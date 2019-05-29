Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu açıkladı: Geleceğin Windows'u nasıl olacak?

Microsoft, bu yılki Computex fuarında yapılan duyuruların bazılarını detaylandıran bir blog yazısı yayınladı. Yazılım devi "modern işletim sistemi" vizyonundan bahsettiği yazısında, böyle bir platformun temeli olarak gördüğü bazı önemli noktaları açıkladı.

En kritik konulardan biri modern bir işletim sisteminde güncellemelerin nasıl yapılacağıyla ilgili. Şirket güncelleme deneyiminin görünmeden arka planda yapılması ve tamamen sorunsuz olarak gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor.

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Computex'te konuşan Microsoft Tüketici ve Cihaz Satışlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Parker, gelecekteki Windows sürümlerine atıfta bulunmak yerine modern bir işletim sisteminin neler içermesi gerektiğine değindi.

Deneyimli yöneticiye göre güncelleme deneyiminin sorunsuz ve kesintisiz olarak anlık gerçekleşmesi gerekiyor. Ancak herkesin bildiği üzere Windows 10 henüz bu noktaya ulaşmaya çok uzak. Zira her yeni Windows 10 güncellemesi birçok hatayı da beraberinde getiriyor.

Güvenli ve daima bağlı

Microsoft, modern bir işletim sisteminin varsayılan olarak güvenli olması gerektiğini söylüyor. Yazılım devine göre bu, uygulamalar gibi diğer bileşenlerin işletim sisteminden ayrılması ile mümkün olabilir.

Diğer bir konu da modern bir işletim sisteminin kullanıcının Wifi ve 5G bağlantısı ile daima internete bağlı olmasını sağlaması. Bu bildiğiniz üzere Microsoft'un ARM tabanlı Windows 10 için sıklıkla gündeme getirdiği bir kavram.

Şirketin gelecekteki işletim sistemi vizyonunda buluttan ve yapay zekanın gücünden yararlanan yeni deneyimler sunmak da var. Ayrıca çok yönlü giriş desteği de planlanıyor. Yani kullanıcılar modern işletim sistemi üzerinde klavye ve fare dışında kalem, ses, dokunma ve hatta bakışlarıyla kontrol sağlayabilecek.

https://blogs.microsoft.com/blog/2019/05/28/enabling-innovation-and-opportunity-on-the-intelligent-edge/