yayımlanan makalenin şu kısmı oldukça önemli:
“Modern ekosistemler, kullanıcıların temel ihtiyaçlarını her türlü kişisel cihazlarından karşılamasını, anlık güncelleme desteğini, saldırılara karşı standart güvenlik korumalarını, hızlı bağlantıları, 5G’yi, daha hızlı Wi-Fi erişimini talep ediyor. Microsoft, bu modern işletim sistemi gereksinimleri için araştırma yapıyor, elektronik dünyasında yaşanan gelişmelere uyacak yeni deneyimler üzerinde çalışıyor, güçlü bilgisayarlar, bulut sistemleri ve yapay zekanın gücünden faydalanmak istiyor.”
Windows Core OS temel olarak şu özelliklere sahip olacak:
Sorunsuz güncelleme,
Varsayılan standart güvenlik koşulları
Her zaman internete bağlı kalma
Sürdürülebilir performans geliştirmeleri,
Bulut sistemleri entegrasyonu
Yapay zeka entegrasyonu
Üst düzey uyumluluk
Donanımsal değişimlere uyumluluk (Form factor uyumluluğu)
Microsoft her ne kadar Windows Core OS ismini kullanmaktan çekinse de “modern OS” kalıbını sık sık vurguluyor. İşletim sisteminin henüz resmileşmese de yapılan güncelleştirmeleri 1 dakika içerisinde cihaza kurabileceği de fuarda konuşulanlar arasında.
2020’den önce deneyimlemek imkansız. Windows kullanıcıları için bu daha bir başlangıç:
2019’da Windows Core OS’nin güncellemelerde sunulmayacağı konusunda bilgiler kesinlik düzeyine ulaştı. Öyle ya da böyle, önümüzdeki yıl Dünya Haritası üzerindeki çoğu bölgede 5G gibi bağlantı standartları yaygınlaştığında yeni nesil işletim sistemlerinin de sayısı artacak. Core OS’nin önemli ve yaygın bir parçası olması beklenen Windows Lite ise Ekim 2019’da ilk örnekleriyle karşımıza çıkabilir.
kaynak: webtekno.com/...
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DH Misafiri 1 hf.
Yapmasınlar güncelleme falan. Yeter be. Güncelleye güncelleye internetimi yediler, yavaşlattılar, bitirdiler. Zar zor tüm güncellemeleri kapattım. Güncelleme olacaksa da kullanıcı istemeden, onaylamadan indirmesin. İnternetimizi sömürüyor, yavaşlatıyor, en çok işimize yarayan zamanda.
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Askaparta 1 hf.
Win11 ile çift camlı pencereye geçeriz. Arada hava alırız.
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balcis 1 hf.
aklımda tek bir soru var:
arayınca bulacak mı?
insanlar sırf çalışıyor diye iyi diyor. 8'e bakarak çok iyi, geçenlerde 8 kullanmak durumunda kaldım ve zamanında kullanmış biri olarak çok uğraştım.
ama 10'un da "çalışabiliyor" olmak dışında konsept olarak muazzam hataları var.
yeni ayarlar, klasik denetim masası, ve denetim masasının da derinlerinde olmak üzere minimum 3 ayar katmanı var. nerede bir ayar yapacağım önce ayarlar açıyorum, sonra sağda onun alt menüsü tek satır yazı olarak duruyor, onu tıklıyorum klasik arayüzde denetim masasında buluyorum falan.
böyle olunca kategorizasyon falan kalmıyor, tekillik yok, tam anlamıyla istikrarsızlık.
skype yüklü bilgisayarda misal, kişilerle entegre değil, ms outlook varsa onunla konuşuyor kişiler deyince başka bir dünya açılıyor.
daha bunun gibi şimdi aklıma gelmeyen bir sürü uyumsuzluk ve entegrasyon sorunu.
he platform olarak kabul görüyor mu görüyor, oyunlar burada programlar burada vs. ama tüm bunlar tek başına bir işletim sistemini iyi yapmaz, "kullanılır" yapar.
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lterlemez 1 hf.
Windows'un daha çok fırın ekmek yemesi lazım. Bir de bu şekilde işletim sistemi geliştirilmez. Bir sürü riskli iş yapan makine var, ha çöktü ha çökecek diye beklememeliyiz.
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sertacaygun 1 hf.
Yorumlara bakıyorum da, bu Windows, Windows 95'ten beri bir bende düzgün çalışıyor sanki.
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